VK опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2022 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 9% год к году и составила 30,902 млрд рублей. Скорректированная EBITDA компании за первый квартал 2022 года сократилась на 51% год к году — до 2 961 млн рублей. Чистый убыток компании за первый квартал 2022 года составил 7 370 млн рублей, против 998 млн рублей общего скорректированного чистого убытка за первый квартал 2021 года.

VK списала 9,9 млрд рублей из-за обесценения доли в СП «Aliexpress Россия», «учитывая значительную экономическую неопределенность, особенно влияющую на рынки электронной коммерции». Также в 1 квартале 2022 года было принять решение о прекращении деятельности, компании «Ситимобил». В связи с этим группа признала убыток от обесценения в размере почти 3 млрд рублей.

Среднемесячная аудитория соцсети «ВКонтакте» составила 73,4 млн пользователей (+1,3% год к году). Сервис VK Видео, запущенный в октябре 2021 года, в марте достиг уровня в 2,45 миллиарда просмотров в день, при этом в первом квартале средний показатель ежедневных просмотров составил 2,11 миллиарда. В марте количество созданных сообществ увеличилось на 68% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Количество новых зарегистрированных пользователей также выросло на 63% год к году, а количество просмотров новостной ленты увеличилось на 16% в годовом исчислении.

Наиболее быстрорастущим сегментом бизнеса стал «Образовательные технологии», в том числе Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие. Скорректированная выручка в первом квартале 2022 года выросла на 27% год к году и составила 2,7 млрд рублей. Сегмент показал убыток по скорректированной EBITDA в размере 0,4 млрд рублей, против 0,1 млрд рублей убытка в первом квартале 2021 года.