Китайский такси-сервис Didi Chuxing привлек более $5,5 млрд инвестиций, что дает оценку всего бизнеса компании в $50 млрд. По данным Bloomberg, среди инвестjров компании несколько крупных китайских банков и инвестфондов: SoftBank Group, Silver Lake Kraftwerk, China Merchants Bank и Bank of Communications. Didi Chuxing намерена потратить полученные средства в том числе на развитие собственного проекта беспилотных автомобилей, который будет конкурировать с аналогичными проектами Uber и Alphabet.