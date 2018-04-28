Мы в ответе за тех, кого обучили, допустила «Парламентская газета» (официальное издание Федерального Собрания РФ) и опубликовала мнения экспертов о проблеме «утечки мозгов» из России.
Одна из острых проблем, по мнению гендиректора группы компаний «Инфовотч» Натальи Касперской, — Болонская система, направленная на сближение и гармонизацию международных систем высшего образования. В результате того, что мы с западным миром стали взаимно признавать дипломы о высшем образовании, масса отечественных специалистов хлынула за рубеж в поисках лучшей жизни. «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов», — предположила эксперт.
Ещё одна проблема — агрессивный хантинг. Наталья Касперская предложила ввести KPI (коэффициент показателей эффективности) для вузов по количеству уехавших выпускников.
[Касперская] привела в пример МГУ, в зданиях которого представители иностранных компаний в открытую ведут поиск и отбор будущих сотрудников. «Должны быть законодательные запреты на такого рода действия», — уверена Касперская. Эксперт напомнила, что в США специалистов привязывают к месту жительства и работы кредитами, и предложила ввести аналогичную практику в нашей стране — за счёт льготного ипотечного кредитования молодых специалистов.
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Джигсо
какой смысл в мозгах, если все лифты заблокированы уже минимум 20 лет как?
Кудрин Пудрин и Лахудрин — как группа товарищей сидела на стульях так сидеть и будет до состояния брежневского политбюро.
Люди едут именно изза полного отсутствия перспектив роста и самореализации. Ни проектов ни планов — ничегошеньки и нету. С чего вдруг мадам решила, что если ботаников усадить здесь — они сразу начнут чтото выдумывать? Для выдумывания и реализации нужна обстановка, настроение, драйв и стимулы. Маск, в конце концов. И пьяница Трамп, который сегодня — небоскреб, завтра девки на конкурсе красоты, позавчера казино, а завтра стену с Мексикой.
Мадам полагает, что может заменить собой Маска? Или будет двигать на эту роль Игорь Станиславыча? Это — неисключено, кстати. В своем программном выступлении на форуме она неоднократно говрила про необходимость срочного создания какихто «больших математических маделей».
Зачем эти модели нужны, да еще и большие, чего эти модели будут моделировать — мадам не сообщила по недостатку времени.
Но тренд понятен.
North
Сообщаем для «специалистки» Касперской — официальное признание дипломов иностранным государством, которое кстати не всегда и требуется, может осуществляться 2 способами — либо на основании международных договоров или двустороннего договора (да, их можно расторгнуть) либо с помощью процедуры нострификации — это когда специальный гос орган сам оценивает представленный ему диплом и определяет чему он соответствует.
Работают эти органы в соответствии собственными правилами, разрешения на свою работу у станы происхождения диплома не спрашивают, и запретить им признавать или не признавать дипломы никто не может.
Exey Panteleev
Насчет политбюро вы правы, в РФ кризис в управлении, и как следствие отсутствуют работавшие даже в СССР социальные лифты.
А аргументируете вы это, на мой взгляд «дичью»:
1. Посмотрите биографию Трампа, он как и Павел Дуров не пьет и не курит всю жизнь. Но по другой причине: из того что его старший брат умер от алкоголизма, и обычно Дональд появляется с бокалом воды, хотя с вином один раз его застукали в ООН
2. Илон Маск скорее всего просто пиарщик, то что ВПК США его фигурой и его SpaceX прикрываются для разработки сверхтяжелых боевых ракет, мало до кого доходит. Вообще вся пропаганда «жизни в космосе» с 60х годов является прикрытием непопулярных военных программ. Пока NASA подтверждают техническую непреодолимость поясов Ван Аллена для живых организмов. Ну и 18 лет назад они обещали колонизацию в 15−20е года, ща обещают уже в 20−40е, дальше будет дальше, просто следите за космическими новостями.
