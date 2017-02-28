С 2017 года онлайн-кинотеатрам придётся работать с прокатными удостоверениями на кино, говорится в разъяснениях Минкультуры к декабрьскому постановлению правительства, которое вступило в силу, сообщили «Ведомости». В разъяснениях Минкульта указано, что удостоверение нужно для «любых способов демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет». Исключение из правила работает для онлайн-версий телевизионных каналов и интернет-магазинов (например, iTunes и Google Play), им оно не нужно, но онлайн-кинотеатрам требуется. По оценке Минкультуры и Фонда кино стоимость удостоверений в РФ недостаточна для поддержки отечественного кинематографа, поэтому её можно поднять больше чем в 1000 раз — с 3500 рублей до 5 млн. рублей. Фактического изменения цены пока не произошло, но уже работает иная мера поддержки. Минкультуры может отказаться выдать прокатное удостоверение на фильм, например в случае если министерство намеренно поддержать в прокате другую картину. На похожую тематику или даже просто рассчитанную на ту же целевую аудиторию. Директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объяснил «Ведомостям», что деятельность легальных онлайн-кинотеатров может быть полностью парализована, «тогда как пираты будут плевать на эти прокатки так же, как на сам факт незаконного использования контента».

В мае 2016 года власти Евросоюза рассмотрели инициативу обязать онлайн-кинотеатры ( в том числе американские Netflix и Amazon) включать в передаваемый контент , как минимум 20% местных фильмов. Правило продвигали власти Франции. В этой стране обыкновенные кинотеатры обязаны показывать , как минимум 20% фильмов французского производства. ЕС хочет , чтобы Netflix транслировал минимум 20% местного контента → Roem.ru

Алексей Бырдин утверждает, что объёмы контента у онлайн-кинотеатров несопоставимы с возможностями их обработки в Минкультуры, а сама норма несёт коррупционный потенциал. «Минкультуры фактически поставило вне закона весь рынок онлайн-видео». В декабре 2016 пресс-служба ведомства заверила, что требования о прокатных удостоверениях для онлайн-кино не будет. В январе 2017 года ассоциация «Интернет-видео» дополнительно попросила министра культуры Владимира Мединского исключить онлайн-видеосервисы из нового регулирования. Но требования появились и кинотеатрам нужно получить прокатные удостоверения на десятки тысяч единиц контента в онлайн-базах и оплатить их. По словам директора ассоциации «Интернет-видео» у отрасли нет диалога с министерством.

В самом министерстве примеры сотрудничества власти и сервисов известны. Так в июне 2016 года министр Владимир Мединский объяснил, что кинотеатр Netflix развивается при поддержке американского правительства.

Возможно именно из-за этого в ближайшей перспективе в России возможно введение запрета иностранцам владеть более 20% в российских онлайн-кинотеатрах. Законопроект об этом внесён в Госдуму Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Осенью 2016 года президент Путин объяснил, что страна предпочтёт отечественного производителя и национальный контент. Президент сказал: «Мы будем поддерживать усилия всех наших иностранных партнеров, но мы должны поддержать и собственного производителя. Но делать это, конечно, надо очень аккуратно. Мы особо будем приветствовать финансовую деятельность, если в ее основе будет лежать национальный контент. Мы готовы найти самые либеральные, приемлемые решения для наших партнеров». Чуть ранее в мае 2016, Минкульт предложил собирать с онлайн-кинотеатров 0,5% выручки ради поддержки отечественного кино.

Введение запрета для иностранцев поддерживается Медиа-коммуникационным союзом (МКС). В октябре гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин указал законотворцам из МКС на их долю на видео-рынке и пожаловался властям. Его ассоциация объединяет популярные IVI.ru, MEGOGO, TVZavr, Amediateka и TV1000Play. Учредителями МКС являются: Ростелеком, МТС, МегаФон, ВымпелКом («Билайн»), Национальная Медиа Группа, Газпром-Медиа Холдинг, СТС Медиа, АО «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), Национальная спутниковая компания («Триколор ТВ»), ТрансТелеКом (ТТК), ЭР-Телеком (Дом.ru). Несмотря на протесты «Интернет-видео», законопроект МКС, Лугового и Саралиева продолжает без видимых изменений лежать в Госдуме.