Сервисы каршеринга объявили о возможности брать машины на длительный период времени в преддверии недели объявленной правительством России нерабочей.

Youdrive ввёл лимит предельных суточных списаний до 1800 рублей на все автомобили , в том числе топовые , тариф действует с 30 марта по 5-е апреля.

в том числе топовые тариф действует с 30 марта по 5-е апреля. BelkaCar снизил стоимость суточной аренды до 1400 рублей в экономе , и до 3000 в премиум-тарифе

и до 3000 в премиум-тарифе Делимобиль включил безлимитный по пробегу тариф и аренду на неделю ( проездной) за 15300 рублей в любом классе.

проездной) за 15300 рублей в любом классе. Небольшой каршеринг Matreshkar предложил 9000 за аренду Smart на неделю , 15000 за Mazda , 19000+ за Mercedes и BMW

(Update: 19:07 28 марта информация о недостатках информирования Я.Драйвом своих пользователей об условиях тарифа была актуальна на момент публикации. Позже «Яндекс» дополнил информацию на экране подтверждения аренды) Отдельно надо выделить «Яндекс.Драйв», который предложил номинально самые низкие цены на аренду, но не включил в них ни одного километра пробега, который оплачивается отдельно по цене от 8 рублей за минуту. Компания случайно или намеренно сделала всё, чтобы информация об этом существенном изъяне тарифа не дошла до потребителей.

Тариф был анонсирован заранее без деталей рассылкой по абонентам и для прессы. Фактический его ввод состоялся не в 18 часов вечера 27 марта , а существенно позже , что не позволило прессе разглядеть предложение Яндекс.Драйва в подробностях и дать о тарифе информацию своим читателям. На всех шагах оформления аренды пользователю не рассказывают о том , что его тариф не включает в себя пробег , если не «провалиться» в подробные условия:



( сравните со способом информирования о доступных километрах на других тарифах:)

Фактически при пробеге около 40 км в день , предложение « Яндекс.Драйва» начинает проигрывать BelkaCar , однако пользователь об этом не знает , так как не владеет всей информацией об условиях аренды.

Ввод новых тарифов каршерингами направлен на утилизацию невостребованного автопарка, который, если он не будет передан клиентам, останется в Москве мёртвым грузом на всю нерабочую неделю — власти города призывают москвичей сидеть дома/на даче и никуда не выезжать кроме случаев крайней необходимости, что снижает потребность москвичей в перемещениях. При этом даже в рабочую неделю, по данным ДИТ, количество поездок на такси и каршерингах уменьшалось на 15%.

Уровень цен предлагемый сервисами близок к себестоимости, а в премиальном сегменте — и ниже её. На текущий момент неделя владения машиной эконом-класса, даже без эксплуатации, может обходиться каршерингам в сумму около 30К рублей, в премиальном сегменте расходы существенно выше. Скорее всего, меры предпринятые каршерингами позволят получить хоть что-то за неделю аренды премиальных автомобилей, но не позволят существенно снизить падение выручки в эконом-сегменте.