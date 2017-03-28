Google занимается разработкой соцсети для фотографов, которая позволит в онлайн-режиме редактировать изображения одновременно нескольким пользователям и создавать группы для обмена фотографиями. Предполагается, что сервис будет работать совместно с мессенджерами Duo и Allo (появились в августе и сентябре 2016 года). Компания, как сообщили источники издания Techcrunch, хочет представить приложение во время майского мероприятия Google I/O. В текущем десятилетии Google уже похоронил несколько фотопроектов и, в частности, успел разочароваться в социальности, так как лишь малая доля фотографий выходит на всеобщее обозрение. Меньше чем 2 года назад вице-президент Google по потоковому вещанию, фото и шэрингу заявлял, что [пользователи фотосервисов] «не хотели бы выносить свою личную жизнь в социальные продукты». Впрочем у самого Google в 2015 не было остро популярного социального продукта, куда снимки, теоретически, можно было бы вынести.

В марте 2010-го, Google купил сервис для on-line редактирования фотографий Picnik. Помимо прочего он был официальным редактором на социальном фото-сайте Flickr (принадлежит Yahoo). И в июле того же года Google встроил Picnik в свой фото-сайт Picasa. Обновление не оживило сервис и осенью следующего года Google заменил ссылки на Picasa ссылкой на «Photos» — раздел новой тогда социальной сети Google+. В этот момент ещё не было известно, что сопоставимых с Instagram или Facebook успехов G+ не добьётся и первые отзывы о социальном проекте поисковика были чаще восторженные, чем насторожённые. Большого значения G+ не получила и в конце февраля 2015 года старший вице-президент Google Сундар Пичаи (на тот момент, сейчас гендиректор Google) запланировал отделить фото-сервис от Google+ чтобы привлечь к нему других, новых пользователей.

Вице-президент Google по потоковому вещанию, фото и шэрингу Бредли Горовиц объяснил тогда: «Социальные фотохостинги — достойные продукты, и мы поддерживаем распространение фотографий пользователями. Но лишь малая доля фотографий выходит на всеобщее обозрение. Мы слышали, как пользователи фотосервиса Google+ нахваливали технологию, но жаловались, что не хотели бы выносить свою личную жизнь в социальные продукты, любые социальные продукты». Спустя 3 месяца после заявления Брэдли Горовица число пользователей фотосервиса Instagram, принадлежащего Facebook, превысило 400 млн человек — очередные 100 миллионов социализированных фотографов сервис тогда набирал меньше чем за год, вопреки наблюдениям Google над известными поисковику пользователями G+.