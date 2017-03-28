«Роем!» запускает новый формат интервью, который мы беззастенчиво подсмотрели у NY Times. Сегодняшний гость — Евгений Курт, сооснователь компании uCoz, управляющей несколькими конструкторами сайтов.

Сайты как сущность всё меньше нужны пользователю.

Это не так. Сайтов не стало меньше, их не стали меньше посещать. Просто идёт определённая трансформация, которую можно принять за то, что сайты стали меньше нужны.

Пора переходить от конструкторов сайтов к конструкторам мобильных приложений.

Это не так. Это абсурдное представление, я с ним много лет борюсь. У среднего пользователя два-три экрана приложений. Если у вас есть банк, большая сеть ресторанов, то своё приложение будет удобно пользователям. Если это шиномонтаж или небольшой несетевой магазин, то они делают свои приложения, только если их развёл маркетинговый отдел. Такими приложениями пользуется сам маркетинговый отдел и трое их знакомых.

То есть такие конструкторы могут быть интересны только самим разработчикам, хотя я не знаю ни одной успешной компании, которая делает конструктор мобильных приложений. А пользователям это не нужно.

Рынок разработки сайтов перенасыщен предложениями.

Сложно сказать, что выше сейчас — спрос или предложение. Мне кажется, что в высшем сегменте их всё ещё недостаточно, а в низшем — может быть перенасыщен.

Главная цель uCoz — сделать так, чтобы конструкторы стали не основным источником доходов.

Это абсолютно не так. Конструкторы сайтов — наша основная компетенция, а все другие проекты, которые мы запускаем, они комплиментарны к основному бизнесу. Допустим, мы на днях запустили конструктор калькуляторов, потому что не нашли сторонних решений, которые бы нас удовлетворяли. Лайвчаты для конструкторов мы используем сторонние, потому что есть много удачных разработок.

Маржинальность бизнеса uCoz сейчас ниже, чем была десять лет назад.

Про десять лет назад — неправда, тогда она была ниже, чем сейчас. Но вообще в истории компании были периоды, когда маржинальность была заметно выше.

Сейчас это связано с тем, что мы активно реинвестируем в молодой конструктор uKit, который по сути стал нашим флагманским продуктом. Это нормально, сейчас у компании такая стратегия.

В будущем выиграют те конструкторы, которые предложат эффективное SEO для малого бизнеса.

Это не так, нужно смотреть шире. Выиграют те, кто предложит оптимальную лидогенерацию. А на SEO они будут завязаны или нет — неважно. Тем более SEO — это очень тяжело прогнозируемая сфера, в которой нужно работать в ручном режиме. Что можно было сделать в автоматическом режиме, уже сделал «СеоПульт», и мы его интегрировали.

Положение в поисковиках действительно может отчасти зависеть от технической платформы сайта — в лучшую или худшую сторону. Если ваша CMS долго грузится и добавляет дубли страниц, то это минус для поисковиков. И у нас тоже когда-то были такие проблемы, но мы обращаем на них внимание и исправляем.

Проект uPages.io уже не оправдал ожиданий и фактически закрыт.

Да, так и есть. Скорее всего, мы не будем возвращаться к этой идее.

Биржа фриланса eTXT запустила в Рунете похожий проект — Web 3.0, то есть тематика вообще востребована. Но у нас не хватило сил команды для его реализации, а я не мог фокусироваться ещё и на этом проекте.

Передача «Яндексом» «Народа» принесла больше проблем, чем плюсов.

Нет, в компании такая мысль никогда не звучала. Это, безусловно, принесло какие-то деньги: кто-то стал оплачивать наши конструкторы, что-то мы заработали за счёт рекламы.

Возможно, владельцам сайтов это не понравилось, потому что люди вообще плохо относятся к переменам — и к лучшему, и к худшему. Мы вычистили много дорвеев, и за это на нас тоже обижаются.

Глобально их тоже можно понять, были сайты которые пострадали невинно — было сложно переносить сайты с технической точки зрения, т.к. у «Народа» было много версий, некоторые сайты оставались ещё с 1999 года. То есть нельзя сказать, что переезд был бесшовный и безболезненный.

Но это был лучший вариант для «Народа», иначе была бы модель закрытия Yahoo! GeoCities. Они опубликовали объявление, что скоро мы закрываемся. А узнали вы об этом объявлении или нет, смогли ли сохранить, их не волновало. Они просто нажали условный F8 и удалили всё. В этом смысле «Яндекс» пошли на затраты времени и других своих ресурсов, хотя для них проще было бы закрыть сервис.

Обилие пиратских, старых и просто некачественных сайтов на uCoz мешает продвижению.

Не мешает, это вообще не связано. Потом нужно понимать, что это не обилие на нашей платформе, а обилие в интернете вообще. С этими сайтами борются Роскомнадзор и правообладатели. Если в интернете истребят пиратство как вид, то тогда мы не найдём ни одного пиратского сайта и у нас.

История про старые и некачественные сайты взялась после передачи «Народа» «Яндексом». Сейчас на эти сайты смотришь со слезами умиления в лучшем случае. Но это архив и достояние интернета, который ни в коем случае нельзя удалять. Там есть тот контент, который мы больше нигде не найдём.

Здесь легко критиковать, можно сказать: «Посмотрите, что у вас делают». Ну да, делают разные. Но это же как с дорогой. Если асфальт некачественный — это плохо. А если асфальт качественный, но по нему едут старые машины, то что с этим поделать.

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