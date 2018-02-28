«Два дня назад мы подали заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на получение разрешения для начала работы совместного предприятия с “Яндексом” в области электронной коммерции. Мы намерены закрыть эту сделку до конца июня 2018 года. После этого мы обнародуем наши совместные с “Яндексом” планы», — передал RNS слова главы банка Германа Грефа. В августе 2017 года «Сбербанк» объявил, что он вложит 30 млрд рублей в совместное предприятие с Яндекс.Маркетом (всё предприятие партнёры оценили в 60 миллиардов рублей).

Сделка банка и поисковика носит «вертикальный» характер, а не является «горизонтальным» объединением двух однотипных игроков. С большой вероятностью можно предположить, что возражений у ФАС не будет.

«Сбербанк» и «Яндекс» уже имеют совместный бизнес — Яндекс.Деньги, где банку принадлежат 75% проекта. Так же банк контролирует так называемую «Золотую акцию» «Яндекса», а Герман Греф входит в совет директоров поисковика.