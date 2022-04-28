Тинькофф запустил "Кубышку", по сути являющуюся займами до зарплаты:

Сколько стоит использование Кубышки?

Бесплатно, если вернуть долг до окончания бесплатного периода. Продолжительность бесплатного периода: 7 дней для всех клиентов;

14 дней для клиентов с подпиской Tinkoff Pro или сервисом Тинькофф Премиум;

14 дней для тех, кто получает зарплату на карты Тинькофф. Как перевести зарплату на карту Тинькофф Если вернете долг позже, банк начнет начислять ежедневную комиссию. Размер комиссии зависит от суммы долга: до 1000 ₽ — бесплатно;

1000—3000 ₽ — 9 ₽ в день;

3000—10 000 ₽ — 19 ₽ в день;

10 000—25 000 ₽ — 39 ₽ в день;

от 25 000 ₽ — 59 ₽ в день.

При лимите займа в "Кубышке" 90 000 рублей ставка 59 рублей в день эквивалентна 24% годовых.

9 рублей в день при займе 1000 рублей выльются в 328% годовых.