Глава Visa в России Екатерина Петелина, рассказала, «Ведомостям», что платёжная система и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили совместный сервис по оценке кредитоспособности россиян. Союз с БКИ позволил платёжной системе обойти собственные же ограничения: «Visa не знает, кому принадлежат карты», — напомнила Петелина, — только 16-значный номер, а не имя конкретного человека. «Эквифакс» нужен в качестве агрегатора, у которого совсем другие ограничения, но нет ограничений платёжной системы:

Номера карт шифруются с использованием ключа известного банку и Visa. Подключившиеся к системе банки передают БКИ « Эквифакс» данные о тратах своих клиентов и зашифрованные ( хэшированные) номера карт. «Эквифакс» создает уникальный идентификатор банковского клиента и , сопоставляя данные из разных банков , привязывает к нему зашифрованные номера Visa карт. Затем « Эквифакс» передаёт идентификатор ( а не имя) и все найденные для идентификатора выписки с карт Visa в платёжную систему. Visa , не знает имени , но может оценить данные и присвоить скоринговый бал к каждому идентификатору банковского клиента. Объединёнными усилиями партнёры получают готовый продукт , который можно продать банкам.

«Благодаря тому что платежная система использует БКИ, она может объединять данные по нескольким [Visa] картам субъекта в разных банках», — объяснил гендиректор бюро «Эквифакс» Олег Лагуткин. Как считает начальник управления анализа рисков банка «Хоум кредит» Мурат Еникеев, сервис, в его пилотной реализации, позволяет снизить кредитный риск более чем на 10%.

У модели Visa/"Эквифакса" есть несколько ограничений:

Хешированные данные не относятся к персональным , но есть мнение ФСБ и Минкомсвязи о том , что хеширование не является методом обезличивания персональных данных.

но есть мнение ФСБ и Минкомсвязи о том что хеширование не является методом обезличивания персональных данных. Прямого запрета на партнёрство вышеописанного типа пока нет , но нет и явного разрешения ЦБ и Роскомнадзора.

но нет и явного разрешения ЦБ и Роскомнадзора. Данные попавшие в систему начинают помогать всем подключившимся и теоретически конкурирующим банкирам. Больше половины карт в России выпустил « Сбербанк», но он не подключался к проекту и данных о своих клиентах не давал.

Сбербанк», но он не подключался к проекту и данных о своих клиентах не давал. Траты через Mastercard и другие платёжные системы не учитываются , хотя могли бы оказывать и положительное ( регулярные , прозрачные расходы) и отрицательное ( например увлечение азартными играми) влияние на скоринговый бал.

Петелина подсчитала, что сейчас пилотным проектом заинтересовалось 15 банков, среди них «очень крупные розничные игроки»: ВТБ, «Тинькофф банк», «Хоум кредит» и «ФК Открытие».

Представитель национальной платежной системы «Мир» рассказал «Ведомостям», что у них есть аналогичный пилотный проект. Mastercard вопросы издания проигнорировали. Однако из американской практики известно, что Mastercard (возможно не единственный) умеет обмениваться данными о покупках в оффлайне, но не с банками и БКИ, а с Google.