Эксперты из АНО «Информационная культура», включая Ивана Бегтина, подготовили аналитическую записку «Приватность государственных мобильных приложений в России». Они проанализировали 44 мобильных приложения, созданных для государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций. В 88% из них встроен хотя бы один трекер, который отправляет данные пользователя сторонней компании. В 43% -- три и больше.
Всего нашлось 20 разных трекеров. В результате их наличия происходит трансграничная передача персональных данных, никак не контролируемая регуляторами. Особенную актуальность проблема приобретает в контексте обязательной предустановки приложений.
- трекеры компаний Facebook и Google используются в большинстве приложений, чаще всего это Google Firebase Crashlytics для отслеживания сбоев в работе приложения;
- около половины используемых в государственных мобильных приложениях трекеров относится к аналитическому типу, данные о геолокации собирает около 15% трекеров, в рекламных и маркетинговых целях также около 15%;
- большая часть трекеров, используемых в государственных мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%);
- все приложения запрашивают как минимум 5 разрешений на доступ к данным и функциям устройства. При этом каждое приложение из выборки использует хотя бы одно потенциально опасное разрешение;
- из списка потенциально опасных разрешений приложения чаще всего запрашивают доступ на чтение и запись во внешнее хранилище данных, доступ к точному и приблизительному местоположению, камере и получению информации об устройстве.
- Ни одного постороннего трекера не нашлось в приложениях ЕГР ЗАГС, Госуслуги.Дороги, Липецкая область, HISTARS, Работа в России.
Решением проблемы авторы отчёта считают законодательное регулирование разработки государственных мобильных приложений. Использование трекеров должно быть ограничено методическими рекомендациями, лишних доступов приложения запрашивать не должны.
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ШОК! Разоблачения! Обжигающая правда! ФОТО!
Они там, кстати, спрятали текст, распечатать нельзя. Прямо 25 пустых страниц.
Очень ценный текст, а уж копирайт вообще бесценен.
Игорь, пришлите адрес, доставим Вам лично в руки курьером.
Очередное доказательство того, что невозможно всё производить в рамках одной страны. Даже если запретить иностранные продукты и дать льготы отечественным, поле сразу не заколосится стартапами трекеров и систем аналитики. Достаточно грамотно регламентировать сферу и писать правильные ТЗ, а не х…, х… и в продакшн!
Спасибо, Верейская плаза-3, 7 этаж, компания Крибрум или Ашманов и Партнёры.
» поле сразу не заколосится стартапами трекеров и систем аналитики.»
Да ващета интернет-счётчик — не бином Ньютона. Их у нас есть в количестве примерно с 1998 года.
Ну и Яндекс.Аналитика, а также ещё десятки подобных систем.
А ещё бесчисленные Программатики и DPM-платформы отечественного производства.
Зачем там колоситься, нужно просто использовать отечественное.
Я, кстати, не иронизирую над исследованием, а только над тем фактом, что сколько раз твердили миру.
Принято. Мы чуть задержались с его версткой, как только будет готова перешлю Вам на электронную почту и отправлю по адресу.
Яндекс.Аналитика хуже Firebase Crashlytics, а всё это совсем не интернет-счётчик 1998 года.
но Игорь Ашманов конечно не опуститься до такого знания, а будет заливать, как всё это просто и легко сделать в любой стране
Чувак, ты, наверно, гуманитарий. Маркетоид, наверно.
А я разработчик. И счётчики, начиная с новой версии Рамблер Тор100, разрабатывал раз пять.
Поучи ещё меня, балбес.