Техподдержка Google Play Store, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон ее приложения, ошибочно удалила из поиска оригинальное приложение (осталось по прямой ссылке для авторизованных пользоватлей), пожаловались «Роем!» представители компании. В настоящее время юристы компании отправили два требования устранить недоразумение — в головной офис в США и в представительство в РФ. Российские представители сообщили, что такие вопросы решаются только в США.

Сервис «Максим» получил от команды Google Play уведомление об удалении фирменного приложения. При этом в письме говорится о признании факта нарушения интеллектуальных прав сервиса «Максим» сторонним разработчиком, которому предлагается связаться с представителями «Максима». То есть очевидно, что письмо должно было быть адресовано автору клона и что удалить должны были нелегальное приложение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Компания утверждает, что клоны приложения «Максим» они нашли и в Google Play, и App Store. Разработчики имитировали иконку и название приложения до степени смешения. Юристы «Максима» связались с разработчиком, и 13 января он пообещал ответить на претензии, после чего на связь не выходил. Компания обратилась в администрацию Google Play и App Store с требованием удалить приложение. В App Store оно все еще не удалено, а Google не смог с первого раза правильно выполнить требование, говорят в компании.

Представитель компании сказал «Роем!», что это может привести к серьёзным потерям:

Версия приложения на Android вошла в категорию миллионеров по количеству скачиваний два года назад. Второй миллион установок приложение набрало за последующий год, а третий миллион — за полгода. При такой динамике очевидно, что мы потеряем много потенциальных пользователей. И еще неизвестно, сколько времени у Google займет устранение проблемы. Еще надо учесть, что в праздники количество скачиваний увеличивается. И самое обидное, что ситуация с Google Play произошла именно перед праздником. Мы готовили пресс-релиз по динамике скачиваний в праздники и ждали новую статистику по майским праздникам, чтобы его дополнить. А Google нам все смазал. Общая тенденция такая. Например, 31 декабря 2016 года приложение для Android установили в три раза больше, чем в среднем за сутки. Но рост числа установок наблюдается не только в официальные государственные праздники. Так, в Пасху количество скачиваний «Максим: заказ такси» превысило среднесуточные данные почти в два раза. Интересно, что в прошлом году на Пасху количество скачиваний увеличилось ненамного, несмотря на то что этот день совпал с Праздником Весны и Труда. Пасха всегда выпадает на выходной день, но в этом году впервые приложение «Максим: заказ такси» значительно превысило среднесуточную отметку. Чуть больше раз установили в этом году приложение в Рождество и День защитника Отечества. Чуть меньше скачивают «Максим: заказ такси» в Международный женский день. В остальные государственные праздники число установок превышает средний показатель незначительно.

Музыкальный момент: в конце марта по неизвестной причине Google Play удалял приложение русскоязычной версии журнала MAXIM. Приложение восстановили, но недавно вновь заблокировали «за порнографию», сказал «Роем!» заместитель шеф-редактора сайта MAXIM Антон Городецкий.