Касперская о проблеме трактора: «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом»


Мы в ответе за тех, кого обучили, допустила «Парламентская газета» (официальное издание Федерального Собрания РФ) и опубликовала мнения экспертов о проблеме «утечки мозгов» из России.

Одна из острых проблем, по мнению гендиректора группы компаний «Инфовотч» Натальи Касперской, — Болонская система, направленная на сближение и гармонизацию международных систем высшего образования. В результате того, что мы с западным миром стали взаимно признавать дипломы о высшем образовании, масса отечественных специалистов хлынула за рубеж в поисках лучшей жизни. «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов», — предположила эксперт.

уехать из МГУ в США

Ещё одна проблема — агрессивный хантинг. Наталья Касперская предложила ввести KPI (коэффициент показателей эффективности) для вузов по количеству уехавших выпускников.

[Касперская] привела в пример МГУ, в зданиях которого представители иностранных компаний в открытую ведут поиск и отбор будущих сотрудников. «Должны быть законодательные запреты на такого рода действия», — уверена Касперская. Эксперт напомнила, что в США специалистов привязывают к месту жительства и работы кредитами, и предложила ввести аналогичную практику в нашей стране — за счёт льготного ипотечного кредитования молодых специалистов.

Половина российских IT-студентов мечтает работать в России, чуть больше трети — уехать → Roem.ru

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Лучшие комментарии

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    Джигсо

    какой смысл в мозгах, если все лифты заблокированы уже минимум 20 лет как?
    Кудрин Пудрин и Лахудрин — как группа товарищей сидела на стульях так сидеть и будет до состояния брежневского политбюро.
    Люди едут именно изза полного отсутствия перспектив роста и самореализации. Ни проектов ни планов — ничегошеньки и нету. С чего вдруг мадам решила, что если ботаников усадить здесь — они сразу начнут чтото выдумывать? Для выдумывания и реализации нужна обстановка, настроение, драйв и стимулы. Маск, в конце концов. И пьяница Трамп, который сегодня — небоскреб, завтра девки на конкурсе красоты, позавчера казино, а завтра стену с Мексикой.
    Мадам полагает, что может заменить собой Маска? Или будет двигать на эту роль Игорь Станиславыча? Это — неисключено, кстати. В своем программном выступлении на форуме она неоднократно говрила про необходимость срочного создания какихто «больших математических маделей».
    Зачем эти модели нужны, да еще и большие, чего эти модели будут моделировать — мадам не сообщила по недостатку времени.
    Но тренд понятен.

  • Контекст комментария

    North

    Сообщаем для «специалистки» Касперской — официальное признание дипломов иностранным государством, которое кстати не всегда и требуется, может осуществляться 2 способами — либо на основании международных договоров или двустороннего договора (да, их можно расторгнуть) либо с помощью процедуры нострификации — это когда специальный гос орган сам оценивает представленный ему диплом и определяет чему он соответствует.

    Работают эти органы в соответствии собственными правилами, разрешения на свою работу у станы происхождения диплома не спрашивают, и запретить им признавать или не признавать дипломы никто не может.

  • Контекст комментария

    Exey Panteleev

    Насчет политбюро вы правы, в РФ кризис в управлении, и как следствие отсутствуют работавшие даже в СССР социальные лифты.

    А аргументируете вы это, на мой взгляд «дичью»:
    1. Посмотрите биографию Трампа, он как и Павел Дуров не пьет и не курит всю жизнь. Но по другой причине: из того что его старший брат умер от алкоголизма, и обычно Дональд появляется с бокалом воды, хотя с вином один раз его застукали в ООН
    2. Илон Маск скорее всего просто пиарщик, то что ВПК США его фигурой и его SpaceX прикрываются для разработки сверхтяжелых боевых ракет, мало до кого доходит. Вообще вся пропаганда «жизни в космосе» с 60х годов является прикрытием непопулярных военных программ. Пока NASA подтверждают техническую непреодолимость поясов Ван Аллена для живых организмов. Ну и 18 лет назад они обещали колонизацию в 15−20е года, ща обещают уже в 20−40е, дальше будет дальше, просто следите за космическими новостями.

    Касперская предлагает разумный вариант насчет льгот на ипотеку, и большие компании типа Яндекса давно имеют похожие программы. А на счет дипломов она сказала думаю для виральности ее речи. Бесплатная же реклама в СМИ ее персоны))

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    Леонид Делицын FINAM Global

    Что-то это странное, неужели так и сказала? Представим себе, что в Москве перестанут признавать дипломы региональных вузов. Ну и что? На работу будут брать одних москвичей что ли? Да будут брать всё тех же, просто платить будут чуть меньше. А ехать народ будет ровно так же. Можно, конечно, не признавать диплом дворника, но гастарбайтера это не остановит. И Скрипаля на работу возьмут без всякого диплома.Чего я не могу понять, так это — как непризнание нами американских дипломов поможет нанимать тут американцев. Предположим, в Туруханске не будут признавать московские дипломы, а будут — только местные. В итоге мосвичи в Туруханск все поедут? Может быть, там на самом деле что-то другое было сказано? Пресса иногда очень сильно искажает смысл сказанного.

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    Джигсо

    >> город на холме, я говорю что сша им не являются, чувствуете разницу?

    да что вы все про это сша? какая намто разница являются они там или не являются. Вамто понятно, что это касается, а намто какое дело?
    Тут у нашего форумчанина, И.С. Ашманова супруга вон начала пургу нести, вот проблема. Надо както оказать моральную поддержку, подсказать.
    Это будет по-товарищески, имхо.
    Дать ему аргументы, вооружить фактами. Может он растерялся, или в шоке или язык отнялся? Я бы точно офигел бы на его месте.
    Ну, например, можно спокойно объяснить ей, что, мол, как сделать диполмы то непризнаваемыми? А учонные степени и звания тогда как? Доктора там всякие, профессора и т. д. Или оне у нас будут пребывать без высшего образовання?
    Опять же названия учебных заведений. Как быть с универами? Универ без права вывсшего образовання? Но тогда это будет техникум. Опять нестыковочка.
    Как заставить проклятый Запад не признавать наши дипломы? Просто тупо расторгнуть межгосударственные взаимные соглашения? Или таки заявить на веь белый свет, что отныне высшее образование у нас просто отменияется и все дипломы недействительны. Есть же много государств без высшей школы. Науру, Тринидад и Тобаго (но это не точно) и еще наверно много есть.
    Но поведустя ли на это зарубежные компании и фирмы-работодатели?
    Это вопрос.

  • Контекст комментария

    Cat

    Касперская просто слегка не вкурсе о проблеме трактора. Раз тут тусит её муж, я как бы освящу проблему трактора со стороны так сказать низов от земельки, может донесёт до супруги. Раньше у меня уезжало за рубеж по 2 — 3 программиста в год, можно назвать их условно теми людьми, которые входят в ту категорию лиц у которых не будут признавать дипломы. Но дело в том, что никто у них там дипломы не спрашивал, для отъезда это первое. Второе в последний год два уезжать стали все кому не попадя куда угодно на курсы англиского за 200 долларов в месяц в америку, австралию нз, но в основном из тех кого я знаю по американской лоттерее — они вновь открыли своё лото для русских пару тройку лет тому назад, мой небольшой стат анализ показывает, что шансы выйграть в это лото очень высокие у русских белых семейных с детьми, опять же никакой диплом не требуется и да последний раз в это лотто из моих знакомая знакомых выйграла учительница английского языка из региона, которая зарабатывала на жизнь репетиторством, муж её уже нашёл работу в америке, развешивает какие то плакаты в супермаркетах, она учиться на тестера программного обеспечения, уезжали они на 0 продав всё что можно продать и да из тех кто уехал в разные годы, а первого я провожал с 3 курса института, никто не вернулся из америки, пару знаю вернувшихся из канады, но давно было дело, где они сейчас я не знаю, со всех уезжавших, повторяю со всех никогда никто не требовал дипломы, максимум баллы для тоефл или аналоги, да образование важно было для вида на жительство по бальной системе было когда то, эмиграции в англию, австралию, но по моему сейчас это лазейку уже отменили.

    ps. Ну, а не по теме, ребятки, гипс снимают всё пропало, как я писал тут олежке яшину либо слон либо конь, либо путин не станет президентом либо рубль будет по 92 копейки, я, конечно, не могу написать сейчас, что у нас восстановят выездные визы, но и это может случиться, учитывая что рубль уже по 62 рубля, массовое бегство людей отсюда продолжается и по ощущениям на западе нам всем рады дорогие белые здоровые русские с детьми так что наши дипломы они себе могут в жопу засунуть, а когда уезжает 1 один, он автоматом подтягивает ещё 3 — 5 как правило и так лавинообразно.

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    Леонид Делицын FINAM Global

    Есть в Америке профессор Норман Мэтлофф, борец против найма китайцев. Он ведёт её под тем предлогом, что китайцев нанимают в ИТ на условиях хуже, чем аборигенов, нарушая тем самым их права. Те китайцы, которые уже в США, отвечают ему, что он просто пытается защитить рабочие места для своих (для евреев), которых теперь вытесняет готовая больше работать китайская рабочая сила. Но это наводит вот на какие размышления. Про Китай, вроде, никто не говорит, что там стагнация, нет возможностей, и семья или клан захватили всю власть. Вроде бы, там всё ещё экономический рост. То есть проблемы там не те, что у нас. Но китайцы делают оттуда ноги по крайней мере двадцать лет в большом количестве. Сразу в коммунизм. Предположим, мы возвращаемся к специалитету. Возможно, это чуть-чуть усложнить отделам кадров крупных компаний, где всё делается по регламенту, найм наших кадров. Но. Эти места займут китайцы, или аборигены, но сам рынок труда-то не сожмётся. Те компании, поменьше, которые нанимали и без дипломов, и раньше, теперь будут нанимать наших. Ну станет чуть хуже. Но не настолько хуже, чтобы люди поменяли решение. Помимо прочего, мне кажется, очень звучит разница в отношении. Всё-таки наши ИТ-руководители крупных откровенно и презрительно отзываются о своей рабочей силе. Дескать что-то они дороговаты, да слишком образованны. Не сравнить с истерикой, которую поднимают американские СМИ и ИТ-активисты, когда какая-нибудь иранская девушка из-за трамповских мер по ограничению въезда, переезжает в Канаду. Дескать, эта талантливая девушка теперь будет создавать рабочие места у них, а не у нас, воют американские СМИ. И вот читает молодой специалист. Видит — те откровенно зазывают, мол все мозги мира к нам! (не важно, правда или нет — они зазывают) Он верит, что его мозги не хуже других. Читает нашего толстосума. Этому западло сесть рядом с рядовым специалистом, он будет важно изрекать, мол слишком много образованных, мол надо учиться выполнять, что тебе сказано. Ну так результат предсказуем.

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    Глеб Суворов https://t.me/itsocial

    кстати, найден источник идеи, плюс-минус километр, конечно, но вот:

    «российские власти пытались ограничить отток лётчиков административными методами. Например, они отказывались, ссылаясь на секретность, подтверждать лицензии, или пытались договориться с китайцами не рассматривать российские кандидатуры. »

    т.е. 700 КВС из 3500 имеющихся живьем в рф, прикинули одно к другому, посмотрели что зп в Китае в два раза выше, ну и слиняли туда — китайцев возить на самолетиках. местные аэрокомпании от такого расстроились, и вместо повышения зарплат (а чого им платить зожрались оне там все) заблокировали признание лицензий, через росавиацию, чтоб китайцы не могли себе этих самолетоводителей нанимать — там всякие международные соглашения, нельзя просто так нанимать, если нет подтверждения квалификации из того места где этого пилота произвели.

    а зарплата у квс ну считай как у топовых программистов. поэтому видимо и родился план — а ну как мы их дипломы отзовем, американцы не смогут их нанимать и выйдет экономия. спасибо, что нет пока аналога икао для кодеров;)

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    Александр Никитин

    Минуточку, это не «Российская газета собрала мнение «экспертов»», это в Совете Федерации 25 апреля прошёл круглый стол, на который сенаторы пригласили экспертов по своему выбору, а Парламентская Газета всего лишь опубликовала несколько цитат с этого мероприятия. Это не какие-то там бабки у подъезда, это репортаж о работе Верхней палаты Законодательного собрания РФ.

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    Джигсо

    >> Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. >> Тогда наши выпускники останутся у нас

    а уже и сделано. Вроде как Англия со вчерашнева дня приостановила переговоры по признанию дипломов.
    Теперича заживем.
    Конечно, на некоторое время диффузия сохранится — уже отобранные и перспективные умники будут видимо не выходить на защиту, дабы не иметь формально диплома и не попадать под запреты. Ну, а далее эти недоучки какимто образом экстерном сдадут там и вуаля.
    Средняя рыбешка конечно в ячейках застрянет, а крупная серьезная рыба либо не пойдет в сеть либо просто прорвет ее.

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    Семён Поклад

    Да давайте уже сразу вместо диплома рабский ошейник выдавать! А то всё какие-то полумеры — обязательная отработка, меры против иностранных хантеров…

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    Чепенко Даниил Мобильная Азия

    «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов»

    Было бы интересно услышать, как она планирует в этой ситуации привлекать иностранных студентов.

  • Ответить
    Джигсо

    какой смысл в мозгах, если все лифты заблокированы уже минимум 20 лет как?
    Кудрин Пудрин и Лахудрин — как группа товарищей сидела на стульях так сидеть и будет до состояния брежневского политбюро.
    Люди едут именно изза полного отсутствия перспектив роста и самореализации. Ни проектов ни планов — ничегошеньки и нету. С чего вдруг мадам решила, что если ботаников усадить здесь — они сразу начнут чтото выдумывать? Для выдумывания и реализации нужна обстановка, настроение, драйв и стимулы. Маск, в конце концов. И пьяница Трамп, который сегодня — небоскреб, завтра девки на конкурсе красоты, позавчера казино, а завтра стену с Мексикой.
    Мадам полагает, что может заменить собой Маска? Или будет двигать на эту роль Игорь Станиславыча? Это — неисключено, кстати. В своем программном выступлении на форуме она неоднократно говрила про необходимость срочного создания какихто «больших математических маделей».
    Зачем эти модели нужны, да еще и большие, чего эти модели будут моделировать — мадам не сообщила по недостатку времени.
    Но тренд понятен.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. >> Тогда наши выпускники останутся у нас

    один из способов кстати — сделать бредовые программы курсов, ввести историю КПСС (теология уже есть, но она, блин, и на западе тоже коегде есть), а также существенно снизить уровень преподавания и обучения вообще.
    Короче, выпускать дебилов.
    Тогда и с дипломами их не будут туда брать никуда.

  • Ответить
    Семён Поклад > Чепенко Даниил контекст

    я сначала было подумал, что иностранные имеются ввиду СНГ, но с другой стороны если специалист специалист, то тоже его легко уведут «иностранные» хантеры)) Так что наверно имелось ввиду наши дипломы не будут признавать, но нам как самым хитрым не мешает признавать гейропейские.

