В прошлом году в России суды вынесли решение по 194 искам к банками от их клиентами о возмещении ущерба от систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-сервисы, мобильные приложения
- Из 163 исков физических лиц полностью удовлетворили 13, частично — 19.
- Из 31 иска юридических лиц удовлетворили два полностью и два частично. Компании подавали иски на 301 млн рублей, взыскали лишь 32 000 рублей.
- Исходя из раскрытых сумм, физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей, а юридические — на 9,7 млн.
- В 140 случаях ответчиком выступал Сбербанк и его подразделения.
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