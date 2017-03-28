Компания uCoz закрыла ресурс uPages.io, предлагавший авторам размещать тексты в сети и зарабатывать на доходах от рекламы. Ресурс появился в ноябре 2016 года, тогда было объявлено, что uPages.io будет выплачивать авторам опубликованных статей 80% от рекламного дохода, который был получен за счет просмотра статьи. «У нас не хватило сил команды для его реализации, а я не мог фокусироваться ещё и на этом проекте», — сказал Евгений Курт, сооснователь uCoz.