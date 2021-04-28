Игровое направление «Сбер игры» появится у дочерней компании «Сберинтертеймент». В него войдут студия разработки игр, издательство и продюссерский центр, а также «различные околоигровые сервисы».

Направление возглавит Алиса Чумаченко, которая ранее развивала созданный ей стартап Gosu Data Lab. Эта компания разрабатывает Gosu Voice Assistant -- голосового ассистента, который анализирует особенности игры геймера и предлагает ему способы улучшить результаты. Сбер сейчас ведёт переговоры по приобретению компании и уже подписал с ней необязывающее соглашение.

Чумаченко до Gosu была вице-президентом по маркетингу Astrum Online Entertainment и основателем Game Insight — одной из ведущих компаний по разработке мобильных игр в Европе.

Из 24 вакансий разработчиков у SberGames десять относятся к голосовому ассистенту и локализованы в Вильнюсе, к нему же относятся 4 маркетинговые вакансии, так что Сбер рассчитывает успешно закрыть сделку с Gosu.

Всего у SberGames открылись 62 вакансии, из которых видно, что в направлении также будут «детские развивающие проекты».

Ранее стало известно, что российское государство хочет поддержать разработку игр, «популяризующих русскую культуру и историю».