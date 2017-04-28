Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и сеть партнерских программ admitad провели исследование, в результате которого выяснилось, что рост онлайн-продаж в Центральном федеральном округе (ЦФО) в 2016 году оказался одним из самых слабых в России. Об этом сообщает РБК. Издание отмечает, причина может быть в том, что столичный регион уже насыщен.

При этом ЦФО по итогам 2016 года остается самым крупным рынком интернет-торговли. Его объем оценивается в 290,8 млрд рублей. 83% из них приходятся на Москву и Московскую область. В структуре российского рынка Центральный федеральный округ занимает 48,2% онлайн-продаж. По сравнению с 2015 годом его доля снизилась на 2,5 п.п. В исследовании также отметили, что продажи в ЦФО растут намного медленнее, чем в большинстве федеральных округов, — на 15,3%.

Второй по объему регион — Северо-Западный федеральный округ (135 млрд рублей). Там динамика составила 25,4% в 2016 году. Также в исследовании говорится о похожем темпе — в Сибирском федеральном округе, там динамика оценивается в 26,2%, а объем рынка составил 62,5 млрд рублей. Рекорды по темпу роста показали Приволжский и Южный федеральные округа. Там продажи увеличились на 37,2 и 38,1%, до 114 млрд и 59,2 млрд рублей.