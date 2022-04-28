МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 подняли цены или архивировали некоторые тарифы на фоне санкций и нехватки оборудования. Операторы повышают тарифы одновременно впервые за несколько лет, в среднем подорожание составило 10%. В среднем услуги связи в России в апреле подорожали на 10%, сообщил «Коммерсанту» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это первое повышение цен на действующие тарифы сразу несколькими крупными операторами за последние несколько лет. «Сейчас основная причина повышения цен на мобильную связь — увеличившиеся расходы операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию», — указал в беседе с газетой гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Согласно договоренности операторов с Минцифры и ФАС они могут поэтапно повышать цены на услуги с учетом текущего уровня инфляции, которая в марте составила 16,7%, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас тарифная политика может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования, заявил изданию представитель Минцифры.