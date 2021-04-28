На продаваемых в России смартфонах и планшетах предустановят приложения для прослушивания аудиокниг и чтения электронных, созданные разработчиками из России и стран Евразийского экономического союза. Минцифры соберёт до 1 июля этого года заявки создателей приложений, желающих попасть в предустановку, а к 15 июля покажет список правительству.

Предложение о предустановке книжных приложений содержится в проекте постановления правительства, разработанном Минцифры. В нём же предусмотрено дополнение к правилам предустановки, разрешающее удаление предустановленных программ, а также требование о включении на гаджете по умолчанию российской поисковой системы с не менее 1 млн пользователей за предшествующий год.

Включение книжных приложений в список предустановки пролоббировал Российский книжный союз, рассчитывавший на их попадание в первоначальный перечень. Претендентами на предустановку наверняка станут приложения группы компаний «ЛитРес» -- «ЛитРес» (более 50% рынка) и MyBook, также в список могут попасть Storytel «МТС Библиотека».

В «ЛитРес» ещё в 2015 году высоко оценивали эффективность предустановки приложения на телефоны. Директор по маркетингу компании Евгений Лисовский рассказывал, что 13,1% своей выручки в феврале она получила благодаря предустановке, «за год выручка «Литрес» от предустановленных приложений выросла на 679%"