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    Джигсо

    >> Тогда наши выпускники останутся у нас

    заложников еще можно брать из числа членов семьи. Поскольку свои семьи есть не у всех студентов — то можно младших бартьев какихнибудь или бабушку.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом.

    на месте ректора Садовничьего, я бы прежде всего процедурой лишил бы ее диплома МГУ.
    Для начала. Ибо, во-первых, подобные заявления не может делать человек, имеющий университеткий диплом.
    Не нарвится диплом — ну и сдай тогда в канцелярию и ходи делай хоть какие заявления.
    Да и Минобру неплохо бы прореагировать. Эта дама (хотел написать — коза безрогая, дау ж слишком грубо, поэтом у не будут так) — дискредититрует всю систему высшего образования страны.
    Она, система, бъется изо всех сил, страясь привлечь как можно большее число иностранных студентов в наши ВУЗы, а тут выходит, что дилломы не признаются в мире.
    Однозначно — достойна лишения диплома эта дамочка. Нечего дискредитировать страну бредом, недостойным человека с высшим образованием.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Госпожа Касперская видимо не слышала про мягкую силу, и такую ее важнейшую часть как иностранные студенты, но кто поедет получать у нас образование если диплом не признается.

    А вот с ипотеками и прочими кредитами она верно говорит, можно даже с образовательными кредитами что то сделать, чтоб под нулевой процент на много много лет, но пока не отдашь, нельзя за границу даже на отдых.

  • Ответить
    Джигсо > Денис Демидов контекст

    >> Госпожа Касперская видимо не слышала

    Глупая женщина. Или в процессе жизни оглупела. Тезис муж и жена одна сатана — он ведь не с потолка взят. А мужа мы наблюдаем уже достаточно долго и вопросов все меньше и меньше остается.

    До этого вообще не может додуматься нормальный человек. Это проти всей логики, поскольку диплом лишь подтверждает, что один отвественный Учитель (универститет) — качественно подготовил выпускника. И отвечает за это качество.
    А непризнаваемый диплом — означает, что либо ВУЗ — фейковый, либо преподаватели либо государство, которое не может на своей территории наладить выпуск специалистов среднемирового уровня.
    Данное предложение — просто колоссальный бред, вредительство, дескридитация всего вообще.
    Такой инициатор достоен лишения диплома персонально — это даже не подлежит обсуждению.
    Видать учили ее учли — а ничему и не научили в этом МГУ.

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    Color > Джигсо контекст

    >Короче, выпускать дебилов.

    А трубу кто обслуживать будет? А в инфовотче в конце концов кодить кто будет софт для мониторинга за гражданами и рабами?

    Дебилы будут грядки пропалывать, а все умные — убегать сразу сверкая пятками из Снегерии.

    Так что и кодить некому будет. Будет старик Ашманов заново открывать книжку по go или rust (пушо гитхаб с доками будет забанен), да учиться контейнеры в докере собирать и разворачивать на YandexCloudStorage…

  • Ответить
    North

    Сообщаем для «специалистки» Касперской — официальное признание дипломов иностранным государством, которое кстати не всегда и требуется, может осуществляться 2 способами — либо на основании международных договоров или двустороннего договора (да, их можно расторгнуть) либо с помощью процедуры нострификации — это когда специальный гос орган сам оценивает представленный ему диплом и определяет чему он соответствует.

    Работают эти органы в соответствии собственными правилами, разрешения на свою работу у станы происхождения диплома не спрашивают, и запретить им признавать или не признавать дипломы никто не может.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >>что в США специалистов привязывают к месту жительства и работы кредитами
    >Опять белены объелась :)

    Вы ничего не слышали про образовательные кредиты в сша?
    https://selfmadetrip.com/ssha-obrazovanie-v-kredit/

    >Глупая женщина. Или в процессе жизни оглупела.

    Представьте тогда кто вы, раз она на верху, а вы онаним на Роем, человеку свойственно ошибаться, в соседнем треде например чубайс чепухи много наговорил, значит ли что он глупый? Не думаю.

  • Ответить
    Джигсо > Color контекст

    >> А в инфовотче в конце концов кодить кто будет софт

    поювать мне кто там ей будет кодить.
    Наличие высшего образования предполагает твердое знание, что паршивая овца и дурная трава — с поля вон.
    Предположим, в Гарварде или Кембридже слишком много народу стало уезжать в Индию или Китай. И ктото (из их выпускников!) предложил сделать их дипломы — непризнавемыми в мире.
    Думаю (уверен) — реакция будет быстрой и однозначной — заберут диплом у умника и все дела. И не признают его своим выпускником, дабы не дискредитировал.
    Да и как сделать непризнаваемыми дипломы Оксфорда или МIT? Это возможно, но только в персональном порядке.
    Вот мадам Касперская — какраз такой кандидат на прецедент, имхо.
    Глубоко бы я задумался на месте МГУ на это счет.

  • Ответить
    North

    Ну и да: пока для решения проблемы утечки мозгов идиоты будут предлагать решения типа «надо народишко сильнее бить по голове» — ничего не будет.

  • Ответить
    Soran > Color контекст

    >Опять белены объелась :)

    Кабы было так, было бы лучше. Про США она конечно наврала, а вот про нас она предлагает вполне продуманную штуку — закамуфлированное и видоизмененное крепостное право.

  • Ответить
    North > Денис Демидов контекст

    «Вы ничего не слышали про образовательные кредиты в сша?»

    Образовательные кредиты никого ни к чему не привязывают — их главное оплачивать, а работать можешь хоть укротителем в цирке в Монголии, при дипломе физика-ядерщика.

  • Ответить
    Джигсо

    вообще конечно нарастание деменции идет стремительно, гораздо быстрее, чем можно было полагать и хотелось бы.
    Понятно, что подобную ахинею может озвучивать только дамочка с факультета невест. У них там никогда и задач-то других небыло кроме как замуж поудачней выскочить. А тут она даже и превзошла.
    Но если раньше в самом то руководстве сидели зубры с реальными образованиями, то щас то вообще без никакого. И вот такие вещи ничуть не смущают (мозги не способны строить даже минимальные причинно-следственные связи, что и является целью высшего образования и подтверждается дипломами).
    Вообще ппц конечно.

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    Soran > Джигсо контекст

    >Данное предложение — просто колоссальный бред, вредительство, дескридитация всего вообще.

    Ха! Если мой склероз не врет, А. Оганесян в своем пейбуке делал (как бы под видом шутки) такое предположение после ее брифинга, что она либо агент госдепа, либо западной разведки. Я тогда поржал (как и все читатели его блога), но зерно сомнения осталось. А вот сейчас читаю этот поток сознания и уже не смешно вот вообще ни разу.

    Это наш экспертный уровень! Вот после отброса всех понтов остается вот это вот, что в статье! Просто паноптикум какой-то.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Образовательные кредиты никого ни к чему не привязывают — их главное оплачивать, а работать можешь хоть укротителем в цирке в Монголии, при дипломе физика-ядерщика.

    Это каким идиотом надо быть чтоб платить за кредит по образованию физика-ядерщика и работать укротителем?

    В этом еще один бонус образовательного кредита, люди головой думают, а не жопой, выбирая себе профессию.

    К образовательному кредиту добавьте ипотеку, в сша не принято детям жилье покупать, даже в наследство его не оставляют, продают чтоб в комфортный дом престарелых попасть.

    Работу в сша найти трудно, поэтому кредиты именно что привязывают к работодателю.

    Потеря работы одного из родителей грозит семье катастрофой — ведь за дом нужно платить банку не менее двух с половиной тысяч «зеленых» ежемесячно.

    http://fb.ru/article/185675/kak-jivut-v-amerike-obyichnyie-lyudi-kak-jivut-amerikantsyi

    Около половины жителей США не имеют 500 долларов на непредвиденные расходы, заявил в интервью Bloomberg TV генеральный директор страховой компании Assurant Алан Колберг. Assurant занимается, в частности, страхованием рисков потери или поломки сотовых телефонов.

    http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9583726

    Так что просто взять и поменять работу практически не возможно среднестатистическому обывателю, но возможность теоретически конечно есть, в этом сила американской идеологии — иллюзии….

  • Ответить
    Джигсо

    >> Это наш экспертный уровень! Вот после отброса всех понтов остается вот это вот, что в статье! Просто паноптикум какой-то.

    это не «наш экспертный уровень». Это специально смоделированная модель для озвучки фейков. И модель дорогая весьма: для втюхивания лапши в области айти — надо иметь какоетникакое портфолио. Поскольку потребительский массовый продукт создать практически невозомжно и сложно, то надо создать b2b продукт, который никому не нужен и малопонятен, но «внушает» лохам уважение размерами «оборотов» (на что тут И.С. постоянно упирает).
    Это какбы придает «авторитет». Также как чорная машина, мигалки и т. д. аксессуары на простака.

    Таким образом возможно сформировать фейковую линейку экспертов (что мы и наблюдаем на белых креслицах этих уже из раза в раз) которая дает возм. с сурьезным видом буровить что угодно.

  • Ответить
    Exey Panteleev > Джигсо контекст

    Насчет политбюро вы правы, в РФ кризис в управлении, и как следствие отсутствуют работавшие даже в СССР социальные лифты.

    А аргументируете вы это, на мой взгляд «дичью»:
    1. Посмотрите биографию Трампа, он как и Павел Дуров не пьет и не курит всю жизнь. Но по другой причине: из того что его старший брат умер от алкоголизма, и обычно Дональд появляется с бокалом воды, хотя с вином один раз его застукали в ООН
    2. Илон Маск скорее всего просто пиарщик, то что ВПК США его фигурой и его SpaceX прикрываются для разработки сверхтяжелых боевых ракет, мало до кого доходит. Вообще вся пропаганда «жизни в космосе» с 60х годов является прикрытием непопулярных военных программ. Пока NASA подтверждают техническую непреодолимость поясов Ван Аллена для живых организмов. Ну и 18 лет назад они обещали колонизацию в 15−20е года, ща обещают уже в 20−40е, дальше будет дальше, просто следите за космическими новостями.

    Касперская предлагает разумный вариант насчет льгот на ипотеку, и большие компании типа Яндекса давно имеют похожие программы. А на счет дипломов она сказала думаю для виральности ее речи. Бесплатная же реклама в СМИ ее персоны))

  • Ответить
    Джигсо

    моделирование фейковой экспертизы — дело недешовое, стоит миллионы и даже миллиарды.Но того стоит, если на кону — разрушение разума целой страны.
    Понятно, что ни в каких обычных науках и отраслях это невозможно. Там слишком простые и прямые люди, без затей. Могут и матом выразить свои интелигентные мысли.
    Поэтому создается какбы такая туманная «цифровая нанотехнологическая туманность». Которую никакому простому смертному объять разумом нельзя.
    И там знакомые все лица: нанотехнлоги-экономист Чубайс, такаяже Касперская, пара какихто узкоглазых (кто они вапще?).
    Главное — на это сборище не допустить ни одного реально образованного и грамотного человека.
    Представьте там химика, медика, даже археолога или просто практика геолога, например.
    Обложили бы эту камарилью тремя этажами, вывели бы на чистую воду все их рассуждения и достижения, на этом бы концерт закончился.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    Ну в общем да, согласен с тем лишь возражением, что «чорная машина, мигалки и т. д. аксессуары на простака» — не просто на простака. Там есть силовой ресурс. Ксива, валына, круговая порука и возможность либо безнаказанно, либо почти безнаказанно применять насилие. Именно то, о чем постоянно грезит совладелец (у него это проскакивает в той или иной форме от момента хватания за грудки всяких нехорошихевреев-конкурентов и до умения стрелять, як соколиный глаз).

  • Ответить
    Soran

    >1. Посмотрите биографию Трампа, он как и Павел Дуров не пьет и не курит всю жизнь.

    А с коксом, с коксом дружит? Чтобы «посмотреть» надо дело почитать, а это очень ограниченному кругу доступно.

    >2. Илон Маск скорее всего просто пиарщик

    Млин. Илон — пиарщик, Димон — батутчик, а коммерческие пуски раньше были со скрепным протоном, а теперь с бездуховным фальконом.

    Ну это все, что надо знать о пиарщиках и батутчиках. А убытки…. Плебеи со всего мира их возместят.

    >А на счет дипломов она сказала думаю для виральности ее речи.

    Железобетонно, Карл! «Хитрый план!»™

  • Ответить
    Джигсо > Exey Panteleev контекст

    >> Касперская предлагает разумный вариант насчет льгот на ипотеку,

    причом здесь Касперская? Нешто она банкир? Или девелопер?
    Нормальная ставка по ипотеке если + нормальная з\п для молодого специалиста — и не надо ничего предлагать, все само образуется.

    Если бы она предложила как сделать низкой ставку или высокой зарплату — тогды бы было интересно посмотреть. А молоть и выдумывать не умея решить основные вопросы — это может любой, но зачем? Что толку?
    К томуже, вот и по этим дипломам — человек она очевидно — дремучий, дуриком получившая диплом (в те времена давали всем, для галочки в показателях).

  • Ответить
    Евгений

    Кажется кто-то не понимает что зарубежными компаниям нужны знания и навыки, а не дипломы. Трясти диплом можно (нужно) только на госслужбе, везде интересует что-то другое.

    В любом случае подобные вещи только всячески укрепляют желание обеспечить своим детям возможность уехать подальше от яровых и касперских

  • Ответить
    Джигсо

    >> Касперская предлагает разумный вариант насчет льгот на ипотеку,

    полно сейчас новых ЖК нормальных, где беспроцентная рассрочка до 2022- 2024 года. Готовые квартиры хошь с отделкой хошь без.
    По паспорту, без кредитной истории, даже для пенсионеров и безработных, оформляй договор, заезжай завтра, только плати ежемесячно.

    Проблема — в отсутствии проектов каких либо в стране. И даже планов на них (проекты). Как лифтов для роста тех самых специалистов.
    Этого нет и не будет, т.к. такова целенаправленная политика.
    А задача касперских мадамов — создавать дымовую завесу, что это не так.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А на счет дипломов она сказала думаю для виральности ее речи. Бесплатная же реклама в СМИ ее персоны))

    100%

    Когда глупость скажет условный джигсо, да хоть даже я, то это просто глупость, а если глупость скажет человек уровня Касперской, то это настоящий реактивный ускоритель по всем сми.
    Плата считаю не большая, маленькая глупость быстро затеряется в современном инфо потоке, а имя в памяти обывателя останется.

  • Ответить
    North > Денис Демидов контекст

    «Плата считаю не большая, маленькая глупость быстро затеряется в современном инфо потоке, а имя в памяти обывателя останется.»

    То есть Касперская — это кто то вроде ПуссиРайот, раскручивает себя через медиа-вбросы? Ну ок. Это многое объясняет.

