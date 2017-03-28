«Почта России» совместно с Яндекс.Маркетом запустила проект для малого и среднего бизнеса по доставке товаров из интернет-магазинов, говорится в сообщении двух компаний. Воспользоваться услугой на первом этапе cмогут московские магазины, которые принимают оплату товаров на Яндекс.Маркете.

Доставка посылки будет занимать от одного рабочего дня, стоимость услуги для магазина составит от 160 рублей, а максимальная масса посылки, которую можно передать, — 20 кг. Начать работу с «Почтой России» магазины смогут 30 марта. На первом этапе отправлять посылки можно в 87 центров выдачи в Москве. В будущем заказы начнут принимать все 523 центра выдачи в 210 городах России.

В июле 2015 года « Яндекс» запустил сервис Яндекс.Доставка: из Москвы в регионы. На старте проекта у «Яндекса» было 5 партнёров: «Почта России», а так же: Axiomus , Boxberry , «Стриж» и DPD. В конце 2016 года Яндекс.Доставка пришла в Санкт-Петербург в партнёрстве с «Почтой России», MaxiPost и службой « СТРИЖ». Приблизительно за год работы Яндекс.Доставку попробовали около одной тысячи магазинов.

По данным исследования, проведённого прошлой осенью Яндекс.Маркетом и компанией GfK Rus, за 2016 год доставкой в пункт выдачи воспользовались 66% онлайн-покупателей, а самой удобной её назвали 38% участников исследования.

В Яндекс.Маркете говорят, что для магазинов новый сервис значительно упрощает взаимодействие с «Почтой России»:

Магазин все операции проводит в интерфейсе Яндекс.Маркета — принимает заказ, там же печатает всю сопроводительную документацию, ему не надо переносить и копировать данные в личный кабинет «Почты России» и не надо заключать с ней дополнительный договор, — уточнила представитель Яндекс.Маркета Екатерина Лебедева.

В декабре 2016 года «Почта России» также запустила API для интеграции с московскими интернет-магазинами. Через подключение сайт магазина может показать покупателю актуальную стоимость доставки и выдать трек-номер, а склад распечатать бланк с адресом доставки.