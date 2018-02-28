Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) на интернет, сообщил «Интерфакс». Ведомство сможет заниматься обнаружением, предупреждением и ликвидацией хакерских атак и ликвидировать их последствия. Так же ФСО получило право на защиту «персональных данных» объектов государственной охраны и их семей (это сам Президент, Премьер, Генпрокурор и другие высшие должностные лица России).

Старожилы Рунета — МВД и его управление «К» (головное бюро образовано в 1992 году). ФСБ де-юре полноценно присутствует в онлайне лишь с декабря 2013, а в декабре следующего 2014 президент Путин утвердил для ФСБ концепцию обеспечения кибербезопасности. В концепцию, как и для ФСО сейчас, входят обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на российские информационные ресурсы.

Руководитель подразделения центра информационной безопасности ФСБ РФ ( специализированное подразделение ФСБ , занимающееся обеспечением информационной безопасности России) Сергей Михайлов был задержан на рубеже 2016—2017 годов. На многие подробности его дела наложен гриф « секретно». Следствие по его делу возможно идёт по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

Закон «О персональных данных» появился в 2006 году. Тогда одной из причин его принятия стали кражи ПД и манипуляции с ними в государственных и коммерческих структурах. Среди ведомств ответственных за охрану персональных данных россиян ранее были ФСТЭК России, ФСБ и Роскомнадзор.