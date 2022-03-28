DC представила первые прогнозы по поводу ситуации на мировом рынке ИКТ в связи в с кризисом на Украине (доступ к презентации можно получить после регистрации на сайте). Аналитическая компания ожидает падения российского рынка ИКТ в 2022 году на 25%, украинского – на 60%. При самом оптимистичном сценарии развития событий падение инвестиций в сектор ИКТ в России составит $56 млрд. IDC также предсказывает отток «десятков тысяч» ИТ-специалистов из обеих стран и резкий рост спроса на услуги облачных провайдеров на российском рынке, связанный с уходом международных игроков. По мнению компании, одним из основных бенефициаров ситуации может стать «Яндекс».

Основное влияние кризиса на мировой рынок будет связано с возможными проблема в цепочках поставок на рынке ИТ-оборудование, в частности Украина является поставщиком 90% промышленного неона, а Россия поставляет около 35% палладия – оба эти компонента являются критически важными в микропроцессорной индустрии и на нескольких смежных рынках. Мировые затраты на ИКТ вырастут в 2022 на 2-4% в зависимости от продолжительности операции на Украине, по сравнению с ростом на 7,5% в 2021.