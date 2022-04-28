В Aliexpress не могут принять обычным способом оплату за товары из Китая (и, шире, из-за пределов России). Если раньше проблемы возникали с некоторыми банками, например, ВТБ, то сейчас проблема более глобальная.

Товары мерчантов из России, как правило, оплачиваются без проблем.