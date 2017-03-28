Предприниматель Илон Маск создал компанию Neuralink, которая будет заниматься разработкой технологий, позволяющих человеческому мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером, сообщил WSJ. Известно, что Neuralink зарегистрирована как компания, специализирующаяся на медицинских исследованиях в штате Калифорния. По данным издания, на первом этапе речь пойдет о разработке датчиков, позволяющих анализировать состояние мозга человека, прогнозировать и диагностировать заболевания и т. д.

Идею создания термина neural lace, описывающего технологию прямого соединения компьютера с человеческим мозгом, приписывают фантасту Иэну Бэнксу. Первые наработки, позволяющие обеспечить взаимодействие электронный устройств с нейронами в мозгу живых существ, были описаны учеными, опыты проводились только на животных. Чем конкретно будет заниматься компания Маска неизвестно.

Илон Маск неоднократно заявлял о необходимости обеспечить синергию между мозгом человека и искусственным интеллектом. В 2016 году на конференции Vox Media предприниматель заявил о том, что необходимо создать интерфейсы, обеспечивающие прямое взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы человек не превратился в будущем в «домашнее животное для ИИ».

По данным WSJ, разработками интерфейса, связывающего человеческий мозг и компьютер занято также секретное подразделение Facebook получившее название Building 8, правда никаких подробностей о направлении этих исследований и достигнутых результатов пока нет.