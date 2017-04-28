Холдинг Alphabet, который владеет компанией Google, сообщил о финансовых результатах за первый квартал 2017 года. Согласно опубликованному отчету, чистая прибыль Alphabet выросла на 29% и составила $5,43 млрд, выручка — на 22% и составила $24,75 млрд. Выручка от рекламы Google за этот же период выросла на 18,8%, до $21,41 млрд. Выручка компании от других источников доходов выросла на 49%, до $3,095 млрд.