  • Ответить
    Andrey Z

    «Кормить надо лучше, они и не улетят.» (с)

    Шутка. Свинью что корми, что не корми — благодарности не дождешься. Не зря же именно это животное изображают за рулем трактора.

    Просто надо потенциальных эмигрантов рассматривать как иностранных граждан. За образование — занесите, пожалуйста, в кассу. По международному рыночному тарифу. Недостаточно качественное? — не проблема — езжайте в Сорбонну. Доступ к управлению страной? — а вам зачем, если собрались уезжать? Налоги… Ну, в общем, вы поняли.

    Реализация — разговор отдельный.

  • Ответить
    Джигсо

    >> То есть Касперская — это кто то вроде ПуссиРайот, раскручивает себя через медиа-вбросы? Ну ок. Это многое объясняет.

    скорее — героически пытается спасти упавший ниже плинтуса Роем.
    Что поделать — при отсутствии позитивных, реальных новостей об идеях и достижениях (выпуск новой модели грузовых беспилотных автомобилей, запуск сверхятяжелой ракеты с манекеном к марсу, создание мессенджера с аудиторией в 200 млн. чел., гигафабирка и т. д.) приходится высасывать из пальцев псевдоновости:
    Макс -дурак и медиафеномен
    Надо сделать дипломы непризнаваемыми нигде, чтобы народ не валил
    Две недели, месяц, год — а Телеграм будет заблокирован рано или позно!
    и т. д.

    И действительно, на такую небывалую бурду народ вынужден реагировать, график резко полез вверх:
    https://www.alexa.com/siteinfo/roem.ru

    а что делать? кому щас легко? Некоторые мошонки к брусчатке прибивают для хайпа. Вон оно как, Михалыч.

  • Ответить
    Чепенко Даниил > Семён Поклад контекст

    Скажу с колокольни студента ит-шника, что в наших вузах и в правду есть чему поучиться.
    Болонская система — не идеальна, но гораздо гибче советской, которую многие любят восхвалять.
    Я сейчас заканчиваю университет, 2 курс магистратуры. Систему образования у нас принято ругать, но скажу, что за 6 лет, что отдал учебе, я вижу прогресс. Сейчас хорошо наложен контакт с индустрией, проекты стали интереснее, и студентам дают возможность для реализации научного творчества.
    Отдельно стоит сказать про программы обмена с другими вузами. Это очень крутой опыт, который не только открывает глаза на другую страну, но людей, рынок и систему образования. Построить огромный забор и наплодить шарашки, спасибо, но деды это проходили.
    Возвращаясь к обмену. За мое время обучения, я повидал многих студентов, которые приехали к нам по обмену: американца-математика из Принстона, китаянку из Стэнфорда, которая училась компьютерным наукам, француженку, которая училась экономики. Все остались очень довольны.
    Вместо того, чтобы предлагать такую ахинею, лучше бы Наталья поделилась интересными проектами в своем Инфовотче и схантила пару светлых голов.

  • Ответить
    Джигсо > Чепенко Даниил контекст

    >> Если верить вики, то в МГУ она не поступила, и закончила МИЭМ.

    погуглил — действительно. Это я лоханулся. Както еще давно почемуто отложилось, был в уверенности.
    Тогда ладно, ошибочка. Пущай запрещаит дипломы и воопще что угодно, раз такое дело.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    Я сначала не поверил.
    Прочитал всё там по ссылке. Это реальный пипец.
    Да что же это происходит? Все как с цепи сорвались. Апокалипсис в два года в отдельно взятой стране? Чего они все хотят?
    Да и на международной арене тоже ведь пипец какой-то пошел невиданный.
    Арена.
    Арена — вот, кстати, точное определение. Но это не цирк. Точнее, это цирк, но в древнеримском стиле. Тут всё всерьез. И кровь и оскал зверей и перерезание глоток. Пошла движуха — не уследишь.
    А если конкретно о мероприятиях по «непризнанию» диплома вузов собственной страны — то это уже что-то запредельное. Но там не одна она. Там же несколько «экспертов». Идиотами их назвать нельзя же. Кто они? Каковы их цели? Бред какой. Какой бред. Сидят там и «устраняют трансмиссии» круглосуточно. Брееед.
    Это что, оглашается парадигма «технологического прорыва»?!. Никуясебе…

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > Чепенко Даниил контекст

    >>Болонская система — не идеальна, но гораздо гибче советской, которую многие любят восхвалять.

    После болонской вы советскую даже осознать не сможете)
    А если бы там не было истории КПСС в маразматическом варианте, то вообще было бы классно.
    Но, если есть крутые способности, то такой чел и болонскую систему, конечно, перемелит. А в целом, для тех челов, которые звезд с неба не хватают, советская система образования (среднее + высшее) была лучше.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    Фух. Что же это происходит в умах?
    Это же уже какие-то спазмы пошли властных извилин головного мозга, данные нам в словоблудии. Возможно, сверху как-то невнятно поставлена какая-то задача и снизу пошло исполнение. Плохо дело — неспособность к решению очевидная. Даже осознать не могут.
    Хуже, если задача поставлена внятная — окончательное уничтожение.
    Ну, тогда хорошо, если такая задача окончательного и полного уничтожения всего разумного и живого в стране сейчас поставлена, а не через десять лет. Сейчас совки ещё живы и ещё могут что-то физически. Через десять лет были бы уже способны только кнопки нажимать. А пока ещё могут и не только кнопки. Ну что, финита ля комедия или как?

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    А вот сам верховный. В его словах какая-то безнадёга сквозит:
    «Путину доложили: Почему у России мозги отказывают
    26 апреля президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. В ходе выступления в Санкт-Петербургском политехническом университете глава государства отметил, что санкции дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства в России, однако они не могут быть главным стимулом.
    «У нас, к сожалению, до сих пор это такая косная вещь, нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями, в том числе требующими привлечения высоких технологий, но это нужно обязательно сделать. С ними тяжело работать, потому что им легче купить за границей — и все», — констатировал Путин.»
    http://svpressa.ru/economy/article/199030/
    Вот это что означает? — «нам так трудно работать, в том числе с нашими компаниями…потому что им легче купить за границей — и все».
    Вам — трудно? А нам? Нам-то как с ними работать?

  • Ответить
    Леонид Делицын FINAM Global

    Что-то это странное, неужели так и сказала? Представим себе, что в Москве перестанут признавать дипломы региональных вузов. Ну и что? На работу будут брать одних москвичей что ли? Да будут брать всё тех же, просто платить будут чуть меньше. А ехать народ будет ровно так же. Можно, конечно, не признавать диплом дворника, но гастарбайтера это не остановит. И Скрипаля на работу возьмут без всякого диплома.Чего я не могу понять, так это — как непризнание нами американских дипломов поможет нанимать тут американцев. Предположим, в Туруханске не будут признавать московские дипломы, а будут — только местные. В итоге мосвичи в Туруханск все поедут? Может быть, там на самом деле что-то другое было сказано? Пресса иногда очень сильно искажает смысл сказанного.

  • Ответить
    Леонид Делицын > Карабас Б3.0 контекст

    Так это его собственная позиция и была. Он и говорил, что экономисты ему мол сосчитали, что нет толку здесь строить нефтеперерабатывающие заводы, потому что бюджету выгоднее, чтоб продавалась сырая нефть. И, скорее всего, экономисты советовали ему то же самое везде.

  • Ответить
    Color > Денис Демидов контекст

    >Вы ничего не слышали про образовательные кредиты в сша?

    Прекрасно слышал и даже немного знаком лично. Меня больше интересуют, что такие за кредиты к месту жительства и к работе приковывают? Мне кажется, это в любой стране мира так, не?
    Или мадам не умеет четко выражать свои мысли, или специально нагнетает обстановку, игнорируя то, что в России в принципе так же…

  • Ответить
    Color > Денис Демидов контекст

    >Работу в сша найти трудно, поэтому кредиты именно что привязывают к работодателю.

    Демидов, у тебя родители там, а ты охинею пишешь.
    Ну алё, тут не одноклассники, люди умеют в гугл, а у половины как минимум друзья знакомые экспаты в этих странах в различных стартапах.

    Соединённые Штаты АмерикиУровень безработицы (2017 г.)4,1%

    Работу в США найти трудно. Ну ты отколол, барыга, совсем мозги пропил. А ведь еще даже 9 мая не наступило, когда за дидов рука должна накатывать по четкому партийному расписанию.

  • Ответить
    Color > Andrey Z контекст

    >Просто доплатите за мед. услуги, если пользовались и в путь.

    6% в ОМС ежемесячно. Может посчитаем разницу между выплаченным и использованным?
    Боюсь государство не скоро расплатиться тогда… А ведь сюда много сборов можно учесть, включая пенсию, или наебаллы, как их там сейчас…

  • Ответить
    Джигсо

    это в связи с внезапным скоропостижным выбытием КНДР в мировом театре стало сразу нехватать для пиесы действующих лиц.
    Поэтому срочно дано указание весь реквизит, грим, бороды, парик, красный нос и ботинки передать нам, быстро перодеваться, гримироваться и идти на сцену и за себя и за того парня (Ына) вести роль.
    Амплуа — тупой необразованный дикий абориген самизоляционист. А то иран один не справляется.

  • Ответить
    Джигсо > Леонид Делицын контекст

    >> Может быть, там на самом деле что-то другое было сказано? Пресса иногда очень сильно искажает смысл сказанного.

    в статье — закавычено как прямая цитата.
    Впрочем, это тутошней редакции виднее. Если не так — дадут опровержение, типо небыло такого и т. д.
    Но по последним заявлениям можно полагать — все так и было. Мели Емеля тавоя неделя.
    По факту, говоря другими словами, такое предложение (а оно может какимто образом быть реализовано только государством), означает отказ от высшего образования в стране. Как это не смешно звучит — но именно так с юридической точки зрения это выглядит.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Меня больше интересуют, что такие за кредиты к месту жительства и к работе приковывают? Мне кажется, это в любой стране мира так, не?

    Вы про крючкотворство хотите или про реальность?

    Не в любой стране образовательные кредиты основа платы за образование. Именно образовательный кредит привязывает, молодые легки на подъем. Ипотека не имеет такой силы привязки, человек решивший купить недвижимость и так решил осесть.

    >Соединённые Штаты АмерикиУровень безработицы (2017 г.)4,1%

    Сша пожалуй самая лживая страна на планете, даже реальная цифра безработицы там скрыта.
    Например меньше половины работающих имеет работу на полный день, поэтому почасовая оплата. 90 млн человек старше 16 лет не имеет работы вовсе. Если нормально все посчитать, безработица там будет в районе 30%!

    http://kontinentusa.com/bezrabotica-v-ssha-statistika-i-realnaya-zhizn-chast-pervaya-kratkij-analiz-pokazatelej-bezraboticy/

    Потому люди там за работу держатся очень крепко, за обычной работой поедут хоть на другой конец страны, мобильные поневоле.

    У меня мать с октября по май работает во флориде, в остальное время в основном на подработке в NY, по другому не выжить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >6% в ОМС ежемесячно. Может посчитаем разницу между выплаченным и использованным?

    Только вас молодого будем считать? Или вашу маму и папу тоже? А бабушку или дедушку? А ребенка?
    И еще не забываем государственную медицину (за эти 6%) как главный сдерживающий фактор цен в частных клиниках!

  • Ответить
    dima5ty > Денис Демидов контекст

    > У меня мать с октября по май работает во флориде,
    > в остальное время в основном на подработке в NY,
    > по другому не выжить.

    Генеральный директор Avtogsm.ru. Путенолюб. Либерастофоб. Великий поучатель. Денииииииииис Дееееемиииииидофффф!

  • Ответить
    Andrey Z > Color контекст

    Не приписывайте, пожалуйста, наброску новой системы предоставления соц. услуг населению произвольные атрибуты существующей.

    Ну, а свои выплаты в ФОМС, конечно, посчитайте. Интересно ведь. Потом посмотрим какие мед. услуги вы смогли бы на эти деньги получить, например, в США.

  • Ответить
    Глеб Суворов https://t.me/itsocial

    речь идёт не о том, чтобы закрыть учёных в «шарашках», а о том, чтобы обеспечить их жильём, параллельно «немножечко закрыв по секретности» — вот это тоже крутое предложение — всем кто хотяб четверки по математике получает, сразу в школе выдавать вторую форму допуска и ограничения на выезд, а дальше типа ну сами как-то вот передумают уезжать. куда ж им ехать-то без заграна. ахахаха. как тебе такое, илон маск?

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    Что вы зацепились за эту частность — медуслуги? Тут ведь генеральная линия прослеживается — воинствующий идиотизм, как нац идея.
    А медуслуги, ну да, конечно, может быть не только за счет отчислений, но и кто-то из чиновников вам лично доплачивает. Ага. Они доплатят. Какая разница как формируется этот фонд? Это наш фонд. Даже если из недр или ещё как. Наш. А как там это всё по гос бухгалтерии проходит — это просто казуистика.
    Проблема в том, что элита, которая должна как-то определять стратегию и формировать тактические мероприятия, она уже идиотствует прилюдно. Как бы от чистой души. И это всё хавается как вариант нормы. Это не нормально.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>речь идёт не о том, чтобы закрыть учёных в «шарашках», а о том, чтобы обеспечить их жильём, параллельно «немножечко закрыв по секретности»

    Тут даже не в этом беда. Пусть даже шарашки. Ладно. Беда в том, что задачи этим шарашкам ставить некому. Эти, которые задачу поставить не смогут., эти ведь все все-равно на запад смотрят, как на страну обетованную. Сегодня они тут патриотствуют-юродствуют, а завтра им на западе покажут кусочек пряника и кинут они нас со всеми нашими шарашками и гиперзвуками. Сдадут в очередной раз с потрохами. И нашим же гиперзвуком нас же и будут гонять по тайге.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Проблема в том, что элита, которая должна как-то определять стратегию и формировать тактические мероприятия, она уже идиотствует прилюдно. Как бы от чистой души. И это всё хавается как вариант нормы. Это не нормально.

    Вам хомосоветикус не угадишь, то вы под крики даешь гласность и плюрализм, страну ко дну пускаете, то ужасаетесь разнообразием обсуждаемых идей в очень широком круге элиты.

  • Ответить
    Petr ¹ > Andrey Z контекст

    «Просто доплатите за мед. услуги, если пользовались» — тогда пожалуй и налоги взад надо. ну раз государство счета выставляет за уже оплаченное. а то налоги разворовывают и еще денег хотят.

  • Ответить
    Petr ¹ > Денис Демидов контекст

    «Площадь дома колеблется от 150 до 250 квадратных метров, а его стоимость — от 500 до 650 тысяч долларов.» http://fb.ru/article/185675/kak-jivut-v-amerike-obyichnyie-lyudi-kak-jivut-amerikantsyi«
    Вы зачем эти глупости распространяете? Дома очень разных денег стоят.
    Если наш учитель возьмет ипотеку, имея работу всю жизнь, зарплаты не хватит на ее обслуживание. Но учителю вообще не дадут — слишком маленький доход. Если ты только Ладу Весту в ипотеку брать. Но в ней жить пока нельзя. И сгниет через 10 лет.

