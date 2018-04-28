В мобильных приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android появились голосовые и видеозвонки. Доступ к сервису будет появляться постепенно. В день запуска звонков «ВКонтакте» предложила поздравить друзей, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых, — говорится в сообщении компании.
Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически. Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы ВКонтакте без технической возможности доступа к содержимому разговоров, — уточнил Михаил Болдов, руководитель мобильной разработки «ВКонтакте».
Запуск звонков с с end-to-end шифрованием обещал вчера Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте». Компания использовала как PR-повод действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, о которых охотно пишут СМИ. Формально — это уже второй анонс, который сделали ВКонтакте, однако первый, в начале апреля 2018, прошёл почти незамеченным. Возможно из-за того, что голосовая и видео связь с шифрованием есть практически во всех конкурирующих мессенджерах.
В марте 2018 года Ernst&Young рассказали, что в Москве и других крупных городах РФ 31% опрошенных абонентов используют мессенджеры наравне с обычной голосовой связью, а 8% использует их как приоритетный способ связи и не платят сотовым операторам за голос. Контроль над холдингом Mail.ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте», с 2017 года находится у сотового оператора «МегаФон».
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end-to-end и Peer-to-Peer на фоне возни с телеграмм становятся масс маркет брендом, мало чего общего имея с безопасностью, если конечно у тебя не смартфон от Phantom Secure:
https://roem.ru/12−03−2018/268439/fbi-phantomsecure/
но это не точно:
https://roem.ru/05−01−2018/266099/apple-cpu/
https://roem.ru/04−01−2018/266050/google-snova-pomog-intel/
В очередной раз замечу, что никакого смысла восторгаться end2end нет. Этот вид шифрования действительно хранит ключи на устройствах. Нюанс в том, а где он их берёт или как он их генерирует?
Может сложиться стрёмная ситуация end2end шифрования с известными для Хозяина ключами. Или end2end шифрования с предсказуемыми для Хозяина ключами. Либо Хозяин сразу знает ключи всех подключённых абонентов, либо ключи не знает, но ключи вовсе не случайные, а генерируются предсказуемым для Хозяина образом. Формально Хозяин может сколько угодно болтать, о диджитал резистанс, о запуске самолётиков или о том, что они сидят в прекрасном офисе на Ленинградке, и о том, что ему ключи неизвестны. И это даже будет правдой. Но как только ключи потребуются — ключи появятся (по одному щелчку пальчиками лейтенанта запаса с военной специальностью «военная пропаганда»).
Да, к очень безопасному мессенджеру братьев Дуровых замечание тоже может относиться. Тем более, что связь у них не p2p, а идёт через сервер, поэтому угрозы компрометации переписки, и так вовсе не нулевые, возрастают на порядок.
>Этот вид шифрования действительно хранит ключи на устройствах. Нюанс в том, а где он их берёт или как он их генерирует?
А если и сам сгенерировал, то как передал его собеседнику, понятно что end-2-end это не про безопасность, интересно, когда в гонке мессенджеров за «безопасность» у людей начнет появляться осознание того что много большую безопасность может дать открытый протокол общения, по типу smtp, что тогда они (мессенджеры) будут делать?
И почему условный гугл не продвигает эту идею, чтоб сделать свой «gmail» клиент для мессенджера с открытым протоколом связи и таким образом обойти на повороте вотсапы и вайберы с телеграммами.
Небольшой референсный сигнальчик, вставляемый в зашифрованный поток, также решает проблему.