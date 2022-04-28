Военно-морской институт США (USNI) опубликовал снимки, атрибутированные (с их слов) февралём 2022-го года, с парой садков (по их предположениям - дельфиньих), расположенных у входа в Севастопольскую бухту недалеко от Константиновской батареи.
По мнению авторов USNI - дельфины используются для охранения входа в бухту от проникновения возможными диверсантами под водой. Такие же садки были расположены в сирийском Тартусе, боевых дельфинов закупали в 2016-м году, использовали их и ранее.
При этом сложно назвать предосторожность с охранением входа в бухту излишней: одной из версий гибели линкора "Новороссийск" у причала в Севастопольской бухте в 1955 году была именно деятельность пловцов-диверсантов.
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Я отдельно напомню, что продвижение спутниковых снимков как источника информации — это вполне себе медийное оружие, имейте в виду.
Попытка продвинуть их валидность, достоверность и актуальность на российскую аудиторию нужна тогда, когда планируется со ссылкой на спутниковые снимки продвинуть какую-нибудь хрень со "стопроцентным доказательством" ея, раз уж снимок снял спутник (независимый, конечно)
При этом выборочность публикаций этих снимков и произвольность их трактовок — уже, в общем-то, нашла отражение в среде медийщиков.
(https://roem.ru/18-04-2022/289110/komu-i-kakie-sputnikovye/)
Имейте в виду.
чо там Зону-51 уже проверили "энтузиасты" после того как гугл перестал блюрить? или там все давно уже улетели обратно на Нибиру?