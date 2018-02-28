Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) на интернет, сообщил «Интерфакс». Ведомство сможет заниматься обнаружением, предупреждением и ликвидацией хакерских атак и ликвидировать их последствия. Так же ФСО получило право на защиту «персональных данных» объектов государственной охраны и их семей (это сам Президент, Премьер, Генпрокурор и другие высшие должностные лица России).
Старожилы Рунета — МВД и его управление «К» (головное бюро образовано в 1992 году). ФСБ де-юре полноценно присутствует в онлайне лишь с декабря 2013, а в декабре следующего 2014 президент Путин утвердил для ФСБ концепцию обеспечения кибербезопасности. В концепцию, как и для ФСО сейчас, входят обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на российские информационные ресурсы.
Руководитель подразделения центра информационной безопасности ФСБ РФ (специализированное подразделение ФСБ, занимающееся обеспечением информационной безопасности России) Сергей Михайлов был задержан на рубеже 2016—2017 годов. На многие подробности его дела наложен гриф «секретно». Следствие по его делу возможно идёт по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».
Закон «О персональных данных» появился в 2006 году. Тогда одной из причин его принятия стали кражи ПД и манипуляции с ними в государственных и коммерческих структурах. Среди ведомств ответственных за охрану персональных данных россиян ранее были ФСТЭК России, ФСБ и Роскомнадзор.
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