  • Ответить
    Джигсо

    какой илиты? Она — никто. «Руководитель группы компаний». Т.е. ею открыто несколько ооошек. Ну или зао еще, возможно (был период когда эта форма была предпочтительнее).
    10 т.р.+ пошлина + расходы на печать копий устава и приказов + 7 раб.\ней — и вы владелей ооо. За 50 т.р. можно открыть 3 ооо и это будет группа компаний.
    В какойто степени все, кто в разыне годы открывал юрилица — владельцы групп компаний.
    Важно и существенно, что этот бред пока не вбрасывается официальными лицами — минобром, ректорами или кемто из академии. Оно и понятно — такое никто выродить не способен. Это пока резвится относительно узкая группа мракобесных товарищей, но достаточно нахрапистых и безбашенных.
    И у них может и выгореть чтонибудь эдакое. Всего 100 лет назад страна была неграмотная, врачей убивали за прививки и обвиняли в колдовстве и т. д. Они пытаются вернуть это прекрасное время, поскольку в своем безумии искренне полагают это благом. Да и высокое начальство не возражает.
    Уж такая эпоха, оттого и шарахаются все, даже КНДР намылилась отчалить от греха подальше.

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    Карабас Б3.0

    >>то ужасаетесь разнообразием обсуждаемых идей в очень широком круге элиты.

    С практической точки зрения идиотские идеи достаточно однообразны. Но если специализироваться именно в сфере анализа таких идей, то тогда можно проводить какую-то классификацию, как самих идей, так и их носителей. Но это интересно только узким специалистам по психиатрии.
    Конечно, они не идиоты, но высказываясь подобным образом и кося под онных не трудно и потерять берега. Похоже, в этом и цель — чтобы страна окончательно потеряла свои берега. Долгая работа (не одна сотня лет) подходит к концу.

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    Александр Никитин > Денис Демидов контекст

    Опять патриотической стрекозе хочется петь и плясать о проблемах Америки?

    От иммиграцию в Россию американского специалиста надёжно защищают не образовательные кредиты, а средняя российская зарплата в 40 тыс. рублей в месяц (650 долларов). Годовой доход среднего россиянина и до 8000 долларов не дотягивает. На такие деньжищи, конечно, никакой американский образовательный кредит не погасишь.

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    Александр Никитин > Exey Panteleev контекст

    Нет, российская льготная ипотека — это какой-то странный зверь. Потому что процентная ставка по самой льготной российской ипотеке ничем не лучше, чем процентная ставка по самой обыкновенной американской ипотеке. Льгота конечно хорошая, но от международной конкуренции вообще не защищает.

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    Карабас Б3.0

    >>Важно и существенно, что этот бред пока не вбрасывается официальными лицами

    Это мало радует, к сожалению. Да это же игра такая, вбросить и посмотреть — а чё там. Сейчас уже, похоже, чё угодно можно вбросить и в ответ будет тишина. Вся суета идёт в узком ангажированном круге медийных «интеллектуалов». Это ж рассея — пока хлеб есть, все будут его жевать и безмолствуя молиться «лишь бы не было войны».

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вы зачем эти глупости распространяете? Дома очень разных денег стоят.
    Если наш учитель возьмет ипотеку, имея работу всю жизнь, зарплаты не хватит на ее обслуживание.

    Во первых, в наших традициях передавать жилье по наследству, т.е. необходимость в ипотеке не тотальна. Во вторых, учителя очень по разному зарабатывают, те кому реально нужна ипотека, вполне могут репититорством поднять свой доход.

    В любом случае я не говорю что Россия светлый город на холме, я говорю что сша им не являются, чувствуете разницу?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >От иммиграцию в Россию американского специалиста надёжно защищают

    А есть ли вообще в товарных кол-вах эти американские специалисты?
    Страна с 300 млн. собственного населения как пылесос высасывает кадры из всей планеты, неужели их 300 млн. такие никудышные что из них не могут что то вырастить?
    Не хотят, дорого, проще импортировать из стран типа РФ, которые по глупости своей, вкладываются в бесплатное образование и при этом никак не ограничивают выезд.
    Всем любителям глобализма надо знать, чтоб не проиграть геополитическую конкуренцию с открытым рынком труда (возможность уехать) надо заканчивать с бесплатным образованием, как минимум для тех кто хочет уехать, глупо за наши скудные ресурсы обучать кадры для сша.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Потому что процентная ставка по самой льготной российской ипотеке ничем не лучше, чем процентная ставка по самой обыкновенной американской ипотеке.

    Низкая ставка ипотеке сильно раздувает спрос, спрос поднимает цену, так получаются фанерные домики по 500 000 $

  • Ответить
    Джигсо

    >> город на холме, я говорю что сша им не являются, чувствуете разницу?

    да что вы все про это сша? какая намто разница являются они там или не являются. Вамто понятно, что это касается, а намто какое дело?
    Тут у нашего форумчанина, И.С. Ашманова супруга вон начала пургу нести, вот проблема. Надо както оказать моральную поддержку, подсказать.
    Это будет по-товарищески, имхо.
    Дать ему аргументы, вооружить фактами. Может он растерялся, или в шоке или язык отнялся? Я бы точно офигел бы на его месте.
    Ну, например, можно спокойно объяснить ей, что, мол, как сделать диполмы то непризнаваемыми? А учонные степени и звания тогда как? Доктора там всякие, профессора и т. д. Или оне у нас будут пребывать без высшего образовання?
    Опять же названия учебных заведений. Как быть с универами? Универ без права вывсшего образовання? Но тогда это будет техникум. Опять нестыковочка.
    Как заставить проклятый Запад не признавать наши дипломы? Просто тупо расторгнуть межгосударственные взаимные соглашения? Или таки заявить на веь белый свет, что отныне высшее образование у нас просто отменияется и все дипломы недействительны. Есть же много государств без высшей школы. Науру, Тринидад и Тобаго (но это не точно) и еще наверно много есть.
    Но поведустя ли на это зарубежные компании и фирмы-работодатели?
    Это вопрос.

  • Ответить
    Александр Никитин > Денис Демидов контекст

    Денис, я бы согласился обсуждать происходящее в Америке — это интересная тема — если бы это соответствовало теме обсуждения. Но вместо этого я просто отмечу, что вы ведёте себе неадекватно, нося из одного обсуждения в другое свою любимую тему о предположительно сдохших на территории США коровах. Подобное поведение не вполне нормально.

    Мы тут обсуждаем происходящее в России: высказывание гражданки Касперской; как россияне даём оценки этому высказыванию; предсказываем эффекты внедрения инициативы; обсуждаем подобные инициативы как российское общественное явление.

  • Ответить
    Petr ¹ > Денис Демидов контекст

    1. путеводитель по ценам в США на дома: https://www.realtytrac.com — средняя цена чуть выше $200 тыс. Автор статьи либо неуч либо врун. А Вы распространяете.
    2. если человек находится на нижней ступеньке по доходам — его оплата труда в районе минимальных ставок, то покупка дома стоимостью в 2−3 раза дороже рынка — это слегка странный поступок. Впрочем если статью воспринимать как лживую — то и обсуждать ее нет смысла.
    3. в нашей чудесной стране до сих пор люди не могут решить вопрос с нормальными условиями для жизни. хотя бы на уровне мировых стандартов конца 20-го века. Если в США все еще около трети домов имеют одну ванную комнату (какое неудобство!), а остальные больше, то у нас около трети населения ходят в сортир во дворе. Поэтому отсылка на решение квартирного вопроса путем наследования советских халуп — выглядит не только неэтично и, но бесперспективно. Да еще подрывает веру в наш замечательный строй, в котором для большинства реалистичен способ улучшения лишь через смерть престарелых родственников.
    4. «учителя очень по разному зарабатывают» — ага, а самые талантливые идут в бизнес, остаются не амбициозные видимо — отрицательная селекция во всей красе. А потом мы удивляемся, что такое нездоровое детям внушается. Это точно нормально для вас? Скажите, а вши в школе не самого убогого района Петербурга — это тоже надо считать как преимущество нашей скрепосносной системы?
    5. Подобные аргументы и статейки есть смысл отправлять в редакцию Пионерской Правды, или хотя бы в клубы ветеранов труда сайта ок.ру. А тут выглядят жалко Ваши аргументы и позиция.
    6. США не являются раем, особенно для ленивых и врунов. Но в среднем, в той стране люди себя чувствуют гораздо успешнее, чем страны из которых они уезжают. Вот такой вот парадокс. Именно поэтому миграция идет туда, а не оттуда. А в нашей стране князьям из грязи остается только держать и не пущать. Потому что ничего более привлекательного они предложить не способны и ни для соседей, ни для собственных граждан.

  • Ответить
    Cat

    Касперская просто слегка не вкурсе о проблеме трактора. Раз тут тусит её муж, я как бы освящу проблему трактора со стороны так сказать низов от земельки, может донесёт до супруги. Раньше у меня уезжало за рубеж по 2 — 3 программиста в год, можно назвать их условно теми людьми, которые входят в ту категорию лиц у которых не будут признавать дипломы. Но дело в том, что никто у них там дипломы не спрашивал, для отъезда это первое. Второе в последний год два уезжать стали все кому не попадя куда угодно на курсы англиского за 200 долларов в месяц в америку, австралию нз, но в основном из тех кого я знаю по американской лоттерее — они вновь открыли своё лото для русских пару тройку лет тому назад, мой небольшой стат анализ показывает, что шансы выйграть в это лото очень высокие у русских белых семейных с детьми, опять же никакой диплом не требуется и да последний раз в это лотто из моих знакомая знакомых выйграла учительница английского языка из региона, которая зарабатывала на жизнь репетиторством, муж её уже нашёл работу в америке, развешивает какие то плакаты в супермаркетах, она учиться на тестера программного обеспечения, уезжали они на 0 продав всё что можно продать и да из тех кто уехал в разные годы, а первого я провожал с 3 курса института, никто не вернулся из америки, пару знаю вернувшихся из канады, но давно было дело, где они сейчас я не знаю, со всех уезжавших, повторяю со всех никогда никто не требовал дипломы, максимум баллы для тоефл или аналоги, да образование важно было для вида на жительство по бальной системе было когда то, эмиграции в англию, австралию, но по моему сейчас это лазейку уже отменили.

    ps. Ну, а не по теме, ребятки, гипс снимают всё пропало, как я писал тут олежке яшину либо слон либо конь, либо путин не станет президентом либо рубль будет по 92 копейки, я, конечно, не могу написать сейчас, что у нас восстановят выездные визы, но и это может случиться, учитывая что рубль уже по 62 рубля, массовое бегство людей отсюда продолжается и по ощущениям на западе нам всем рады дорогие белые здоровые русские с детьми так что наши дипломы они себе могут в жопу засунуть, а когда уезжает 1 один, он автоматом подтягивает ещё 3 — 5 как правило и так лавинообразно.

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    Александр Никитин > Petr ¹ контекст

    Гражданин Демидов вас всё равно слушать не будет, у него мысль метнётся в какую-то новую сторону и вам придётся сопоставлять Америку по каким-то дополнительным параметрам, и так 50 итераций подряд, и все не про поехавшие идеи Касперской.

    Вы его только поощряете своими ответами. Чем больше кормить его вниманием, тем больше времени он будет здесь проводить.

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    Джигсо

    Кстати, о признании дипломов в\о.

    Это какраз прям вот этой зимой я столкнулся, поэтому, полагаю, данная инфа будет полезна всем, кого угораздило получить денвное высшее, да еще поступив сразу, без предварительной работы на заводе например и без трудовой книжки.
    В данном случае речь идет о признании диплома и периода учобы ПФР и включении его в трудовой стаж.
    Кто заканчивал еще до компьютеризации ПФР, никаких данных там в новые эти базы из никаких учебных заведений никто не вносил.
    Стал я тут активным юзером gosuslugi.ru, понаоформлял всякие документы, вполне удобно, а также и скидки на пошлины если платишь через этот сайт. Ок.
    Там есть раздел — пнисионное оформление. Мне еще до пенсии огого, однако, я полез и туда — там можно за минут бесплатно получить автоматически сформированный свой пенсионный актуальный счет в .pdf.
    Ранше я както и не заморачвался никогда особо, а тут смотрю — бац, а учоба в вузе то там и не фигурирует. Собсно, по нынешним правилам если взносы не платились в ПФР, то она и не зачитывается, но в общий стаж засчитывается в ряде случаев и т. д. (это там для разных возрастов рождения — по разному считается). Короче, непорядок. Оказывается надо принести диплом, они снимают копию, потом передают для записи в эти все дела. Для тех, у кого диплом левовато выглядит — могут еще и справку из вуза потребовать принести. (у меня не потребовали). Короче, принес, сдал, теперь будут несколько месяцев вносить коррективы.
    Это нелишне каждому у себя проверить через госуслуги, поскольку мне сказали, что правильно подсуетился, все документы и т. д. лучше вносить сразу, а не ждать, что там будет через много лет и какие законы непосредственно на момент оформления пенсии.

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    Petr ¹ > Денис Демидов контекст

    Люди, которые выдвигают инициативы, странные для слуха, они ведь на самом деле не глупые люди по жизни. Я не думаю, что такое большое количество весьма неглупых и успешных по жизни людей вдруг потеряли рассудок. Значит они руководствуются другими весьма прагматичными соображениями. Вот об этих мотивах гораздо интереснее и полезнее поговорить. Давайте не будем обсуждать вранье про другие страны.
    А обсудим версии, почему выдвигаются такие идеи?
    Для затравки, версии:
    1. Для обслуживания экспорта столько граждан в стране не нужно и мешают и грузят бюджет. Ухудшается финансирование социальной сферы. Уничтожаются социальные лифты и институты. Поэтому в стране создается атмосфера для стимулирования эмиграции наиболее успешных и амбициозных. Выдавливают из страны наиболее пассионарных. Так меньше раскачивается лодка по мере ее погружения. Не зря среди ольгинских популярно выражение — «не нравится — вали из страны».
    2. Декларация таких идей — это публичное признание лояльности к существующей системе и готовности сотрудничать в любых потребностях на гибких условиях.
    3. Из-за уничтожения обратной связи с обществом — Илиты все чаще «теряют берега» — границы разумного непрерывно расширяются в их головах, что для человека неподготовленного выглядит странным.
    4. В стране кризис настолько серьезен и общественные противоречия нарастают, что ничего кроме закручивания гаек уже не работает. Тогда резонен вопрос — когда эти гайки все же сорвет — каков будет план Б?

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    Petr ¹ > Cat контекст

    У нас уже по 300 тысяч в год уезжает. Это сложно не заметить, если не жить в провинции. Надеюсь, это все же сознательное несоответствие озвучиваемых деклараций и понимания реальной ситуации в голове.

