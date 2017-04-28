Google забанил приложение такси «Максим» по жалобе самого «Максима»


Техподдержка Google Play Store, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон ее приложения, ошибочно удалила из поиска оригинальное приложение (осталось по прямой ссылке для авторизованных пользоватлей), пожаловались «Роем!» представители компании. В настоящее время юристы компании отправили два требования устранить недоразумение — в головной офис в США и в представительство в РФ. Российские представители сообщили, что такие вопросы решаются только в США.

Сервис «Максим» получил от команды Google Play уведомление об удалении фирменного приложения. При этом в письме говорится о признании факта нарушения интеллектуальных прав сервиса «Максим» сторонним разработчиком, которому предлагается связаться с представителями «Максима». То есть очевидно, что письмо должно было быть адресовано автору клона и что удалить должны были нелегальное приложение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания утверждает, что клоны приложения «Максим» они нашли и в Google Play, и App Store. Разработчики имитировали иконку и название приложения до степени смешения. Юристы «Максима» связались с разработчиком, и 13 января он пообещал ответить на претензии, после чего на связь не выходил. Компания обратилась в администрацию Google Play и App Store с требованием удалить приложение. В App Store оно все еще не удалено, а Google не смог с первого раза правильно выполнить требование, говорят в компании.

Представитель компании сказал «Роем!», что это может привести к серьёзным потерям:

Версия приложения на Android вошла в категорию миллионеров по количеству скачиваний два года назад. Второй миллион установок приложение набрало за последующий год, а третий миллион — за полгода. При такой динамике очевидно, что мы потеряем много потенциальных пользователей. И еще неизвестно, сколько времени у Google займет устранение проблемы.

Еще надо учесть, что в праздники количество скачиваний увеличивается. И самое обидное, что ситуация с Google Play произошла именно перед праздником. Мы готовили пресс-релиз по динамике скачиваний в праздники и ждали новую статистику по майским праздникам, чтобы его дополнить. А Google нам все смазал.

Общая тенденция такая. Например, 31 декабря 2016 года приложение для Android установили в три раза больше, чем в среднем за сутки. Но рост числа установок наблюдается не только в официальные государственные праздники. Так, в Пасху количество скачиваний «Максим: заказ такси» превысило среднесуточные данные почти в два раза. Интересно, что в прошлом году на Пасху количество скачиваний увеличилось ненамного, несмотря на то что этот день совпал с Праздником Весны и Труда. Пасха всегда выпадает на выходной день, но в этом году впервые приложение «Максим: заказ такси» значительно превысило среднесуточную отметку. Чуть больше раз установили в этом году приложение в Рождество и День защитника Отечества. Чуть меньше скачивают «Максим: заказ такси» в Международный женский день. В остальные государственные праздники число установок превышает средний показатель незначительно.

Музыкальный момент: в конце марта по неизвестной причине Google Play удалял приложение русскоязычной версии журнала MAXIM. Приложение восстановили, но недавно вновь заблокировали «за порнографию», сказал «Роем!» заместитель шеф-редактора сайта MAXIM Антон Городецкий.

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