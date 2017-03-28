Пострадавшие от онлайн-банкинга россияне в 81% случаев проигрывают банкам в суде


В прошлом году в России суды вынесли решение по 194 искам к банками от их клиентами о возмещении ущерба от систем дистанционного банковского обслуживания — интернет-сервисы, мобильные приложения и т. д. В 81% случаев, 158 исках, суды отказывали клиентам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию RTM Group, которая занимается юридическим сопровождением информационной безопасности.

  • Из 163 исков физических лиц полностью удовлетворили 13, частично — 19.
  • Из 31 иска юридических лиц удовлетворили два полностью и два частично. Компании подавали иски на 301 млн рублей, взыскали лишь 32 000 рублей.
  • Исходя из раскрытых сумм, физические лица в среднем подавали иск на 412 647 рублей, а юридические — на 9,7 млн.
  • В 140 случаях ответчиком выступал Сбербанк и его подразделения.

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