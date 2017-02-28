Домены в зоне .RU и .РФ подорожают с июля 2017 года с 70 рублей плюс НДС до 120 рублей плюс НДС. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора КЦ нацдомена Андрея Воробьёва. Изначально в КЦ обсуждали поднятие цен с апреля.

«Подняли на 50 рублей. Запускаем с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) ежемесячный механизм общественного контроля за ценообразованием регистраторов, чтобы компании, которые с конца 2014 года уже не раз повысили свои цены, теперь не перекладывали незначительное по сравнению со средней ценой повышение на конечных пользователей», — сказал Воробьёв. По его словам, регистраторы за три года подняли цены для розничных покупателей в два раза. В 2014 году средняя стоимость продления домена была 450 рублей, в этом году — 890 рублей.

Деньги с продажи доменов тратятся на поддержание базы регистрируемых доменов. Этот, как и другие технические вопросы, решает подведомственный КЦ «Технический центр интернет». Каждый регистратор перечисляет ТЦИ 70 рублей в год плюс НДС за каждый домен, эта цена не изменялась уже восемь лет. Воробьёв говорит, что деньги, полученные от повышения тарифов, КЦ будет тратить на взносы в международные организации, маркетинг и модернизацию технической инфраструктуры.