  • Ответить
    Джигсо > Cat контекст

    >> Но дело в том, что никто у них там дипломы не спрашивал, для отъезда это первое.

    разумеется. И для какой либо сурьезной практической деятельности просто придется сдавать по местным правилам и требованиям ценз и экзамены, помимо прочего. Что врач практикующий, что инженер на должности, которая требует лицензирования или по местным законам — или будь любезен местсный диплом или сдавай по установленному порядку экзамены (свой диплом можно приложить для солидности). Также и водитель грузового трака, например. Какой ты не был на родине дальнобойщик, а местные права на данный вид деятельности получай.
    Грубо говоря, почти во всех странах постоянного утекания мозгов само наличие диплома или признание\непризнание, существенной роли, для большинства случаев, не играет.
    Это и понятно, поскольку тогда народ из мутных стран понакупит дипломов в подземных переходах — инженерных должностей, лабораторий и кафедр в универах не напасесся.

  • Ответить
    Cat

    pss. Смотрел я тут одного поклонника рептилоидов, антипутинца недобитого подземного жителя зеона, тот заявил что его студентки участвовавшие в последней переписи населения завышали показатели в 1.5 раза, то есть нас как он утверждал не 150 млн, а 90. Конечно, это наглая ложь, за что его надо четвертовать как минимум :) но, тут я вспомнил про 30 млнов самозанятых, эту виртуальную армию, не платящую налоги и вообще хрен знает где находящуюся. И уже совсем топ сикрет информэйшен, раскинул я тут кости потёр волшебный шар и вижу 74 миллиона активных в интернете россиянина + казаха и украинца, живых здоровых, так вот, из этой цифры я могу в принципе посчитать всех жителей волшебной страны по головам и получить данные о кол-ве людей с точностью 2 — 3 процента и разбивкой по городам, для этого надо будет потратить 2 — 3 дня, чтобы шар не перегрелся и чтобы конкретно установить сколько в рунете украинцев, казахов и т. п., но делая осторожную оценку шёпотом скажу, чует моё сердце, что выше упомянутый поклонник рептилоидов, беспощадно лгал и клеветал, но только в большую сторону, отсюда и такие сюррелиастические высказывания укормушечных предпринимателей владельцев групп компаний, кста абсолютно бессмысленный термин с точки зрения корпоративного права, ну то есть группа компаний это как рота детсадовцев или экскадрилья пчёл — такой уровень примерно адеквата и так во всём что они пишут и говорят :)

  • Ответить
    Джигсо > Petr ¹ контекст

    >> А обсудим версии, почему выдвигаются такие идеи?

    а потому и выдвигаются, что все предложенные версии верны.
    Тут дело простое: вопервых, эти идеи не выдвигались никем и нигде, в силу абсурдности именно в этой форме. Иначе бы такие вещи давно бы циркулировали. Но одно дело — блаблабла про удержание молодых специалистов ковржками и ништяками, другое — непризнание дипломов, (гос.дипломов, Карл!) выданных государством (sic!).
    И эта инициатива исходит — не из госдепа и ЦРУ, а самой что нинаесть мадамы.
    Это однако приехали.
    Разумеется, пока это тонкий намек на выход. А также (видимо — следующий этап), «усушку» всего этого образования (затраты огоромные толку мало) и вообще чтобы чел 10 раз подумал, прежде чем образование идти получать.

  • Ответить
    Cat > Petr ¹ контекст

    Это официальные данные, но наш стат, нынче, слишком волшебный, поэтому можно ориентироваться, только по косвенным признакам, к примеру читаю, компании поебеда надовали по башке, что она увеличила кол-во рейсов зарубеж (ведёт иностранную экспансию), хотя создавалась как внутрероссийский дискаунтер. Всё бы ничего, но у мя друг свалил в фашистию на совсем, туда и оттуда летает победой, понятно, что не все кто валит нищеброды, кто то уезжает пусть даже с дауншифтом на ИТ позиции, зп на них позволяет навещать родственников хоть 5 раз в год.

  • Ответить
    Александр Никитин

    Если искать движущие силы подобных инициатив, то я бы обратил внимание на следующее. В приведённых цитатах Натальи Касперской основные идеи:
    *) запрещать другим (иностранным компаниям);
    *) привязывать других (выпускников к месту жительства);
    *) останавливать других (от иммиграции).
    По неосондианской классификации все три идеи про одно и то же, «понуждать других». Это садистический импульс так проявляется, s+. Наталья Касперская желает садировать умную молодёжь, отменять её субъектность, лишать волевого начала. Может быть, это личная гиперкомпенсация и никакого гениального плана за этим искать не нужно.

    Одновременно не стоит забывать, что Наталье 52 года уже. Через три года на пенсию. Это уже не зенит умственных возможностей, какая-то ригидность в суждениях накапливается.

  • Ответить
    Джигсо > Cat контекст

    >> Это официальные данные, но наш стат, нынче, слишком волшебный, поэтому можно ориентироваться, только по косвенным признакам,

    а зачем по косвенным? Мэр Собянин в интервью в конце 17 года назвал цифру официальную — порядка 200 тыщ в год на ПМЖ.
    https://www.gazeta.ru/business/news/2017/11/25/n_10861328.shtml

    был большой кипеш после этого заявления.

  • Ответить
    Cat

    И, да я точно знаю тех кто точно прям до 1 человека знает отток, это пару компаний у нас, как раз тех кто активно поддерживает телеграмм в его борьбе с c блокировкой, пособников так сказать, разбойника и негодяя Паши Дурова, они по ипнекам могут определить, сколько валит, думаю некоторого времени после перезда в другую страну человек продолжает пользоваться почтой, по этой инфе можно и демографию и географию определить с абсолютной точностью, а для людей с высшим образованием с точностью до имён, всех сваливших посчитать, но они точно с властью таким не поделяться, как пить дать, вон смотрим как они за Пахана горой встали, чё уж про народ, ваще вопроса нет, будут как рыбы молчать :)

  • Ответить
    Джигсо

    в целом, ситуация то ясная. Если еще несколько лет назад надо было каткто хорохориться, репутация, инновации, инвестиции, то, се, блаблабла, то теперь какбы концерт окончен. Не шмогла так не шмогла. Терять то нечего уже.
    Это как бывает у стариков — хорохорятся, бодрятся, порох в пороховницах, а потом вдруг резко сдают, теряют интерес ко всему, угасают, старческая неряшливость, неопрятнсть, песок сыпется, склероз, знакомых перестают узнавать, и т. д.
    Это все типовые случаи, биология, описан прекрасно и Плюшкин у Гоголя и дед Гришака в Тихом доне…
    Наверно, такое и со странами происходит, они же из людей состоят)))

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    Cat > Джигсо контекст

    К сожалению у меня цифры не бьются с собянинскими.
    http://www.the-village.ru/village/city/situation/224041-green-card
    в 2014 году получили 245 тысяч для работы и учёбы, к примеру у меня уехал программист, он жена и 1 ребёнок, виза для работы была только у него, жена и ребёнок по визе для челенов семьи. Пусть не все из них семейные, сильно притянуто умножу на 1.5 получу за 2014 год, уехавших только в америку 367, другие страны ну допустим, во все другие страны уехало ещё 100 (от балды) и сразу получаю уже 467, а по туристическим нелегально никто там не пашет? на кипре можно например за 100 евро снять хату получить пинслип и торчать там сколько хочешь, без права работать разумеется, ну и так далее словом добавлю на залётных ещё 50, итого полляма уже, а ещё никуда не поехали.

  • Ответить
    Иван Ильин

    Несколько раз выше проскочило про ипотеку. Вообще говоря, ситуацию надо рассматривать поширше. У части московских студентов и так есть квартиры в Москве, от бабушек. К чему им ипотека? Ни к чему. А поширше, вопрос звучит так:

    В обмен на поражение в правах (нельзя общаться со шпионами и никак не уехать в Техас, фигачить на IBM) — надо получить некую привилегию.

    Вовсе не обязательно «ипотеку», для тех у кого есть квартира или для топовых московских людей, а мы, ведь говорим о самых умных, она просто ни за чем не нужна. Они сами могут купить обычную хорошую квартиру. Не такую нехорошую, как у Васильевой и министра, а обычную, её можно купить почти «с зарплаты» или с бонусов, обычных среди топовых людей (примечание: место работы только надо выбирать повнимательнее, чтобы не получилось, как, например, у Яндекса vs. Twitter, при схожих параметрах после IPO у первой компании появились несколько десятков миллионеров, а у второй, которая даже денег-то заработать не способна — 1600 миллионеров).

    Специфические привилегии распространены в профессиональных… э. В профессиональных стратах — применяются и при Путине и при Непутине.

    Если ты Вайнштейн — тебе нельзя снимать провальные фильмы. Поражен в правах! Зато разрешается промискуитет с самыми интересными экранными женщинами. Если ты российский офицер — белые штаны и Рио-Де-Жанейро или трёхмесячные «поиски истины» на Ганге — маловероятны, зато квартира и бесплатный отпуск с проездом хоть с Чукотки в Калининград — это твоё. И так далее.

    В идее отобрать «конвертируемые дипломы» очевиден компонент подавления, поражения в правах образованного класса, а привилегия, что-то, не просматривается (или не опубликована в «Парламентской газете»). Пикировка о дипломах кончится тем, что западу надоест, что Москва стала слишком вертлява и в конце-концов, запад плюнет и будет ещё больше хантить канадцев, если нужны дорогие крутые люди, и копеечных индийцев, если нужны не топовые, а рядовые умные люди. Плюс ситуацией не преминут воспользоваться наши «друзья» китайцы. Им в принципе неважно, кто там что «признаёт». Пол страны десятилетиями нагло делает клоны гугл пикселя, автобусов Неоплан, бензопил Бош и джинсов Левис, и вся страна плевать хотела на «признание» этой продукции и её статус за границей. «Почту России» китайцам уже подарили. Плохо… Но это не обозначает, что теперь Пекину надо подарить ещё и МГУ.

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    Джигсо

    ну, не все прям такие дауншифтеры. Потом есть просто ленивые, а ткже кому везде хорошо. Без всякой там ностальгии ли и березок ит.д., а просто везде и интересно и комфортно и есть чем заняться.
    Если уж какойто приспичит особо бытовой дискомфорт или проблема — ее решают суперактивным образом, а потом опять в нирвану)))
    Да и опятьже положение. Немало народу вполне неплохо себя ощущают в текущем положении.Понятно, что надо шевелиться, блаблабла, но темперамент то разный. Темболее и в туже меминген победой или другими в тотже кельн — вжик туда вжик обратно, самые пожалуй дешовые рейсы (пока во всяком случае), стоимость весьма и весьма приемлемая и досих пор. И по таксфри еще и деньги за шмотки вернут.

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    Cat > Джигсо контекст

    Нет это просто страх, всем понятно, когда царь выходит и говорит я по вам проклятые пиндосы .бну ядрёной бомбой, а к пиндосам в прошлом году свалило пусть триста, а в этом уже 500 :) (условно) у всех как то на душе не спокойно, кто остался, за друзей в пиндосии разумеется, как они там не пострадают, вон Дениса за маму видимо перенервничал, поэтому так бухает, я поехал купил продуктов на 35к, не то чтобы ядерную зиму пережить, но хоть на фейверке, так сказать в очереди за гречкой не стоять, счас вот собаку говяжей тушёнкой кормлю, но то я, мне то срать встал и уехал, а если есть пожирнее собственность, у Ашманова к примеру вертолётик, ну как бы, понятно домишко, квартирко, бизнесок — бюджетный сосунок, то сё, ну собрался человек спокойно вдумчиво встретить старость, а может америкосы ещё чё по медицине изобретут и попыхтеть + 50 лет, а тут привет, война, бунт народный, телеграмм, рабы разбегаются кто куда и главное, всем как бы пох.й, на новости и заявления уже, это самое печальное, сосредоточиться на всём этом безобразии что сейчас в газетах и по ящику могут только алкаши, а если сухой закон ввести? — они нахрен кремль по кирпичу разберут, а димке просто вломят звезды, за повышение пенсионного возраста к примеру, поймают перевернут машину и надают пизд.лей, это они сейчас пока в состоянии аватаров, такие добрые, а случись что с пятёрой и магнитом? — на трезвяк то разнесут к х.ям всё, не дай бог, моё оценочное и всё такое.

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    Джигсо > Cat контекст

    >> я поехал купил продуктов на 35к, не то чтобы ядерную зиму пережить, но хоть на фейверке, так сказать в очереди за гречкой не стоять, счас вот собаку говяжей тушёнкой кормлю,

    это да. с этими продуктами. Я из тушонок поклонник ОВА калининградсокой. Она хоть и не в стекле, зато реально мясо и в свиной и в говяжей и ценник норм. Щас, правда, стала похуже чуть, имхо.
    Тушонка, если ее не так жрать сразу, а допустим, слегка обжарить, да потом с картошкой или макаронами — просто замечательно, не надо никакого хамона и сыров.
    Собсно, с этими запасами на случай ядерной войны и оптимизацией рабочего дня (меньше и реже ездить кду либо вообще, максимум делать удаленно) я и набрал лишнего веса, стали брюки застегивтаься с трудом. Пришлось за год резко ограничить вкусности, скинул 12 кг.(!). К тому же, более поджарое состояние говорят в случае голода — выгоднее переносится нежели излишний вес. Да и экономия, при нынешних ценах (хотя еще и поищи поди качественные продукты).

    >> они нахрен кремль по кирпичу разберут, а димке просто вломят звезды, за повышение пенсионного возраста к примеру,

    это могут. Обычно потому и происходят заварухи, что непонятно, изза чего. Опасаются одного, а случается чего никто и не ждал. А на тяжелых работах народ суровый и физически крепкий. Одно дело на форумах в белых мягких креслицах сидеть рассуждать, другое — водилой вкалывать допустим на грузовике. Или еще кемнибудь в таком роде. Там каждый год — все тяжелее.
    Симптом — что водка Путника обанкротилаяь недавно. Это говорит, что народ ушол в самогоноварение. А самогоноварение — в масовом случае некачественно и характерно высоким содержанием сивушых масел в продукте. Которые какраз и похмелье и запои и агрессивность и дикие вспышки гнева ит.д вызывают.
    Они бы дураки бы слушали бы Менделеева да хорошей качественной недорогой водочкой народец то угащивали.

