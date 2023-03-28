На 40% портала «Банки.ру», принадлежащие инвестфонду Russia Partners, претендует Московская биржа, рассказал источник «Коммерсанта», близкий к торговой площадке, и подтвердил собеседник на финансовом рынке. Среди других претендентов он называет «Яндекс» и владельца компании «Интеррос» Владимира Потанина. В середине марта РБК сообщила, что фонд Russia Partners выставил на продажу более 40% акций «Банков.ру». Свои доли могут продать и другие собственники (около 60%) — фонды Winter Capital и «Эльбрус Капитал». Согласно «СПАРК-Интерфакс», формально «Банки.ру» на 100% принадлежат кипрской Banki.ru Holding Ltd. По данным реестра Кипра, капитал последней разделен между американской SG Financial Marketplace Holdings и кипрской Realstreet Trading Limited, которая, в свою очередь, принадлежит кипрским Freestart Trading Limited и Janeville Limited.

Партнер NSP Александр Некторов отмечает, что до начала военных действий на Украине у технологичных компаний цена продажи могла превышать две выручки. Однако чаще ценообразование привязано к EBITDA. «У супертехнологичных иностранных компаний стоимость актива могла составлять 10 EBITDA и даже выше»,— уточняет эксперт. Вместе с тем, по словам господина Некторова, «на российский бизнес всегда был дисконт», а в текущих условиях есть и дополнительные факторы — то, что продается не контрольный пакет, пониженная ликвидность, так как необходимо получить согласие регуляторных органов, в том числе ФАС, правкомиссии Минфина по контролю за иностранными инвестициями, поскольку формально владелец нерезидент.