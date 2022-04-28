В Aliexpress не могут принять обычным способом оплату за товары из Китая (и, шире, из-за пределов России). Если раньше проблемы возникали с некоторыми банками, например, ВТБ, то сейчас проблема более глобальная.
Товары мерчантов из России, как правило, оплачиваются без проблем.
"В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей", - сообщили в компании.
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