DC представила первые прогнозы по поводу ситуации на мировом рынке ИКТ в связи в с кризисом на Украине (доступ к презентации можно получить после регистрации на сайте). Аналитическая компания ожидает падения российского рынка ИКТ в 2022 году на 25%, украинского – на 60%. При самом оптимистичном сценарии развития событий падение инвестиций в сектор ИКТ в России составит $56 млрд. IDC также предсказывает отток «десятков тысяч» ИТ-специалистов из обеих стран и резкий рост спроса на услуги облачных провайдеров на российском рынке, связанный с уходом международных игроков. По мнению компании, одним из основных бенефициаров ситуации может стать «Яндекс».
Основное влияние кризиса на мировой рынок будет связано с возможными проблема в цепочках поставок на рынке ИТ-оборудование, в частности Украина является поставщиком 90% промышленного неона, а Россия поставляет около 35% палладия – оба эти компонента являются критически важными в микропроцессорной индустрии и на нескольких смежных рынках. Мировые затраты на ИКТ вырастут в 2022 на 2-4% в зависимости от продолжительности операции на Украине, по сравнению с ростом на 7,5% в 2021.
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Ну вот компания, в которой я работаю, периодически покупает сервера (производства Huawei) у IBSа, что ли. И тот, что в прошлом году стоил ~50 тысяч $, в начале марта предлагался уже почти за 90.
Ну вот IDC и прогнозирует, что в условиях "резкого роста спроса на услуги облачных провайдеров" этих серверов за 90 вы будете покупать более чем вдвое меньше (в штуках).
DC — комиксы? ИКТ — инфракрасные крадущиеся торпеды?
"отток «десятков тысяч» ИТ-специалистов"
до свидания, и скрипты свои кривые накачанные хз откуда заберите.
Тут даже нечего комментировать. Почти всё оборудование у операторов мобильной и фиксированной связи импортное, вплоть до проводов (отечественный ВОЛС есть, но погоды не делает). В ЦОДах встречал Huawei, ZTE, реже Cisco (МТС, Билайн, МегаФон). Ericsson и Nokia лично не встречал. В WiMax использовали Ubiquiti. Пример непризнанного Нагорного Карабаха в условиях санкций: там используют оборудование китайского ZTE — дешевле и видимо меньше заморочек с покупкой.
По серверам у провайдеров встречал разное: Huawei, Dell, Cisco, Supermicro. Последние годы дешевые хостинг-провайдеры выбирали в основном Huawei. Логичней отменять регуляторные ограничения: пакет "Яровой", "СОРМ", чтобы помочь операторам и дата-центрам. По ЦОДам есть запас мощностей, да и у дата-центров есть излишки, т.к. строили с расчетом на рост рынка + многие клиенты выбирали зарубежный хостинг. Возможно сейчас некоторые из них вернутся на фоне сложностей с платежами. Я лично могу потвердить: даже до кризиса зарубежный VDS хостинг стоил дороже аналогичного в РФ, хотя в облаках цены у зарубежных были выгоднее, если брать большой объём. Говорят, что Selectel поднял тарифы.
Впрочем, повышение тарифов уже коснулось и розницы. Домашний интернет дешевле 500 руб. только в некоторых регионах. Пакетных тарифов на мобильную связь тоже не найти дешевле 350-400 руб.
В текущей ситуации сам факт, что IDC решила сделать "прогноз" уже говорит о том, что вместо научного изучения и прогнозирования по модели, нам предлагается нечто высосанное из пальца.
Ну и да, исходя из этого "прогноза" вполне себе следует, что как-минимум треть пользователей подорожавшего домашнего интернета просто возьмет и от него откажется.