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    Cat > Джигсо контекст

    Ну вот к примеру чисто гипотетически такой, разговор, приходят бояре и подбоярышники к царю с челобитной по поводу технологического прорыва, мол некем, он как бабы же уже как бы нарожать должны? — я ж им со второго ребёнка дал мат капитал (прям как донат в игре для мобильного не иначе) а они ему ну то да, но им воспользовались только цыгане и россияне (не путать с русским) с тёмным оттенком жопы, царь: ну, а те что были — давайте их в шараги сгоним за полярный круг, а они ему: царь не вели кастрировать, но те что были давно свалили и смайлики нам шлют и фотожабы на предмет телеграмма, а он что за телеграмм? — ладно, потом, ну короче делайте чё хотите, чтобы кадры были завтра, вынь да полож, иначе сами будете в ядрёные реакторы лазить и летать на ракетах с ядрёным двигателем в качестве пилотов смертников. На этом и разошлись, это называется неожиданные спецэфекты от близости к царю, не хер было невпопад лизать на совещании пострадальцев от санкций, молчал бы думал, а не смолчал думай теперь откуда будешь брать специалистов, которых нет :) Как говориться кто от санкций пострадал, а кто 100 арбузов грина пиндосам на промышленную революцию занял из своего кармана (ржёт) под нормальный процент.

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    Джигсо

    промышленная и технлогичиеская революции возможны и даже денег относительно немного потребуют. Это даже легче и проще и дешевле чем тотоже мундиаль. Просто засчет повышения эффективности, производительности, убирания затыков, расшивки стархов и стереотипов и т. д.
    Проблем нет. И даже наверное и направления еще есть, которые можно оседлать и которые не заняты ни западом ни косыми партнерами.
    Прблема не в этом. Проблема в том, что даже сам процесс (отнюдь не жестокий и без пинков) — он сам по себе покажет другие возможные приемы организации всего — и работ и планирования и финансирования и т. д.
    А кроме того — в течение 10−15 лет (этого — более чем достаточно) сформирует новые классы людей (умных, цепких, смелых и богатых, у которых копейку не упрешь) что для нонешних — чистая погибель, обнищание и исчезновение.
    Плюс будут несколько сверхбогатых селфмейд лидеров (условно — Пульман, Форд, Вандербильд и т. д.) которые просто прожуют всю эту никчомную публику своими челюстями просто из удовольствия. Из любви к доминации.
    И никакими стрелковыми оружиями их не возьмешь — они могут набадяжить массовое прямо на своем заводе (или написать код телеграмма без грамма химии) Это самое опасное.
    Инженер Гарин + Роллинг. Это еще Толстой описывал в своем и сегодня актуальном романе.

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    Cat > Джигсо контекст

    Я бы не исключал террористические акты, но не фанатов ыгыл, тупорылых, а целенаправленные атаки на власть, если верить слухам, в той же сирии на донбасе подставляли вполне себе обстрелянных бойцов, без грамма страха могущих шмальнуть из рпг 7 где нибудь на кутузе, этот зайка может выпасть из шляпы, совершенно неожиданно. Мы все помним неудачное покушение на чубайса, но он был один тогда фактически, а сейчас это сотни бойцов, такая мини армия ветеранов народной революции, то что там было прибито несколько вождей, ничего обсолютно не значит, это люди уже сознательно угрожают, либералам и типо занимают нейтральную позицию по отношению к власти, при условии полного под корень сноса правительства, что равносильно сносу вообще всей алигархической верхушки, национализации и полной замене властной элиты с превращение должности царя в номинальную, это совпадает, так же со старением буквальным нынешней верхушки у власти и потерей контроля.

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    Cat

    И да на последок позитивный сценарий, ну, а вдруг, не всегда же у нас тут быть кошмарным революциям, бунтам взрывам царей и прочей хаотической войне всех со всеми. То что вы описывайте рост внутренних ресурсов, миллиардеров это долго нудно и не решает не одной проблемы. Но есть элегантное решение, здесь сейчас, это к примеру вступление в евросоюз России, или объединение Таможенного союза с евросоюзом, да это бы решило все проблемы и сняло бы все вопросы, почему я высказал такое фантастическое предположение? — да глядя на кндр, которая вдруг решила объединиться с кнр. Так же и германии пора принять в лоно семьи свои газовые месторождения вместе с населением их обслуживающим ну и пенсионерами и всеми всеми, да конечно, у нас будет полный суверенитет свой путь и т. п. и т. д. ну евро в качестве валюты, я думаю когда припекать начнёт они выйдут в эту дверь, так как других дверей просто нет.

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    Джигсо

    так глыбоко я не копаю. Ну ее нафиг эту политику. Я не понимаю ее монетизации, если не находиться в ней на одном из самых высоких уровней.
    В остальных случаях — риски превышают профит, имхо.

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    Cat

    Я вообще не говорю о политике, вот Ким к примеру, дорого продался южно корейцам и все его разговоры про шмальнуть по америкосии были фактически торговлей с соседями, а если у нас такая же история? … предположим мы вступаем в евросоюз завтра, рубль у нас на полу валяется инфляция почти 0, поэтому никаких проблем вообще, фантастика? — … а как же сирия? а как же украина? польша? … крым? американцы? население? — да никак, поговорит царь с немкой на немецком, даст немка слабину и всё никого не спросят, вообще, объединяться как с восточной германией за 2 дня, а царь спокойно на пенсию уйдёт, с внучками тешиться, ну, а все вокруг, кроме германии умоются кровами слезами, в эту теорию кстати укладывается и выход англии из евросоюза, эти такого звездеца точно бы не пережили.

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    Джигсо

    ну, значит, такова планида. Собсно, после предложения требовать от заграницы непризнания своих собственных дипломов — можно и закрывать этот проект под названием эрэфия. К чему страна, в которой на чистом глазу делаются подобные предложения, это небывалый бред самоаннигиляции.
    Если мадам никто не одернет из мало мальски официальных лиц (а все ограничится нашими обсуждениями здесь) то она зайдет еще дальше и день ото дня будем узнавать все новых планов громадье.
    Кого интересует страна, которая сама предлагает не признавать себя за цивилизованную? Поймут ли это автономные республики, края и области? Это просто чоткий сигнал — разбегайтесь все кто куда, поскольку дети ваши образования признанного и нормального уж точно не получат. А потом над ними еще и ржать будет вся мировая элита политическая и научная. Типо недоучки.
    А если идти по пути взаимного непризнания (с тойже Англией) -тогда придется не признавать здесь дипломы Оксфорда, Кембриджа… и т. д. Что еще более выпуклую клиническую картину создаст.

  • Ответить
    Cat

    Если коротко это не политика это экономика, я думаю рост экономики германии будет выше чем в китае, при цене газа 200 евро за куб, при внедрении всех европейских законов у нас, рост экономики здесь составит 3 — 5 процентов, население же от такой перспективы будет просто ликовать, по крайней мере никому не придётся ломать себе язык уча английский немецкий, а проценты по ипотеке и зарплаты будут в евро о чём так мечтали украинцы. Как говориться блефовать можно до определённого предела, в какой то момент придётся открыть карты и либо проиграть либо выйграть, экономику мы полностью проиграли, блефуем как Ким ядрёной ракетой, это не флэш рояль, а скажем фулхауз, примерно теже карты по экономике у немцев, вопрос у кого более старшие карты, это я думаю вообще не играет существенной роли, тут нужна только воля двух человек, ну и по историческим меркам, нашему царю забудут все косяки за это, славься славься во веки вечные, полный разгром пендосов и их подстилок англичашек, с последующей зачисткой африки и азии.

  • Ответить
    Джигсо

    не знаю. Просто органически не умею строить столь сложных и многофакторных прогнозов. Но если уж рассуждать, то дело, скорее всего, будет идти по пути уменьшения случайностей и закидонов, в сторону однополярности, нравится это или нет. У где будет этот полюс — неизвестно. Возможно, он раздвоится (чисто для удобсва, чтобы те, кому нравится попадья, а кому — свиной хрящик, имели выбор), но по факту уже будет один.
    Все просто убеждаются, что удобнее быть под чьимто жестким, но разумным управлением, чем болтаться без царя в голове. Те, которые свосем не поддаются дрессировке — будут или в джунглях с бусами плясать либо в резервации либо досвидания. Так или иначе, эту доктрину пытаются провести уже который раз и наверно таки реализуют.
    Слишком далеко зашли науки и технлогии, чтобы подвергать рискам построенное изза случаностей личностного порядка. Земля стала совсем маленькой. Уже давно за час облетается по орбите.

  • Ответить
    *

    Как сидящий на тракторе человек, и увозящий за собой коллектив больше 10 человек, каждый из которых с семьями (итого больше 30 человек выходит)-ответственно заявляю, что гражданка, с какого бодуна носящая фамилию мужа, будучи с ним в разводе-может хоть порваться на британский флаг от натуги, но способный создавать добавочную стоимость будет все более ускоряющимися темпами бежать из Рассеюшки.
    Как из зоны боевых действий и просто из зоны.
    Место проклятое©.

  • Ответить
    * > Andrey Z контекст

    Ага, только мне тогда пусть вернут неиспользованные больничные :)
    Я с какого хрена со своего огромного белого дохода больше 1 м заносил каждый год в фонд ОМС, но им не пользовался.
    И накопительную часть пенсии-тоже пусть возвращают (а там тоже прилично накапало).
    Так и быть, заплачу 400 тыр за образование, получу на руки 15 м и это будет да, равноценный обмен.
    P. S. Идиотам охранителям и невдомек, что баланс не равномерный. Уезжающие из Рассеюшки как правило-зарабатывают сильно больше остающихся :)

  • Ответить
    *

    А вообще, забавно, как провластные вертухаи пошли вразнос :) Что не день, то «праздник гениальности».
    Хотя…Весеннее обострение, возможно, все объясняет? :)

  • Ответить
    Леонид Делицын FINAM Global

    Есть в Америке профессор Норман Мэтлофф, борец против найма китайцев. Он ведёт её под тем предлогом, что китайцев нанимают в ИТ на условиях хуже, чем аборигенов, нарушая тем самым их права. Те китайцы, которые уже в США, отвечают ему, что он просто пытается защитить рабочие места для своих (для евреев), которых теперь вытесняет готовая больше работать китайская рабочая сила. Но это наводит вот на какие размышления. Про Китай, вроде, никто не говорит, что там стагнация, нет возможностей, и семья или клан захватили всю власть. Вроде бы, там всё ещё экономический рост. То есть проблемы там не те, что у нас. Но китайцы делают оттуда ноги по крайней мере двадцать лет в большом количестве. Сразу в коммунизм. Предположим, мы возвращаемся к специалитету. Возможно, это чуть-чуть усложнить отделам кадров крупных компаний, где всё делается по регламенту, найм наших кадров. Но. Эти места займут китайцы, или аборигены, но сам рынок труда-то не сожмётся. Те компании, поменьше, которые нанимали и без дипломов, и раньше, теперь будут нанимать наших. Ну станет чуть хуже. Но не настолько хуже, чтобы люди поменяли решение. Помимо прочего, мне кажется, очень звучит разница в отношении. Всё-таки наши ИТ-руководители крупных откровенно и презрительно отзываются о своей рабочей силе. Дескать что-то они дороговаты, да слишком образованны. Не сравнить с истерикой, которую поднимают американские СМИ и ИТ-активисты, когда какая-нибудь иранская девушка из-за трамповских мер по ограничению въезда, переезжает в Канаду. Дескать, эта талантливая девушка теперь будет создавать рабочие места у них, а не у нас, воют американские СМИ. И вот читает молодой специалист. Видит — те откровенно зазывают, мол все мозги мира к нам! (не важно, правда или нет — они зазывают) Он верит, что его мозги не хуже других. Читает нашего толстосума. Этому западло сесть рядом с рядовым специалистом, он будет важно изрекать, мол слишком много образованных, мол надо учиться выполнять, что тебе сказано. Ну так результат предсказуем.

  • Ответить
    Andrey Z > * контекст

    Похоже вас так сильно задело, что вы даже не дочитав комментарии «идиотов-охранителей», кинулись писать свои собственные, попутно выдумывая цифры из головы (откуда-то взяли 400 тыс., хотя я предлагал брать по тарифу на аналогичное образование в США), и не думая о том, что ФОМС — это не ваш персональный счет, а фонд, которым пользуются в том числе и ваши родственники, которые отчислений не делают. И забыв о том, что накопительной пенсии уже несколько лет как нет.

    Тут еще кто-то про возврат налогов писал… Отвечу заодно, чтоб два раза не вставать. Так вот налоги на доходы, полученные в РФ, платят не только граждане РФ. Причем неграждане и нерезиденты платят их обычно по повышенной ставке.

    Но сдается мне, что зря я мечу бисер. Рассказывать 30-летним инфантилам, у которых одни права и не единой обязанности, о высоких материях вроде ответственности и долге перед другими людьми — дело малоперспективное. Для них комфорт и уют собственной попы превыше всего, а право попы на теплое место — священно.

    P.S.
    >> провластные вертухаи

    И поработали бы над лексиконом своим… А то едва открыли рот и сразу выдали свое неинтеллигентное происхождение. Не хотелось бы, чтобы там куда вы собрались, решили, что у нас тут все такие.

  • Ответить
    Семён Поклад > Andrey Z контекст

    Это конечно замечательно, что про родственников вспомнили. тут недавно один пост в соц.сети мелькнул как в этом году наконец-то выплатили страховой вклад на образование его родителей правда вместо 10 000 300 с чем то. Кстати до вклада моих родителей выплаты еще не дошли…

  • Ответить
    Глеб Суворов https://t.me/itsocial

    кстати, найден источник идеи, плюс-минус километр, конечно, но вот:

    «российские власти пытались ограничить отток лётчиков административными методами. Например, они отказывались, ссылаясь на секретность, подтверждать лицензии, или пытались договориться с китайцами не рассматривать российские кандидатуры. »

    т.е. 700 КВС из 3500 имеющихся живьем в рф, прикинули одно к другому, посмотрели что зп в Китае в два раза выше, ну и слиняли туда — китайцев возить на самолетиках. местные аэрокомпании от такого расстроились, и вместо повышения зарплат (а чого им платить зожрались оне там все) заблокировали признание лицензий, через росавиацию, чтоб китайцы не могли себе этих самолетоводителей нанимать — там всякие международные соглашения, нельзя просто так нанимать, если нет подтверждения квалификации из того места где этого пилота произвели.

    а зарплата у квс ну считай как у топовых программистов. поэтому видимо и родился план — а ну как мы их дипломы отзовем, американцы не смогут их нанимать и выйдет экономия. спасибо, что нет пока аналога икао для кодеров;)

  • Ответить
    Валентин Н

    В современном мире важны мозги. Победит та страна, которая создаст хорошие условия для работы и жизни. Современный человек мобилен и образован. Культурный барьер всё ниже. Это в XIX и даже в XX веке переезд в другую страну был серьезным шагом и сложнейшим жизненным испытанием для человека. Сегодня это небольшой стресс, а для молодежи вообще плевое дело. Сегодня вы получаете, например, предложение о работе, в два клика покупаете билет, еще в два клика снимаете себе жилье и завтра выходите на работу в Лондоне. Для молодежи вообще нет границ. Для нее в Лондон слетать проще, чем Омск. Она выбирает где лучше.

