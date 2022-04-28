Военно-морской институт США (USNI) опубликовал снимки, атрибутированные (с их слов) февралём 2022-го года, с парой садков (по их предположениям - дельфиньих), расположенных у входа в Севастопольскую бухту недалеко от Константиновской батареи.

По мнению авторов USNI - дельфины используются для охранения входа в бухту от проникновения возможными диверсантами под водой. Такие же садки были расположены в сирийском Тартусе, боевых дельфинов закупали в 2016-м году, использовали их и ранее.

При этом сложно назвать предосторожность с охранением входа в бухту излишней: одной из версий гибели линкора "Новороссийск" у причала в Севастопольской бухте в 1955 году была именно деятельность пловцов-диверсантов.