В воскресенье 26 марта часть читателей обвинила Яндекс.Новости в предвзятом освещении протестных митингов. В ответ «Яндекс» рассказал о предполагаемых проблемах Яндекс.Новостей с алгоритмами кластеризации. Основатель и издатель Roem.ru Юрий Синодов объяснил The Village почему, по его мнению, антикоррупционные митинги исчезли из топа Яндекса? Вкратце, причины в том, что:

Закон о новостных агрегаторах привел к снижению веса незарегистрированных как СМИ сайтов при составлении сюжетов в «Яндексе» [Roem.ru: действует с начала 2017 года , «Яндекс» больше не берёт в сюжеты сообщения незарегистрированных в Роскомнадзоре источников];

«Яндекс» больше не берёт в сюжеты сообщения незарегистрированных в Роскомнадзоре источников]; «Яндекс» в целом потерял какое-либо желание вкладывать много ресурсов в «Яндекс.Новости» — они приносят постоянные репутационные проблемы , жрут ресурсы [сейчас у сервиса даже нет отдельного руководителя];

жрут ресурсы [сейчас у сервиса даже нет отдельного руководителя]; Допиливать алгоритмы , чтобы раз в год избежать критики Навального , «Яндексу» просто неинтересно [вышеупомянутые руководители Яндекс.Новостей , перед уходом из «Яндекса», так и говорили, что им — неинтересно].