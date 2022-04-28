Тинькофф запустил "Кубышку", по сути являющуюся займами до зарплаты:
Сколько стоит использование Кубышки?
Бесплатно, если вернуть долг до окончания бесплатного периода. Продолжительность бесплатного периода:
- 7 дней для всех клиентов;
- 14 дней для клиентов с подпиской Tinkoff Pro или сервисом Тинькофф Премиум;
- 14 дней для тех, кто получает зарплату на карты Тинькофф. Как перевести зарплату на карту Тинькофф
Если вернете долг позже, банк начнет начислять ежедневную комиссию. Размер комиссии зависит от суммы долга:
- до 1000 ₽ — бесплатно;
- 1000—3000 ₽ — 9 ₽ в день;
- 3000—10 000 ₽ — 19 ₽ в день;
- 10 000—25 000 ₽ — 39 ₽ в день;
- от 25 000 ₽ — 59 ₽ в день.
При лимите займа в "Кубышке" 90 000 рублей ставка 59 рублей в день эквивалентна 24% годовых.
9 рублей в день при займе 1000 рублей выльются в 328% годовых.
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Непонятно для кого этого — есть же давно кредитная карта с льготным периодом на месяц. Наличные ? Сейчас же в любом киоске принимают карты
Рокетбанк запускал что-то такое, когда оказалось, что:
а) кредитки выручку перформят, но они не могут их выпускать (это же не банк был)
б) а в дебитках денег нет, одни расходы
Несколько дней назад уронили комиссии эквайринга, Тинькофф даже рассылал письмо, что бонусов пока не будет. Соответственно, интерчейндж упал тоже, доходы Тинька упали тоже.
Подозреваю, что шаг немного вынужденный, чтобы поддержать доходы.
У Тинькофф уже миллион лет есть для дебиток овердрафт,
https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/help/additional-options/overdraft/
Там можно уходить до 3000 бесплатно.
Чем эта кубышка принципиально отличается — так и не понял.