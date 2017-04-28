Mail.ru Group опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2017 года. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 636 млн рублей, совокупный сегментный показатель EBITDA за отчетный период вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 884 млн рублей, совокупная чистая прибыль компании выросла на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 478 млн рублей. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 марта 2017 года составил 8 428 млн рублей.

В первом квартале 2017 года выручка компании от MMO-игр выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8%, составив 3 977 млн рублей, при этом доля выручки на международном рынке впервые превысила треть общей выручки от ММО-игр и в марте превысила 40%. Причинами этого стал стабильный рост игр Warface и War Robots, а также успешный запуск Revelation Online на российском и международном рынках.

«График крупных релизов на 2017 год очень плотный: он включает выход наших ключевых франшиз. В апреле 2017 года мы представили версию Skyforge для консолей. Мы первыми выпустили бесплатную игру AAA-класса для PlayStation; мы довольны предварительными результатами этого запуска и первыми отзывами пользователей. На 2017 году мы планируем еще ряд запусков, включая значительно обновленную версию Armored Warfare, а также лицензированные игры и игры собственной разработки для PC, консолей и мобильных устройств. Учитывая это, мы полагаем, что в 2017 году игры продолжат расти высокими темпами», — заявил глава Mail.ru Group Дмитрий Гришин.

Выручка Mail.ru Group от рекламы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24,3%, составив 4 871 млн руб. Самый высокий темп роста продемонстрировала выручка от рекламы в ленте новостей в социальных сетях, особенно на мобильных устройствах. Выручка соцсети «ВКонтакте» в первом квартале выросла на 45,9%, составив 2 744 млн рублей. В первом квартале соцсеть запустила приложение VK Live и денежные переводы для групп. Число просмотров трансляций VK Live в марте увеличилось в 3,5 раза, превысив планку 10 млн в сутки. Размер активной месячной аудитории в марте достиг отметки в 97 млн пользователей.

В первом квартале 2017 года компания запустила райдшеринговый сервис BeepCar, на данный момент соответствующее мобильное приложение установили более миллиона раз. В ноябре 2016 года Mail.ru Group объявила о покупке компании Delivery Club. В марте 2017 года количество заказов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 718 000, а число ресторанов-партнеров превысило 5 200.