Касперская предлагает разумный вариант насчет льгот на ипотеку, и большие компании типа Яндекса давно имеют похожие программы. А на счет дипломов она сказала думаю для виральности ее речи. Бесплатная же реклама в СМИ ее персоны))
Леонид Делицын FINAM Global
Что-то это странное, неужели так и сказала? Представим себе, что в Москве перестанут признавать дипломы региональных вузов. Ну и что? На работу будут брать одних москвичей что ли? Да будут брать всё тех же, просто платить будут чуть меньше. А ехать народ будет ровно так же. Можно, конечно, не признавать диплом дворника, но гастарбайтера это не остановит. И Скрипаля на работу возьмут без всякого диплома.Чего я не могу понять, так это — как непризнание нами американских дипломов поможет нанимать тут американцев. Предположим, в Туруханске не будут признавать московские дипломы, а будут — только местные. В итоге мосвичи в Туруханск все поедут? Может быть, там на самом деле что-то другое было сказано? Пресса иногда очень сильно искажает смысл сказанного.
Джигсо
>> город на холме, я говорю что сша им не являются, чувствуете разницу?
да что вы все про это сша? какая намто разница являются они там или не являются. Вамто понятно, что это касается, а намто какое дело?
и т. д. Или оне у нас будут пребывать без высшего образовання?
Тут у нашего форумчанина, И.С. Ашманова супруга вон начала пургу нести, вот проблема. Надо както оказать моральную поддержку, подсказать.
Это будет по-товарищески, имхо.
Дать ему аргументы, вооружить фактами. Может он растерялся, или в шоке или язык отнялся? Я бы точно офигел бы на его месте.
Ну, например, можно спокойно объяснить ей, что, мол, как сделать диполмы то непризнаваемыми? А учонные степени и звания тогда как? Доктора там всякие, профессора
Опять же названия учебных заведений. Как быть с универами? Универ без права вывсшего образовання? Но тогда это будет техникум. Опять нестыковочка.
Как заставить проклятый Запад не признавать наши дипломы? Просто тупо расторгнуть межгосударственные взаимные соглашения? Или таки заявить на веь белый свет, что отныне высшее образование у нас просто отменияется и все дипломы недействительны. Есть же много государств без высшей школы. Науру, Тринидад и Тобаго (но это не точно) и еще наверно много есть.
Но поведустя ли на это зарубежные компании и фирмы-работодатели?
Это вопрос.
Cat
Касперская просто слегка не вкурсе о проблеме трактора. Раз тут тусит её муж, я как бы освящу проблему трактора со стороны так сказать низов от земельки, может донесёт до супруги. Раньше у меня уезжало за рубеж по 2 — 3 программиста в год, можно назвать их условно теми людьми, которые входят в ту категорию лиц у которых не будут признавать дипломы. Но дело в том, что никто у них там дипломы не спрашивал, для отъезда это первое. Второе в последний год два уезжать стали все кому не попадя куда угодно на курсы англиского за 200 долларов в месяц в америку, австралию нз, но в основном из тех кого я знаю по американской лоттерее — они вновь открыли своё лото для русских пару тройку лет тому назад, мой небольшой стат анализ показывает, что шансы выйграть в это лото очень высокие у русских белых семейных с детьми, опять же никакой диплом не требуется и да последний раз в это лотто из моих знакомая знакомых выйграла учительница английского языка из региона, которая зарабатывала на жизнь репетиторством, муж её уже нашёл работу в америке, развешивает какие то плакаты в супермаркетах, она учиться на тестера программного обеспечения, уезжали они на 0 продав всё что можно продать и да из тех кто уехал в разные годы, а первого я провожал с 3 курса института, никто не вернулся из америки, пару знаю вернувшихся из канады, но давно было дело, где они сейчас я не знаю, со всех уезжавших, повторяю со всех никогда никто не требовал дипломы, максимум баллы для тоефл или аналоги, да образование важно было для вида на жительство по бальной системе было когда то, эмиграции в англию, австралию, но по моему сейчас это лазейку уже отменили.
ps. Ну, а не по теме, ребятки, гипс снимают всё пропало, как я писал тут олежке яшину либо слон либо конь, либо путин не станет президентом либо рубль будет по 92 копейки, я, конечно, не могу написать сейчас, что у нас восстановят выездные визы, но и это может случиться, учитывая что рубль уже по 62 рубля, массовое бегство людей отсюда продолжается и по ощущениям на западе нам всем рады дорогие белые здоровые русские с детьми так что наши дипломы они себе могут в жопу засунуть, а когда уезжает 1 один, он автоматом подтягивает ещё 3 — 5 как правило и так лавинообразно.
Леонид Делицын FINAM Global
Есть в Америке профессор Норман Мэтлофф, борец против найма китайцев. Он ведёт её под тем предлогом, что китайцев нанимают в ИТ на условиях хуже, чем аборигенов, нарушая тем самым их права. Те китайцы, которые уже в США, отвечают ему, что он просто пытается защитить рабочие места для своих (для евреев), которых теперь вытесняет готовая больше работать китайская рабочая сила. Но это наводит вот на какие размышления. Про Китай, вроде, никто не говорит, что там стагнация, нет возможностей, и семья или клан захватили всю власть. Вроде бы, там всё ещё экономический рост. То есть проблемы там не те, что у нас. Но китайцы делают оттуда ноги по крайней мере двадцать лет в большом количестве. Сразу в коммунизм. Предположим, мы возвращаемся к специалитету. Возможно, это чуть-чуть усложнить отделам кадров крупных компаний, где всё делается по регламенту, найм наших кадров. Но. Эти места займут китайцы, или аборигены, но сам рынок труда-то не сожмётся. Те компании, поменьше, которые нанимали и без дипломов, и раньше, теперь будут нанимать наших. Ну станет чуть хуже. Но не настолько хуже, чтобы люди поменяли решение. Помимо прочего, мне кажется, очень звучит разница в отношении. Всё-таки наши ИТ-руководители крупных откровенно и презрительно отзываются о своей рабочей силе. Дескать что-то они дороговаты, да слишком образованны. Не сравнить с истерикой, которую поднимают американские СМИ и ИТ-активисты, когда какая-нибудь иранская девушка из-за трамповских мер по ограничению въезда, переезжает в Канаду. Дескать, эта талантливая девушка теперь будет создавать рабочие места у них, а не у нас, воют американские СМИ. И вот читает молодой специалист. Видит — те откровенно зазывают, мол все мозги мира к нам! (не важно, правда или нет — они зазывают) Он верит, что его мозги не хуже других. Читает нашего толстосума. Этому западло сесть рядом с рядовым специалистом, он будет важно изрекать, мол слишком много образованных, мол надо учиться выполнять, что тебе сказано. Ну так результат предсказуем.
Глеб Суворов https://t.me/itsocial
кстати, найден источник идеи, плюс-минус километр, конечно, но вот:
«российские власти пытались ограничить отток лётчиков административными методами. Например, они отказывались, ссылаясь на секретность, подтверждать лицензии, или пытались договориться с китайцами не рассматривать российские кандидатуры. »
т.е. 700 КВС из 3500 имеющихся живьем в рф, прикинули одно к другому, посмотрели что зп в Китае в два раза выше, ну и слиняли туда — китайцев возить на самолетиках. местные аэрокомпании от такого расстроились, и вместо повышения зарплат (а чого им платить зожрались оне там все) заблокировали признание лицензий, через росавиацию, чтоб китайцы не могли себе этих самолетоводителей нанимать — там всякие международные соглашения, нельзя просто так нанимать, если нет подтверждения квалификации из того места где этого пилота произвели.
а зарплата у квс ну считай как у топовых программистов. поэтому видимо и родился план — а ну как мы их дипломы отзовем, американцы не смогут их нанимать и выйдет экономия. спасибо, что нет пока аналога икао для кодеров;)
Александр Никитин
Минуточку, это не «Российская газета собрала мнение «экспертов»», это в Совете Федерации 25 апреля прошёл круглый стол, на который сенаторы пригласили экспертов по своему выбору, а Парламентская Газета всего лишь опубликовала несколько цитат с этого мероприятия. Это не какие-то там бабки у подъезда, это репортаж о работе Верхней палаты Законодательного собрания РФ.