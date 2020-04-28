Минкомсвязи объяснило почему "Ведомости" не попали в список системообразующих предприятий. Формально СМИ хватило бы соответствия простому правилу: "совокупная месячная аудитория, включая посещение сайта" должна составлять не менее 10 млн человек. В марте "Ведомости" собрали 14,4 млн читателей, а прогнозная аудитория за апрель будет ещё выше. Заместитель министра связи Алексей Волин ответил на вопросы редакции "Ведомостей", почему голой статистики именно для них оказалось мало.

Главное, системообразующие предприятия за счет своей системности собираются долго занимать крупные и солидные ниши на рынке, указывает Волин, а высокопоставленные сотрудники "Ведомостей" сейчас заявляют, что действия исполняющего обязанности главного редактора газеты Андрея Шмарова неминуемо убьют издание: "Так как акционеры "Ведомостей" не собираются менять и.о. главного редактора, следует ожидать исчезновения имеющейся аудитории", — уточнил замминистра.

Редакция "Ведомостей" напоминает неуправляемый автобус, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры, пишет Волин: "Это никак не является символом системообразуемости".

Статью о том, как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ, сама редакция "Ведомостей" опубликовала 23 апреля:

И. о. главного редактора "Ведомостей" Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию.

Алексей Волин привёл и ещё одну причину, почему "Ведомостей" нет в списке системообразующих:

В последние два месяца у "Ведомостей" был пик роста трафика, поэтому Минкомсвязи использовало "смешанную модель", пишет Волин: "был взят период, половина которого приходилась на допиковый период, а вторая половина – на период роста, что позволяет получить базовые данные с необходимой коррекцией. По этим результатам "Ведомости" немного не дотягивают. А подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется".

Принципы "Ведомостей" известны под названием "Догма". Новый и. о. главреда издания Андрей Шмаров в конце марта рассказал, что "Догму" он не читал, как не читает и сами "Ведомости". Через пару недель Шмаров подтвердил делом, что "Догму" он не намерен и соблюдать. Шмаров пришёл в издание после его продажи новым владельцам в конце марта 2020 года. Подчинённые журналисты практически сразу вступили со Шмаровым в открытый конфликт. Так или иначе конфликт не может быть прекращён и убьёт привычное издание, не скрывают его участники. Или физически или концептуально, когда под привычным названием появится что-то совершенно непривычное.