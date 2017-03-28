По сообщениям в соцсетях 27−28 марта 2017 года авикомпания «Аэрофлот» сделала ошибочную email-рассылку. Люди получили в письмах ссылки на управление чужими поездками.

Maria Vylegzhanina Donskaya: #Аэрофлот прислал мне чужие ссылки на регистрации. Что выбрать? Осло или Бангкок? Могу пересадить м-ра Afag Westby на другое сиденье […] Ссылки даны прям в письме, одна ссылка на Осло для десктопа и вторая в Банкок в мобильной версии.

Как пишет TJ — Вылегжанина-Донская сообщила «Аэрофлоту», что компания дала ей доступ к чужим посадочным талонам. В «Аэрофлоте» ответили, что вероятно она перепутала фамилии. Купленные ранее билеты, по словам Марии, ей так и не предоставили и пришлось купить новые. Доступ к чужим посадочным талонам сохраняется у Марии до сих пор.

Mary Glazkova: сегодня мне приходит от Aeroflot Airlines письмо с ссылкой на онлайн регистрацию на рейс. И угадайте, куда я по ней попадаю?)

К 12:00 28 марта авиакомпания исправила проблему Глазковой, сообщил сайт vc.ru и пассажир получил доступ к собственному посадочному талону.