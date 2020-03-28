Платёжная система Payoneer оповестила российских владельцев денег в ней, что она «меняет способ нашего сотрудничества». 27 мая 2020 года владельцы средств потеряют возможность пользоваться карточками, так как «российские регуляторы оповестили Mastercard, что иностранные эмитенты карт больше не могут предоставлять карты клиентам в Российской Федерации».

Payoneer остановит обслуживание пластика для всех, кому не повезло тем, что их: «платежный адрес или адрес доставки находится в России». Система оставит доступной часть сервисов, не связанных с использованием карты, для российских владельцев денег.

Закрытие обслуживания по просьбе регуляторов привычно для платёжной системы. Так в прошлом Payoneer, в частности, закрывал пластик изданный американским MetaBank, после политических скандалов, вызванных покушением на одного из лидеров Хамас в Дубаи.