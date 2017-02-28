Mozilla приобрела сервис отложенного чтения Pocket, который будет работать как независимая дочерняя компания. С помощью программы, которая раньше называлась Read it Later, можно откладывать тексты в смартфонах для дальнейшего прочтения одним нажатием кнопки. Покупка поможет Mozilla привлечь пользователей мобильных устройств. Сумма сделки осталась неизвестной. Последний раз в компанию вкладывал Foundation Capital — примерно $7 млн.