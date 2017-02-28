Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) планирует внести в законодательство ограничения выдачи ссылок по запросам типа «скачать» и «смотреть бесплатно», об этом завили представители ассоциации на собрании, посвященном планам работы на 2017 год. Разработанная при участии ассоциации новая версия антипиратского закона, внесенная в Госдуму, предполагает упрощение процедуры блокировки пиратских ресурсов и их «зеркал», а также «упорядочение работы поисковиков», заявил глава ассоциации Сергей Сельянов. Запустить фильтрацию поисковой выдачи в 2014 году уже предлагал Александр Акопов (предшественник Сельянова, сейчас сопредседатель правления АПКиТ), но тогда речь шла о добровольном жесте поисковиков. После предложения Акопова (но не вследствие предложения) фильтрацию запустила американская версия Google, но российские Mail.ru и «Яндекс» идею раскритиковали.

Американский Google запустил рекламный формат для контент-провайдеров и почистил SERP от пиратов осенью 2014 года. Тогда поисковик привязал к терминам «download», «free», «watch» рекламу легальных мультимедийных сервисов. Но о полной невозможности найти пиратские материалы речь не идёт даже у Google, который одновременно выступает и поиском, и продавцом, и рекламной площадкой легального контента. Mail.ru Group и «Яндекс» скептически оценивали идею Акопова (Google реализовал именно её). Осенью 2014 в Mali.ru Group объяснила: «По сути, предлагается "пессимизировать" поисковую выдачу за деньги. Для поисковой системы этот подход неприемлем и даже губителен. Почему "точкой входа" для борьбы с нелегальным контентом будут поисковики?». «Яндекс» подчёркивал: «Если правообладатели считают, что какая-то информация должна быть ограничена, они могут бороться с ее первоисточниками и, соответственно, обращаться к хостинг-провайдерам […] премодераци[я] в интернет-поиске, построенном на сложных математических алгоритмах и машинном обучении, может привести к неработоспособности сервиса».

Сельянов не уточнил, каким образом по его мнению поисковые системы должны определять, что дают ссылку на скачивание и просмотр именно нелецензионного видео, представители ассоциации продюсеров кино и телевидения не ответили на запрос "Роем!".

На этой неделе Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о блокировке зеркал пиратских сайтов. Также в новой версии закона будет добавлено требование к поисковикам удалять ссылки на заблокированные ресурсы из поисковой выдачи. Документ был разработан Минкомсвязи по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 17 февраля 2016 года.