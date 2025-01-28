Компания Аркадия Воложа Nebius в ходе торгов на NASDAQ потеряла в оценке более трети цены — котировки #NBIS упали с $41.69 в пятницу 24-го января до $26.19 на вечер 27-го января.

Причиной столь резкого падения стала переоценка перспектив Nvidia и западного IT-рынка в частности после выхода в публичный доступ проекта Deepseek, который подрывает позиции продуктов OpenAI в области работы с информацией и разрушает западную монополию на AI-системы.

При этом пиарщики Аркадия Воложа много месяцев работали над тем, чтобы «приклеить» Nebius к успехам Nvidia: Nebius получил и инвестиции от американской корпорации, и специальные условия получения железа Nvidia для аренды в своём дата-центре. Можно сказать, что работа пиарщиков Воложа в каком-то смысле оказалась качественной: в тот момент, когда Nvidia упала на 15%, акции Nebius потеряли в цене более 30%, что говорит о том, что связь успешности обоих компаний была неплохо внедрена, как минимум, в головы акционеров Nebius.

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