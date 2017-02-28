Российский интернет-гигант начал соперничество с BlaBlaCar в стране Владимира Путина. Mail.ru, лидирующий национальный интернет-портал, которым пользуются более 75 млн человек ежемесячно, недавно запустил Beepcar. Этот сервис предлагает те же услуги, что и французский райдшеринг, который работает в России уже три года. […]

«Появление Beepcar оказало позитивный эффект: райдшеринг как услуга стал более известен и в последние недели мы увидели рост спроса как со стороны водителей, так и со стороны клиентов», — сказал Алексей Лазоренко, глава московского офиса французского «единорога».