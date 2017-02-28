ВКонтакте запустила приложение «Статус заказов» для онлайн-магазинов представленных в соцсети. Представители магазинов смогут интегрировать свои CRM-системы, настроить шаблоны ответов, персонализировать уведомления для каждого клиента с учетом его имени и прочих деталей и оповещать клиента о состоянии его заказа через личное сообщение. К приложению, на момент запуска, подключены 3 CRM: InSales, retailCRM и 1С-Битрикс.

Интегрируйте CRM-систему вашего интернет-магазина […] При изменении статуса заказа в CRM магазина клиент практически моментально узнает, прошла ли оплата за игровую приставку или когда будет доставлена долгожданная модная сумка.

— объяснили «ВКонтакте для бизнеса».

В конце января ВКонтакте запустили API «Сообщения для бизнеса», первое подключение к службе взаимодействия с клиентами тогда получили LiveTex. Открытый API позволил создавать «ботов» для автоматических ответов на популярные вопросы потребителей. Команда ВКонтакте анонсировала создание API и коммуникационной платформы для бизнеса в конце ноября 2015 года. В сентябре 2015 года у соцсети появились «Товары ВКонтакте», которые и позволили создавать интернет-магазины внутри ВК.

В феврале 2017 года выяснилось, что во «ВКонтакте» появятся «Сервисы» — раздел меню для заказа услуг. Скорее всего первыми к разделу получат доступ родственные для владельцев ВК проекты, например Delivery Club, или избранные партнёры, такие как «Яндекс.Такси», Gett и Kinohod.