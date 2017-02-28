Фонд универсальных услуг связи, в который каждый российский оператор отчисляет 1,2% выручки, может быть упразднен, рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Mobile World Congress в Барселоне. Изначально фонд создавался для обеспечения телефонной связью и интернетом удаленных регионов, где телеком-операторам невыгодно работать с коммерческой точки зрения. Основным подрядчиком по телефонизации удаленных регионов выступал Ростелеком. Сейчас эта задача в основном выполнена, кроме того у Минкомсвязи появился новый источник финансирования — плата за лицензии, получаемые операторами, так что необходимость отчислений в 1,2% не вполне очевидна. Никифоров подчеркнул, что его ведомство хочет создать новый фонд, который решал бы более широкие задачи по формированию в стране цифровой экономики.