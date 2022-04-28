Путин поручил подготовить законодательство для проведения эксперимента по торговле рецептурными лекарствами через Интернет:

В поручении говорится, что правительство должно до 1 июля внести в Государственную думу проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом.

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На долю рецептурных препаратов приходится до 50% всего лекарственного ассортимента аптек (а у некоторых и больше). Сейчас дистанционная продажа рецептурных лекарств в России запрещена, но Минцифры РФ ранее разработало проект постановления, разрешающего такой вид деятельности. Предполагается, что параллельно с внедрением дистанционной продажи рецептурных препаратов будет запущена система электронных рецептов.