Онлайн-кинотеатр Ayyo, работавший только по платной модели проката фильмов, перестал работать. Около 2 недель назад на сайте появилась информация о «технических проблемах» и обещание скоро вернуться, а 25 марта вечером сайт сервиса просто перестал отвечать. Все пользователи потеряли купленные или взятые напрокат фильмы. Соцсети сервиса молчат, нагуглить в интернете какие-либо комментарии руководства не удалось.

Комментарий «Роем!»: Источник, знакомый с ситуацией в компании, сказал, что пока речь не идёт о полном закрытии проекта — он приостановлен. Сейчас компания занимается поиском инвестиций, после чего может возобновить работу.

«Компания ищет инвестиции, надеюсь скоро все заработает опять. Команда придумала много интересного, проект может стать действительно популярным, если будут финансы», — подтвердил информацию миноритарный акционер компании Армен Гаспарян.

Судя по данным SimilarWeb, онлайн-кинотеатр резко упал по трафику после сентября 2016 года. Тогда же перестали обновляться его соцсети (ФБ, ВК).

Выручка Ayyo по данным Kartoteka.ru в 2015 году составила 39,6 млн рублей при чистой прибыли в 112 млн рублей за счёт прочих доходов (164,5 млн рублей, вероятно — дополнительное финансирование от «Инновы», которая владеет 80% компании). В 2014 году у кинотеатра был чистый убыток в 70 млн рублей при выручке в 38,8 млн рублей.