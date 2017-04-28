Принадлежащие Mail.ru Group социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку — 149 рублей в месяц, сказал «Роем!» представитель интернет-холдинга. Оплата подписки позволит слушать музыку в любой из соцсетей.

Подписка будет работать как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях — причем как самих «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Моего мира» на iOS и Android, так и в приложении Boom, созданном вместе с United Media Agency Олега Бутенко. UMA является посредником между Mail.ru Group и правообладателями, именно эта компания от лица группы заключает лицензионные соглашения с издателями музыки.

Музыка — это важная часть жизни пользователей ВКонтакте. Сегодня мы запускаем полностью обновлённый сервис и начинаем новый этап его развития, — заявил Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте.

Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее группа неоднократно сталкивалась в обвинениях в пиратстве, особенно часто они звучали в адрес соцсети «ВКонтакте». В 2016 году Mail.ru Group заключила соглашения с ведущими западными музыкальными мейджорами — Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями.

По замыслу Mail.ru Group, доступ к музыке должен стать одни из основных козырей в продвижении виртуального сотового оператора VK Mobile, запущенного компанией в начале апреля 2017 года. VK Mobile даёт своим абонентам бесплатный доступ к музыкальному приложению Boom от «ВКонтакте».