Москвичка разместила своё резюме «Секретарь-референт» на одном из сайтов по поиску работы и откликнулась им на вакансию «Кредитный инспектор отдела верификации» от банка «Тинькофф». Позвонив в банк, Князькина узнала, что вакансия уже закрыта, и обратилась в суд с требованием признать незаконными действия работодателя «по неуказанию причин несоответствия вакансии в письменном ответе» и выплатить ей за это компенсацию. В суде представитель банка сказал, что резюме отказали «по причине несоответствия деловых качеств истца и опыта работы к занимаемой должности». Мосгорсуд встал на сторону москвички, т.к. до суда о причинах отказа банк соискателю не сообщил. Впрочем, сам отказ суд не стал признавать незаконным.