Компании сообщили о передаче Дзена и Новостей от "Яндекса" во ВКонтакте:

«Яндекс» подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов «Яндекс Новости» и «Дзен». Об этом Forbes сообщили обе компании.

Условия сделки компании не раскрыли, пообещав сделать это позже. Стороны должны будут получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС).