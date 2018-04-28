Мы в ответе за тех, кого обучили, допустила «Парламентская газета» (официальное издание Федерального Собрания РФ) и опубликовала мнения экспертов о проблеме «утечки мозгов» из России.

Одна из острых проблем, по мнению гендиректора группы компаний «Инфовотч» Натальи Касперской, — Болонская система, направленная на сближение и гармонизацию международных систем высшего образования. В результате того, что мы с западным миром стали взаимно признавать дипломы о высшем образовании, масса отечественных специалистов хлынула за рубеж в поисках лучшей жизни. «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов», — предположила эксперт.

Ещё одна проблема — агрессивный хантинг. Наталья Касперская предложила ввести KPI (коэффициент показателей эффективности) для вузов по количеству уехавших выпускников.

[Касперская] привела в пример МГУ, в зданиях которого представители иностранных компаний в открытую ведут поиск и отбор будущих сотрудников. «Должны быть законодательные запреты на такого рода действия», — уверена Касперская. Эксперт напомнила, что в США специалистов привязывают к месту жительства и работы кредитами, и предложила ввести аналогичную практику в нашей стране — за счёт льготного ипотечного кредитования молодых специалистов.

Половина российских IT-студентов мечтает работать в России, чуть больше трети — уехать → Roem.ru