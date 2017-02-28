Операционную систему для смартфонов Sailfish OS, развитием которой занимается финская компания Григория Березкина Jolla, используют для создания мобильной операционной системы на китайском рынке. 27 февраля в Барселоне в рамках Mobile World Congress 2017 (MWC) представители Jolla сообщили о входе в консорциум Sailfish China, который займется разработкой программных решений для защищенных смартфонов, «интернета вещей», «умных» часов и для автоиндустрии. Члены консорциума собираются вложить $250 млн в развитие экосистемы Sailfish в Китае.