  • Ответить
    Джигсо

    проблема в отсутствии основного — нету идей и нету проектов. Нету планов, а есть непонятная каша и идеологическая и вся остальная.
    Даже если допустить, что на самом деле «все в порядке», то люди то судят по медиа. А там ужос и картина мира создается — не приведи Господи.
    Уж в каких там целях контролируемые СМИ создают такую внутреннюю картину — фиг знает. Но что жути нагнетают и депрессию — это факт.
    А коли так и коли это поощряется в верхах — тогда неча на зеркало пенять, коли оно отражает рожу криву. Купи нормальное зеркало, а не из комнаты смеха. Авось, люди и потянутся.

  • Ответить
    Джигсо

    да вот хоть взять эту тему топика. Российская газета собрала мнение «экспертов» (она, газета, перпутала экспертов, т.е. умных отвественных людей с раскрученными персонажами) и получила в т. ч. и вот это мнение про непризнание дипломов.
    Страннно, что еще и у бабок у подъезда не собрала она мнение, они ведь тоже гражданки и бабки тех самых отъезжающих за бугор.
    Ну, собрали мнения, но не все же в суп то запихивать? Редактор то есть? Мало ли с какого климакса там «эксперты» навыдумывали рецептов? (их ведь задача — не способ найти, а перед начальством запиарица).
    Но и редактор такойже (не уехал вовремя, все пофигу). И в итоге — выгодит фантастическая дичь как официальное мнение.
    Понятно, что народ еще более задумывается о паковании чумаданов.

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    Минуточку, это не «Российская газета собрала мнение «экспертов»», это в Совете Федерации 25 апреля прошёл круглый стол, на который сенаторы пригласили экспертов по своему выбору, а Парламентская Газета всего лишь опубликовала несколько цитат с этого мероприятия. Это не какие-то там бабки у подъезда, это репортаж о работе Верхней палаты Законодательного собрания РФ.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Это не какие-то там бабки у подъезда, это репортаж о работе Верхней палаты Законодательного собрания РФ.

    а, тогда темболее. Я просто читаю: газета опубликовала мнения экспертов.
    Тогда нечему и удивляться. То титан предлагают перестать экспортировать то лекарства импортировать то отказаться от признания прав на Товарные знаки. Значит, это все идиотское шоу — часть плана.
    Болваны были и при царе и при ссср. Просто их не пущали в палаты и хоромы.
    Гегемоны гегемонами, но свое место должны были знать.
    Нынче — все вэлкам на консилиум, любой бред привествуется и даже принмается как экпертное мнение. Ну, тогда вопросов совсем не остается.
    Будем ожидать, когда пассажиры начнут КВСу советовать как и куда лететь. Тогда они уже точно всей стаей полетят в дургие края наниматься.

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    То что «экспертов» пускают — это же хорошо. Демократия, гласность. гражданский диалог власти с обществом. Плохо то, что экспертов получше не нашлось и вот эта Наталья Касперская уже в самом верхнем слое элитарных сливок на выходе из социального сепаратора. Пресловутый социальный лифт нужен не только для того, чтобы талантливых людей наверх поднимать, но и для того, чтобы Наталью Касперскую на пару этажей пониже отвезти, чтобы билеты на круглые столы ей перестали доставаться.

  • Ответить
    Джигсо

    >> уже в самом верхнем слое элитарных сливок на выходе из социального сепаратора.

    во первых, она говорит то, что хотят слышать. Никакое «экспертное мнение» нафиг не требуется никому. Его никто ни слышать не хочет ни темболее — выполнять. Просто надо както сымитировать что идут какието «рассуждения» и «рабочие группы», «дискуссии» — и тут нужны актеры, а не мыслители.
    Во вторых (опять же изза проблемы трактора) на бесптичье и ж.па — соловей.
    По этому, в третьих, вся масса с галерки вкурила, что места в партере опустели (народ уехал кто куда) и поперла в первые ряды.
    Теперича их задача — не допустить:
    — возврата уехавших, да еще и с опытом, мнением, портфолио (они выкинут из партера всю халяву)
    — подрастания молодой грамотной сильной поросли, которая может начать качать права. Их лучше тоже спровадить к едрене бабушке, лучше даже до получения диплома. После чего — пролить крокодиловые слезы для конспирации.

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    Придумывать тенденции — это конечно хорошо, но нужно и за фактами следить.

    Наталья Касперская сидит в «партере» уже с 90х. Она беднеющая миллиардерша. За двадцать лет её личное состояние уменьшилось в несколько раз. В газетах пишут, что «всего» 200 млн. долларов осталось, бедняжка. Ей в первые ряды пробиваться не нужно. Ей нужно, чтобы на галёрку не вытолкнули, чтобы всё оставалось как есть, чтобы дали старость спокойно дожить и умереть.

  • Ответить
    Джигсо

    деньги и обороты — это не идейное лидерство, власть над умами и т. д.
    Это всего лишь обороты. (хотя тоже многое надо и знать и уметь + везение ит.д.).
    А в технлогических вопросах (в отличие от социальных) — там все как на ладони, идеи и их реализация сразу видны (пусть и не такому количеству народу).
    Не имея идей технических (самозамисывающий ящик — был да не всплыл), ей пришлось лезть в социальную проблематику. Но и тут не так все просто оаказалось, как казалось на первый взгляд.
    За неимением пула «экспертов» (на чюбайса уже всем надоело смотерть) начали новых подысквать. Небось, уговаривали.
    Какие перышки! какой носок!
    И, верно, ангельский быть должен голосок!
    Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица, —
    При красоте такой и петь ты мастерица,
    Ведь ты б у нас была царь-птица!"
    Вещуньина* с похвал вскружилась голова,
    От радости в зобу дыханье сперло,

    И впрямть, если у человека есть 200 лямов баксов — может он свое мение высказать относительно способо удержания специалистов в стране? Может!
    Вот, высказала. Да и Маск икает там наверное уже неделю.

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    Ценю ваше воображение, но Наталья обильно вертится в околовластных кругах ещё с 00х. Я не знаю, может и раньше. Я не политолог-историк, поэтому привожу список замеченных активностей Касперской из википедии:

    «Наталья Касперская является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)[65] и Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт»[66][67], входит в Экспертный совет по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России[68], грантовый комитет фонда «Сколково»[69] и попечительский совет Сколковского института науки и технологий (Сколтеха)[70], является членом Союза машиностроителей России[71], Ассоциации защиты информации (АЗИ)[72] и Ассоциации экспертов информационной безопасности BISA[73].

    С апреля 2008 по март 2012 года была членом правления Российско-германской внешнеторговой палаты[de][3][74]. С 2009 по 2011 годы возглавляла рабочую группу по информационно-компьютерным технологиям в рамках федеральной целевой программы Минобрнауки России «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»[75]»

  • Ответить
    Александр Никитин

    Мне кажется, вы переоцениваете всемогущество и организованность наших властных элит. Там почти всё происходит хаотично, по ошибке или по воле частных субъектов, не согласованной с волей вертикали. Это нехорошее воздействие на молодёжь производит. Дескать, они там ого-го какие могучие титаны, а мы тут хотя технически подкованы, но такой могучей волей и многоходовочным планом не обладаем, поэтому куда нам вообще с ними тягаться. Нет, это неверный способ мышления. Не боги горшки обжигают.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Там почти всё происходит хаотично, по ошибке или по воле частных субъектов, не согласованной с волей вертикали.

    да я примерно представляю себе, что там как происходит)) в общих чертах. Да и живу пока не на Марсе. Воли как таковой особой — тоже не просматривается, поскольку она (при наличии) обязательно выражается в какихто программных статьях, выступлениях, т.е. из мыслей облекается в материальную форму, формулируется (причом — не блабла, а как пошаговый план для практической реализации чего либо). Такового пока особо не наблюдается, в принципиальных и масштабных вопросах. Обычная текучка.

    >> привожу список замеченных активностей Касперской из википедии:

    активности сами по себе можно только привествовоать. Вопрос в том, что до сей поры активности были в отраслевых вопросах. Никто и не жужжал. А не глобально-принципиальных, типо просьбы не признавать дипломы за рубежом и т. д.
    А равно как замахивания на Илона, понимаетели, на нашего, на Маска.
    Ну немного разные категории весовые даже с точки зрения реализованных проектов.
    Может, конечно, это такой тонкий план, что из нее сперва сделать тоже медиафеномен, а потом она или ракеты начнет запускать или возглавит российское электроатомобилестроение не так, как на тесле (она критикует там методы ручной сборки) а как положено (мадам требует полной роботизации сборки).

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    Да нету никакого «тонкого плана».
    Это параноидальная акцентуация так проявляется и у вас и у Натальи. У Натальи свои идеи о величии России, у вас свои идеи том, что есть некий «тонкий план». Вы молодой ещё, легко переключаетесь между идеями и парадигмами, а Наталье Ивановне уже 52, у неё старческая ригидность мышления намечается и идеи становятся всё более тотальными, вычурными, поэтому нормативная активность принимает всё более ненормативные формы. Это частный психический процесс, никто его не оркестрирует.

    Обратите внимание на факты: в Думе 4 созыва от 2003 года средний возраст депутата был 48 лет; в Думе 6 созыва от 2016 года средний возраст уже 52 года. За 13 лет элита постарела на 4 года. То есть они там частично обновляются, но дегенеративные процессы преобладают над процессами обновления. Если в 2003 Касперская была молодой бизнесвумен 37 лет в зените своих способностей, то в 2018 она уже совсем другой человек, который сохраняется в экспертных группах в силу репутационной инерции и низкой конкуренции элит.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Да нету никакого «тонкого плана».

    какая жалость)))

    >> У Натальи свои идеи о величии России, у вас свои идеи том, что есть некий «тонкий план». Вы молодой ещё, легко переключаетесь между идеями и парадигмами,

    полагаете, что как перевалю за 50, начну резко тупеть и зациклюсь на какойто одной прадигме? Жесть. Тогда надо постараться, чтобы зациклиться именно на той, котрая на тот период будет доминировать в государствии. Например, что Земля плоская. Буду тоже ходить на питерские форумы и утверждать, что Галилей и Да Винчи всего лишь медиафеномены.

  • Ответить
    Александр Никитин > Джигсо контекст

    > полагаете, что как перевалю за 50, начну резко тупеть и зациклюсь на какойто одной прадигме? Жесть.

    Во-первых, ну почему же «резко»? Очень постепенно, плавно, незаметно :-)
    Во-вторых, это будет зависеть от уровня стресса в вашей жизни. Если как у Касперской за 15 лет ваше личное состояние уменьшится в несколько раз, то это будет стресс. Особенно если вы не долларовый миллиардер, а рублёвый миллионер. Ещё хуже, если за всю жизнь так и остаться нереализованным, ничего не добиться, нечего вспомнить. Тогда вот реальная жесть может получиться, вариант «бабка на лавке».
    В-третьих, это же не про вас лично, по этим сценариям все люди живут и стареют. Конечно, если дешёвого бессмертия не изобретут.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Если как у Касперской за 15 лет ваше личное состояние уменьшится в несколько раз, то это будет стресс.

    у меня теория, что мы тут находимся на территории где состояния имеют свойство постоянных пульсаций, флуктуаций. Еще это называеца волатильностями. Впринципе так везде, но вопрос в таймфреймах графика. Мы в мелких пока. За лет 5 все переворачивается с ног на голову. За 15 — создаютца и рушатся концерны, блаблаба, дерипаски, русалы и прочее.
    Причина — люди несталиьны психически, их колбасят страсти и страхи, предметы вызывают эмоции и впечатления, меняют сознание и самооценку.
    Сел в чоррный мерин — стал крутым. Сел в розовый — лох.
    Это все давно изучено маркетологами и дизайнерами тех же автомобильных компаний или яхтенных верфей, они подходят к этому коммерчески.
    Если есть папуасы — надо продать им бусы, чтобы забрать золото. На бусы в россии не особо ведуца (мыж не негры?) поэтому в роли бус выступают автомобили и т. д. барабаны от страдивари.
    Ничего не поделаешь, есть этапность в т. ч. и ментальная, нельзя сразу перескочить через несколько цивлизационных этапов.

  • Ответить
    Джигсо

    кстати, немного об Амазоне. Еще один медиафеномен, Безос, тоже свою ракету тудя сюда гоняет, усадил в пятый раз назад:
    https://www.vesti.ru/doc.html?id=3012706

    что он хочет этим доказать? мы все равно знаем, что все это шоу и развод лохов.

    >> Ашманов же лично заинтересован в Наталье Ивановне. Ничего объективного он сказать не сможет.

    а вдруг сможет? За немимением гур в лице тов. Маска и Безоса, мы имеем гур в лице И.С. и Натальи Ивановны. Чем то напоминает пару Соевых из Покровских ворот. Правда, непонятно, кто там Моргунов, а кто Крачковская.
    Щас они соберут силы и начертют сами то, что не в силах начертить безос с маском, откроют новые горизонты и вообще будем бороздить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Новый пролетариат цифровой экономики уже вполне осознает себя и понимает свои интересы, старый тип элиты уже полностью зависим от IT, но серьезно делиться с программистами не готов, как у нас (инициатива Касперской вместо более щедрой оплаты труда из фонда покупки яхт), так и у них (упор на гастарбайтеров чтоб своим не доплачивать), интересная предстоит борьба, уверен закончится победой программистов и созданием алгоритмеческого государства, единственным устройством государства, способного привлечь программистов к политическому созиданию.

  • Ответить
    Herbonit

    Чем больше вижу таких заявлений от таких нелюдей, тем больше хочется уехать подальше. А лучше вывезти всю команду с семьями в более теплое и дружественное к налогоплатильщику государство.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом

    Где-то тихонько заплакала одна маленькая грефневая кафка.

    P. S. Длиннопост не читал, но осуждаю.

    P. P. S. Язвить на роеме про крепостное право, конечно, не стоило, а то вон оно как иногда выходит.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом

    процесс уже пошол. Начинать решили с укрепления дисциплины, распорядка и вообще режима содержания в общагах. Ибо нефиг. Вот вчера какраз, новости образвання

  • Ответить
    Herbonit > Джигсо контекст

    >> процесс уже пошол. Начинать решили с укрепления дисциплины
    процесс уже давно пошел. Наши дипломы не признаются и у нас — диплом о высшем образовании ни значит ровным счетом ничего.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    Вы все про Касперскую. Там помимо Касперской и другие челы высказывались. Кстати, может она такого и не говорила? Кто знает? Молчит же, не вступает в полемику) Чем больше комментариев, тем лучше бухгалтерия) А потом спросишь, а вы это там сказали… а она — я? Да что вы? Это все переврали.
    Там же и другие высказались, походу и их переврали капитально.
    Насколько я понял, там обсуждалась проблема утечки мозгов и как сделать так, чтобы не утекали. Так вот там же один высказался. что нужно доп налог брать с изобретателей в случае получения ими лицензионных отчислений.
    Если наша компания платит — 25 процентов отдай, если иностранная — 50 процентов. Интересно, это в самом деле уменьшит отток мозгов? Каким образом? Просто логику хочется понять всех этих «устранений трансмиссии». Судя, по всем этим предложениям, мозгов и так уже не густо.
    Забавно, что наши компании вообще принципиально не хотят платить роялти. Вероятно, если они и платят его, то «кому надо» платят.

