Яндекс перестал показывать справа от результатов поиска (в десктоп версии) промоблок собственных сервисов, с контентом из Кью, Новостей, Видео, Коллекций. Было, стало:

Поводом для удаления ссылок, призванных удерживать посетителей в экосистеме Яндекса и не делиться трафиком со сторонними сайтам стало возмущение политика Алексея Навального. Материалы о нём в Яндекс промо-блоке были весьма тенденциозными.

[…] ваши сервисы специально рассказывают, какой я ужасный, тем, кто ищет «Навальный». Причем этот рассказ основан на том самом вранье, что скомпилировали ваши Яндекс Новости.

Яндекс счёл происходящее ошибкой с подсчётом релевантности. Даже 1 комментарий, сделанный на собственных площадках Яндекса, приводил к тому, что материал с площадки попадал на главную страницу выдачи. Поисковик избавился от промо-функционала и признал «ошибку», о которой подробнее расскажет позже.

Первым на тенденциозность выдачи обратило внимание издание TJournal, после указания одного из своих читателей.

Минимум с конца 2018 года Яндекс, в некоторых секторах, предпочитает больше не делиться посетителями со сторонними сайтами и держать людей внутри «пузыря» собственных сервисов. Как ранее писал «Роем!», Яндекс предпочитает направлять покупателей на магазин «Беру!» (СП Сбера и Яндекса). Для соответствующих групп запросов о музыке или кино, Яндекс предложит свои площадки. Первые версии Яндекс.Дзена раздавали посетителей независимым сайтом, но затем авторы стали получать приглашения публиковаться непосредственно на платформе Яндекса. Высокие позиции по ряду запросов имеют материалы опубликованные на Яндекс.Кью (экс TheQuestion + Знатоки).