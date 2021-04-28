Онлайн- и оффлайн-рынки аптечных препаратов пополнились двумя сильными игроками: AliExpress Россия объявила о начале продаж лекарств, аптечной косметики и медицинских изделий: заказ через мобильное приложение, выкуп в аптеке. На маркетплейсе представлен ассортимент аптечного агрегатора «Все аптеки» (более 15 000 товаров). На AliExpress Россия уже есть категория «Красота и здоровье», она входит в топ-3 по количеству заказов, которые за год выросли почти в 4 раза. По информации представителей «Всех аптек», продажи лекарств через интернет за год выросли в 3 раза.

«Сбер» запускает пилотный проект по размещению в отделениях банка «Сбер Еаптек». О нём рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис на онлайн-конференции «Стратегия развития „Сбера“ в e-commerce».

«И если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, мы будем расширять [этот проект]", — отметил Хасис. По его словам, за счет того, что «Сбер» будет предоставлять аптеке помещение на льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены по сравнению с конкурентами. Кроме того, «Сбер Еаптека» начнет работать с производителями лекарств и сервисами здравоохранения для того, чтобы изменить фасовку лекарственных препаратов. «Часто нам врач рекомендует купить какое-то лекарство, и там, например, есть 50 таблеток, из которых нам нужно использовать пять, а платить нужно за всю упаковку. «Сбер Еаптека» планирует, договорившись с фармацевтическими компаниями-производителями, дать возможность клиентам покупать не объемные дорогие флаконы [лекарств], а ровно столько таблеток, сколько нужно», — говорит Хасис. Он также заявил, что «Сбер Еаптека» будет работать над развитием своих частных марок — лекарств дженериков, которые будут стоить «кардинально дешевле», чем те лекарства, цена которых на 80% состоит из рекламы.

Тем временем, заблокированная ранее Роскомнадзором Superapteka.ru стала снова доступна для российских пользователей.