Компании сообщили о передаче Дзена и Новостей от "Яндекса" во ВКонтакте:
«Яндекс» подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов «Яндекс Новости» и «Дзен». Об этом Forbes сообщили обе компании.
Условия сделки компании не раскрыли, пообещав сделать это позже. Стороны должны будут получить одобрение корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Блоки новостей уже показываются в приложении ВКонтакте:
Добавить 1 комментарий
В принципе, ещё отдать кому-нибудь (да хоть тому же ВК) Яндекс.Поиск, продать в Авито Auto.ru, продать Сберу "Яндекс.Такси" и можно оставить условный "Яндекс.Ереван" для любителей старого "Яндекса".
И тогда всё будет честно, как компания и комментировала: никаких двух компаний "Яндекс" создавать не собирается, будет одна — вне России
Кто захочет, останется в дочках и будет продан.
Кстати, очень интересна судьба сотрудников «Дзена» и «Новостей» после продажи проектов. Прямо уже хочется пожелать им удачи, хорошего настроения и здоровья.