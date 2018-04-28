В мобильных приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android появились голосовые и видеозвонки. Доступ к сервису будет появляться постепенно. В день запуска звонков «ВКонтакте» предложила поздравить друзей, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых, — говорится в сообщении компании.

Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически. Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы ВКонтакте без технической возможности доступа к содержимому разговоров, — уточнил Михаил Болдов, руководитель мобильной разработки «ВКонтакте».

Запуск звонков с с end-to-end шифрованием обещал вчера Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте». Компания использовала как PR-повод действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, о которых охотно пишут СМИ. Формально — это уже второй анонс, который сделали ВКонтакте, однако первый, в начале апреля 2018, прошёл почти незамеченным. Возможно из-за того, что голосовая и видео связь с шифрованием есть практически во всех конкурирующих мессенджерах.

В марте 2018 года Ernst&Young рассказали, что в Москве и других крупных городах РФ 31% опрошенных абонентов используют мессенджеры наравне с обычной голосовой связью, а 8% использует их как приоритетный способ связи и не платят сотовым операторам за голос. Контроль над холдингом Mail.ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте», с 2017 года находится у сотового оператора «МегаФон».