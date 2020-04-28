Яндекс раскрыл отчётность за I кв. 2020 года, закончившийся в марте. Конец квартала пришёлся на начало эпидемии коронавируса и общее замедление экономики. У группы компаний, как и квартал назад снова замедлился рост выручки, что связано с замедлением рекламного рынка, который приносит Яндексу около двух третей выручки. Если год назад в первом квартале рост составлял 18%, в конце 2019 — 16%, то в первом квартале 2020 он был равен 11% год к году. Выручка в I квартале составила 47 млрд рублей. Консолидированная выручка за квартал выше аналогичного показателя в прошлом году на 26%. Реклама принесла 30,1 млрд рублей.

Яндекс отказался от своего февральского годового прогноза на весь 2020 год из-за неопределённости, вызванной эпидемией коронавируса. В отозванном прогнозе рост выручки прогнозировался на уровне 22-26%. Неделей раньше, на фоне пандемии, свой годовой прогноз отозвали и конкуренты YNDX из группы Mail.ru.

Сегмент "Такси" (это сами Яндекс.Такси, фудтех и беспилотники) показал рост выручки в полтора раза, к показателям I квартала прошлого года, выручка составила 11,4 млрд рублей, или почти четверть от общей. "Прочие" направления бизнеса принесли 4,9 млрд рублей — рост на 95% год к году. "Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервиса "Яндекс.Драйв", ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, а также с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT)", — объяснили в Яндексе. При этом упомянутые "Медиасервисы" выросли вдвое, до 1,4 млрд рублей. Сервисы объявлений ("Авто.ру", Яндекс.Недвижимость, "Яндекс.Работа") выросли на 35%, их выручка по итогам I квартала достигла 1,48 млрд рублей.

Остаток денежных средств на конец первого квартала 2020 года составил у компаний Яндекса $2,5 млрд ($393,1 млн у сегмента "Такси").