  • Ответить
    Алексей Брезгливый

    Ха-ха-ха, посмеюсь я горько и злорадно. Я бы посмеялся легко и непринужденно, но еще не уехал пока. И может быт не уеду (потому что не получится). С тем адом который здесь устраивают я готов уже почти на всё что угодно… «но желательно в июле и желательно НЕ в Крыму» (т.е. Польшу и Румынию с Венгрией я ПОКА не рассматриваю)
    Но по ощущением не все именно политически мотивированны на отъезд.
    Я наблюдаю у трети коллег апполитичность, а еще одна треть делает такие заявления, от которых у меня волосы дыбом встают, типа «А зачем тебе тайна переписки, есть что скрвать? Глупости! Свобода не нужна!»
    Так что это всё преувеличение.
    Нет никакой проблемы трактора. По карейней мере если мы говорим о «рядовом IT».
    Нужно просто зарплаты компаниям на докризисный уровень в долларах вернуть и никто никуда не поедет.
    Судя по hh.ru зарплаты (ура) к этому уровню и возвращаются.
    И это прекрасно.

  • Ответить
    Джигсо

    будем надеяться, что долгожданный рост нефти выступит в роли чудодейственной пилюли и успокоительного.
    Сосбно, так и предполагалось. Поэтому и удивительно, что хотя уже давно (недели полторы) как общий тренд переходит к позитиву, мадам К. продолжает делать крещендо заявления что ахтунг и вообще хватай мешки, вокзал отходит.
    Такое впечателние, что не читает газет. Даже странно видеть такую инерционность мышления у человека, котрый вроде должен срабатывать со скоростью флюгера.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >а еще одна треть делает такие заявления, от которых у меня волосы дыбом встают, типа «А зачем тебе тайна переписки, есть что скрвать? Глупости! Свобода не нужна!"
    Так что это всё преувеличение.

    Эта треть просто смотрит в будущее, посмотрите например фильм сфера, там на мой взгляд не плохо смоделировано будущее, которое с вероятность 99% таким и будет. Религии умирают, чтоб человек вел себя адекватно, он должен быть уверен что за ним наблюдают, раньше это делал бог, сейчас веры у масс в это все меньше, потому за ним должны приглядывать другие, иначе хаос и неогранниченный рост расходов на правоохранительную систему, без значительного увеличения ее эффективности.

    Необходимость в свободе внушают папуасам перед их захватом, чтоб они стали свободны от своего государства и армии, ничего личного, просто геополитическая конкуренция, глупые уступают место под солнцем умным.

  • Ответить
    Александр Никитин > Денис Демидов контекст

    В российских школах и ВУЗах на уроках истории до сих пор преподают Норманнскую теорию. Если кто не знает: это теория про то, что не было никакого естественно и эволюционно возникшей древнерусской государственности, а были бедные несчастные древние русичи, беспомощно сидевшие на деревьях и потому позвавшие чужеземных варягов покняжить, поуправлять глупым народишко, подать русичам ручку и помочь спуститься с деревьев на землю, освоить прямохождение. Норманнскую теорию принимал и Карамзин и Соловьёв. Приятно щекотала самомнение эта гипотетическая конструкция и великим князьям дома Романовых. Так почему бы и нам не принять её, но на новом уровне! Пусть имеющиеся варяги борются с англо-саксонскими кандидатами. Можно даже мировой чемпионат устроить. Победитель управляет Россией следующую 1000 лет. По-моему, интересная идея. Гораздо интереснее и свежее, чем обветшавший пугач вражеской интервенции.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >По-моему, интересная идея. Гораздо интереснее и свежее, чем обветшавший пугач вражеской интервенции.

    Вы наглядный пример человека у которого плохо в голове умещается картина мира. Вы пытаетесь смешать все в единую кучу.

    Существует минимум три слоя взаимодействия людей: внешний, внутренний и личный.

    На внешнем слое всегда будет супостат и угроза вторжения (у любой страны), это всегда было, есть и будет, потому что ограбить легче чем создать. Если те кто создал не могут защитить себя от ограбления — значит сами виноваты.

    На внутреннем слое всегда будет противоречие между правящей элитой и остальными, на всех не хватит, всегда будут недовольные.

    На личном слое вы всегда будете в противоречии с остальными, потому что своя рубашка ближе к телу.

    Общество здорово, если не переносит проблемы и обиды из одного слоя в другой, супостат же всегда пытается сделать лифт между слоями, смешать мух с котлетами и так сделать общество больным и менее конкурентоспособным.
    В 1812 им это не удалось, в 1917 удалось, в 1941 не удалось, удастся ли сейчас, будем посмотреть.

  • Ответить
    Александр Никитин > Денис Демидов контекст

    > Общество здорово, если не переносит проблемы и обиды из одного слоя в другой

    И что же вам помешало продолжить обсуждение высказываний Касперской и внутригосударственной политики на том слое, с которого начали?

    Вы же на Роеме самый больной по собственному авторскому методу диагностики. У вас на любой критический комментарий про российскую действительность рефлекторно вылезает «а вот в Америке.», ещё и про врагов заговариваете.

    > Вы наглядный пример человека у которого плохо в голове умещается картина мира. Вы пытаетесь смешать все в единую кучу.

    Извините, но вы не правы. Я поддержал обсуждение на том же слое, на который вы его привели. А ваша реакция является наглядным примером так называемой «проекции»: вы приписываете неприемлемую для вас особенность своей личности собеседнику.

  • Ответить
    Cat

    Огромная толпа народу пришла на митинг в Москве и скандировала долой царя, следуя призыву Навального. Из освещения в прессе, прочитал только про икону с Павлом Дуровым (пошли в ход запрещённые приёмчики улыбнуло) и развесистая клюква «по данным мвд в москве пришло 7500» это слегка не соответствует действительности

    . По моему полностью под завязку был забит проспект Сахарова тысяч 100 как минимум, а то и поболее. Какие выводы я сделаю из этого всего, расплата долбо.бов за соедееное приближается, как бы тут Касперская и другие не рекламировали эмиграцию для социально активной части населения, многие останутся примут участие в митингах и свергнут таки царя в волшебной стране и как следствие разгонят к чёртовой матери этих придурков всех, а многих из этих всех потом посадют, поэтому мой им совет, не о дипломах рабов надо думать, а куда и как отсюда поскорее сдриснуть, пока тут не случилась армения 2, а это будет очень скоро и в отличие от армян зная наши традиции будет всё по жёсткому, как пить дать.

  • Ответить
    Алексей Брезгливый > Денис Демидов контекст

    Ну я в курсе чт оесть очень прикольные оправдания идей фашизма у фантастов. Однако ж зачем нам говорить о кренделях небесных, если мы совсем недавно в 90 годах получили свободу, правда в основном на бумаге, но и в жизни тоже немало. Люди еще помнят как это было, когда свободы не было и у тех кто это помнит не возникает вопросов зачем она нужна.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >И что же вам помешало продолжить обсуждение высказываний Касперской и внутригосударственной политики на том слое, с которого начали?

    То о чем Касперская говорит, это именно внешний слой, утечка мозгов это экономическая агрессия. Супостат не хочет выращивать свои в товарных кол-вах, зато много вкладывается чтоб переманить чужие.
    С точки зрения развития человечества, это преступление, не учить своих и переманивать чужих.
    С точки зрения геополитической конкуренции, это верная стратегия.

    То что предложила Касперская с дипломами, считаю не уменьшит утечку, нужно либо не выдавать загранпаспорта пока не оплатишь образование по мировым ценам, либо закрыть институт бесплатного высшего образования как явление, глупо вкладываться в специалистов для геополитического конкурента.

    >если мы совсем недавно в 90 годах получили свободу, правда в основном на бумаге, но и в жизни тоже немало.

    Точно, в 1812 сопостат не смог засрать мозги массам, в 1917 смог (получили свободу), в 1941 не смог (все помнили эту ‘свободу’, сказали спасибо не надо, на речевки типа «Иван сдавайся, мы пришли освободить тебя от большевиков» уже не реагировали), в 1991 супостат опять смог загадить мозги массам через жвачку и джигсы.

    >Люди еще помнят как это было, когда свободы не было и у тех кто это помнит не возникает вопросов зачем она нужна.

    Да, и те у кого не возникло вопросов, все в списке форбс, а остальные у разбитого корыта оказались.
    Экономические потери как во время ВОВ, погибших в конфликтах на просторах бывшего СССР сотни тысяч, не родившихся из-за катастрофы 90-х несколько миллионов, ваша свобода с привкусом крови…

  • Ответить
    Алексей Брезгливый > Денис Демидов контекст

    >Супостат не хочет выращивать свои в товарных кол-вах, зато много вкладывается чтоб переманить чужие.
    Хочет и выращивает, просто в больших количествах невозможно.
    Это эффект глобализации: рабочая сила перетекает в более богатые страны.
    Россия не самая бедная, может тоже себе переманить кого нибудь из средней азии. Экономические условия уже есть осталось только немножк более привлекательной страной стать.

  • Ответить
    Алексей Брезгливый > Денис Демидов контекст

    >То что предложила Касперская с дипломами, считаю не уменьшит утечку, нужно либо не выдавать загранпаспорта пока не оплатишь образование по мировым ценам, либо закрыть институт бесплатного высшего образования как явление,
    Если речь про IT, так высшее и не нужно для трактора в большинстве случаев, а когда нужно, то скорее как формальность.

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    Леонид Делицын FINAM Global

    Идея отменить бесплатное высшее принята не будет по очень простой причине. После того, как народные массы вышли на площадь и прогнали ЦК КПСС, майдан не стал перманентным, потому что всё время что-то делили и раздавали. Тем, кому 50−60, перепало при приватизации. Старикам позволили приватизировать их жильё. Молодым выдают дипломы о высшем образовании, в таком количестве, что наша страна переплюнула почти все остальные (если не все). Если заявить следующему поколению — мол извините, вам уже вообще шиш, то они спросят, — батя, а почему? Потому что ты про*л всё, что дедушка с прадедушкой сделали за семьдесят кровавых лет коммунизма? А ты всё прогулял за двадцать лет свободы? Папане придётся понуро сказать, извини, мол, сынок, а теперь пойдём по второму кругу, тебе — шиш. Ну тогда следующие поколения все маршем отправятся на майдан, и солдаты — с ними вместе. Следующим поколениям тоже нужны пряники, не только кнут.

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    Cat

    Тут смотрел интервью либерастки латыниной ну там чё то про армению ну типа подвинули там царька местного точнее задвинули пнули и он полетел, но дело не этом, она походу заявила, что русские уехавшие из России зарабатывают 1 трлнов долларов в год, откуда у неё такие данные? Ведь это ж больше в три раза чем Россия экспортирует нефти и газа и алмаза в год? Может быть что то не так с теми кто остался поэтому они так тут сосут? Ну чё там «папа будет говорить, сыну, типа сынок с образованием беда», а не тут всё попилили украли разбомбили жиденькие и прочие сектанты нацменшинства сталина поклонники недобитые?, поэтому ты не учись сынок будь рабом, иначе все отучаться тут и отсюда свалят и чё будут там 30 триллионов зарабатывать? И чё тут эти сосуны бюджета ломатели интернетов и прочие долбо.ёбы мать их обзавидуются и чё будут делать платоны онлайн кассы блокировки интернета сами себе на дырку от жопы устанавливать? Да не — они плакать будут рыдать млять :) и сосать нижнюю маленькую собственную головку :), что двоешникам, троешникам и колышникам (властной вертикали) на роду написано в любой другой стране, сидеть под столом и не выглядывать ждать косточки, но пока эти герои мнут нам мозг, своими тупыми проповедями и это будет тут вечно? — я думаю они не угадали, эксперд выэкспердил, а в сказке вещий каур сивкий бур сказал бы так гоните (валите) этих всех и зарабатывайте тут не бегите с родины, бензин и газ образование и медицина должна быть бесплатна для русских, а налоги 0 это слишком богатая страна, чтобы мы платили за свои собственные ресурсы за то что принадлежит нам всем по праву рождения или продавали их фашикам в гейропу :)

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    Карабас Б3.0

    Каждый раз спотыкаюсь об это название: «Касперская о проблеме трактора»
    Невольно читаю: «Касперская о проблеме аттрактора». Так было бы нормальнее. Математика и всё такое.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Это эффект глобализации: рабочая сила перетекает в более богатые страны.

    Нет никакого глобализма, это доказывает существование блоков нафта, ttp, ttip и ВТО одновременно вместе с санкциями ВТО противоречащим.
    А экономическая агрессия в виде американского пылесоса кадров существует.

    >Если речь про IT, так высшее и не нужно для трактора в большинстве случаев, а когда нужно, то скорее как формальность.

    Формальность это для кодеров, а высшая математика для программиста это не формальность, как и возможность общаться с умными людьми при получении ВО.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Идея отменить бесплатное высшее принята не будет по очень простой причине.
    >Молодым выдают дипломы о высшем образовании, в таком количестве, что наша страна переплюнула почти все остальные (если не все).

    Кол-во можно оставить, а реальное ВО (МГУ и прочие) перестать давать бесплатно или с серьезными ограничением на выезд без отработки там куда Родина пошлет, 5−10 лет достаточно чтоб человек пустил корни.

    >Ну тогда следующие поколения все маршем отправятся на майдан, и солдаты — с ними вместе.

    Изучая историю, делаю вывод, что наш народ очень мудр, сносит систему только когда она уже ни на что не годится, риски майдана в России считаю минимальны.
    Исторически так сложилось, что главная революционная сила в России — действующая власть.

    Майдан (внешний перехват управления) считаю возможен только в странах спутниках, когда сильный отбирает спутник у более слабого, как у нас оторвали Украину, пока более сильные американцы.

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    Карабас Б3.0

    >>кол-во можно оставить, а реальное ВО (МГУ и прочие) перестать давать бесплатно или с серьезными ограничением на выезд без отработки там куда Родина пошлет, 5−10 лет достаточно чтоб человек пустил корни.

    Лучше всё-таки на 20−25 лет. Но и это полумеры.
    На самом деле, лучше вообще отменить ВО и ещё больше дебилизировать школьную программу — проблему утечки мозгов нужно решать радикально, путём устранения условий для их формирования.

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    ilyak организация, способная на многое

    При Царе-Анператоре-то это к нам ехали Французы да Голландцы да и Немцы.

    А при коммунистах как побежали люди от светлого будущего, так до сих пор остановиться не могут. Сначала убежали знаменитые и именитые, потом евреи, потом немцы, а теперь и русские находят возможность из свободной России слинять.

    Just sayin’.

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