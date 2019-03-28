Глава Visa в России Екатерина Петелина, рассказала, «Ведомостям», что платёжная система и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили совместный сервис по оценке кредитоспособности россиян. Союз с БКИ позволил платёжной системе обойти собственные же ограничения: «Visa не знает, кому принадлежат карты», — напомнила Петелина, — только 16-значный номер, а не имя конкретного человека. «Эквифакс» нужен в качестве агрегатора, у которого совсем другие ограничения, но нет ограничений платёжной системы:
- Номера карт шифруются с использованием ключа известного банку и Visa.
- Подключившиеся к системе банки передают БКИ «Эквифакс» данные о тратах своих клиентов и зашифрованные (хэшированные) номера карт.
- «Эквифакс» создает уникальный идентификатор банковского клиента и, сопоставляя данные из разных банков, привязывает к нему зашифрованные номера Visa карт.
- Затем «Эквифакс» передаёт идентификатор (а не имя) и все найденные для идентификатора выписки с карт Visa в платёжную систему.
- Visa, не знает имени, но может оценить данные и присвоить скоринговый бал к каждому идентификатору банковского клиента.
- Объединёнными усилиями партнёры получают готовый продукт, который можно продать банкам.
«Благодаря тому что платежная система использует БКИ, она может объединять данные по нескольким [Visa] картам субъекта в разных банках», — объяснил гендиректор бюро «Эквифакс» Олег Лагуткин. Как считает начальник управления анализа рисков банка «Хоум кредит» Мурат Еникеев, сервис, в его пилотной реализации, позволяет снизить кредитный риск более чем на 10%.
У модели Visa/"Эквифакса" есть несколько ограничений:
- Хешированные данные не относятся к персональным, но есть мнение ФСБ и Минкомсвязи о том, что хеширование не является методом обезличивания персональных данных.
- Прямого запрета на партнёрство вышеописанного типа пока нет, но нет и явного разрешения ЦБ и Роскомнадзора.
- Данные попавшие в систему начинают помогать всем подключившимся и теоретически конкурирующим банкирам. Больше половины карт в России выпустил «Сбербанк», но он не подключался к проекту и данных о своих клиентах не давал.
- Траты через Mastercard и другие платёжные системы не учитываются, хотя могли бы оказывать и положительное (регулярные, прозрачные расходы) и отрицательное (например увлечение азартными играми) влияние на скоринговый бал.
Петелина подсчитала, что сейчас пилотным проектом заинтересовалось 15 банков, среди них «очень крупные розничные игроки»: ВТБ, «Тинькофф банк», «Хоум кредит» и «ФК Открытие».
Представитель национальной платежной системы «Мир» рассказал «Ведомостям», что у них есть аналогичный пилотный проект. Mastercard вопросы издания проигнорировали. Однако из американской практики известно, что Mastercard (возможно не единственный) умеет обмениваться данными о покупках в оффлайне, но не с банками и БКИ, а с Google.
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