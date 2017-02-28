27 февраля примерно в 19:00 по московскому времени пользователи «ВКонтакте» пожаловались на проблему с загрузкой изображений и воспроизведением аудиозаписей — произошел первый крупный сбой во ВК с июня 2016 года. Через два часа работа социальной сети была восстановлена.

За время устранения неполадок в Сети распространился слух о том, что массовый сбой ВК произошел по причине несвоевременного продления служебного домена vk.me, на котором хранится часть медиаконтента соцсети, однако чуть позже глава пресс-службы компании Евгений Красников опроверг эту информацию:

«Сегодня вечером по неизвестной для нас причине регистратор GoDaddy приостановил работу одного из системных доменов ВКонтакте, в результате чего часть медиаконтента перестала отображаться на сайте и в мобильных приложениях. В настоящее время мы переехали на другой домен и уже полностью восстановили работу социальной сети».

Крупную инфраструктурную аварию ВК пережил в августе 2015 года, когда произошёл обрыв линий связи между дата-центрами ВКонтакте, тогда восстановление работоспособности заняло пять часов. Ранее в 2015 вышеупомянутый регистратор GoDaddy попал в российские новости, как компания которая забанила аккаунты крымчан и выставила их домены на продажу.