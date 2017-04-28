Главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин поступил в Стэнфордский университет штата Калифорния и уезжает туда учиться в сентябре, рассказали «Ведомостям» три сотрудника телеканала. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что Баданин после отъезда на учебу сохранит должность.

Баданин стал главным редактором «Дождя» в июле 2016 года. Он заменил Михаила Зыгаря, который ушел с канала в декабре 2015 года. До этого Баданин был главным редактором сайта РБК и ушел с этой должности в мае 2016 года вместе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской в знак протеста после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса.

Елизавета Осетинская сейчас проходит обучение в Стэнфорде. Изначально предполагалось, что она также сохранит на время учебы за собой место шеф-редактора РБК.